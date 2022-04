Nejlepší stavební spoření v dubnu. Tady je žebříček

Tři z pěti stavebních spořitelen mají od dubna nové sazebníky poplatků. Skončily také některé akční nabídky. Jak to zamíchalo celkovým pořadím?

Z dubnového srovnání stavebního spoření pro nové zájemce vychází nejlépe Moneta stavební spořitelna. Vítězí díky nejvyšší základní úrokové sazbě: vklady úročí 1,7 % p. a., zatímco konkurenti zůstávají na 1,5 % p. a.

Čistá úroková sazba, zahrnující kromě státní podpory také veškeré poplatky a daně, dosahuje u Monety při šestiletém spoření 4,127 % ročně. Pro srovnání: kdybychom chtěli stejného čistého výnosu dosáhnout na spořicím účtu, musel by být úročen sazbou 4,855 % p. a. – rozdíl je způsoben 15% srážkovou daní.

Druhá v porovnání skončila Stavební spořitelna České spořitelny (Buřinka), třetí je Modrá pyramida, čtvrtá Raiffeisen stavební spořitelna a pátá ČSOB stavební spořitelna. Po šestiletém spoření částky odpovídající 1700 korunám měsíčně je rozdíl mezi první a poslední spořitelnou přibližně téměř 1200 korun.

Nabídky stavebních spořitelen porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle státní podpory zahrnuli také veškeré poplatky, úroky a daně. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jakou sazbou by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku.

Do srovnání jsme tentokrát nezahrnuli speciální nabídky, které kromě nové smlouvy o stavebním spoření předpokládají také zřízení a používání nového běžného účtu u mateřské banky. Tyto balíčky jsou zvýhodněny vyšším bonusovým úrokem nebo fixní prémií – najdete je v kompletním porovnání na odkazu pod tabulkou.

Srovnání stavebního spoření k 5. 4. 2022 (pouze běžné nabídky pro dospělé v aktivním věku nebo bez věkového omezení) Spořitelna Tarif Naspořeno celkem Čistá úroková sazba Moneta ProSpoření 138 671 Kč 4,127 % ČS (Buřinka) Akce 2000 Kč 137 956 Kč 3,959 % Modrá pyramida Moudré spoření 137 893 Kč 3,944 % Raiffeisen Spoření S 217 137 874 Kč 3,940 % ČSOB (Liška) Standard Spořicí 137 484 Kč 3,848 % Zdroj: Stavebky.cz

