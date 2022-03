Spořicí účty mají nového krále. Tady je porovnání

Nejvyšší úrok na klasickém spořicím účtu teď můžete získat v Trinity Bank. Od 5. března ho zvýšila na 3,68 % pro vklady do 400 tisíc korun. Případná část vkladu nad tento limit se úročí 3,18 %.

Akce Trinity Bank je dostupná pro dosavadní i nové klienty, pokud si založili nebo založí účet kdykoliv od 1. října 2021. Když má někdo víc takových účtů, dostane 3,68 % jenom na účtu s nejvyšším zůstatkem k 3. březnu; na dalších účtech mu zůstane dosavadní úrok 3,18 % bez omezení výše vkladu. Pro starší vklady (do konce září, než začala akce Dobrý klient) je nejvyšší úrok 2,58 %.

Na druhém místě je Banka Creditas: nabízí až 3,6 % pro zůstatky do 350 tisíc a 2,6 % pro část nad tuto hranici. Takové sazby se však týkají jenom nových vkladů po 16. lednu, tedy převodů z jiných bank nebo hotovostních vkladů. Dřívější vklady v Creditas se úročí 2,8 % (do 350 tisíc) nebo 1,8 % (nad 350 tisíc).

Hello bank dává úrok 3,1 % bez dalších podmínek, ale jenom do částky 200 000 Kč. Případná část vkladu nad tento limit se neúročí.

Nejjednodušší podmínky pro dosavadní i nové klienty má Neo účet od Expobank s úrokem 3,01 % bez limitu na výši vkladu. Jde o běžný účet, který automaticky úročí všechno, co na něm máte.

Hned několik bank se srovnalo na úrovni 3 %:

Air Bank má úrok 3 % do stropu 250 000 Kč. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí.

Equa bank nabízí na Spořicím účtu Hit 3 % pro vklady do 200 tisíc. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %, na stejnou úroveň klesne i nižší vklad při nesplnění podmínek. Equa je od začátku letošního roku součástí Raiffeisenbank, zatím si dál drží samostatné produkty.

Také Raiffeisenbank láká na 3 %, dá je ale jenom na vklady do 150 tisíc a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (od března odpadla podmínka příjmu aspoň 15 tisíc na běžný účet, na druhou stranu platby kartou už nelze nahradit převodem z účtu). Část vkladu od 150 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. Speciální pravidla pak platí pro bývalé klienty ING, kteří loni splnili podmínky pro zvýhodněný úrok: dosáhnou až na 3,6 % do 300 000 Kč.

Tříprocentní úrok nabízí i J&T Banka, která se zaměřuje hlavně na klienty s vyššími úsporami: Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun.

Na 3 % dál dosáhnou klienti mBank, pokud si u ní současně se spořením založili nový běžný účet od 21. prosince do 7. února. Maximem pro ostatní jsou 2 %.

Nejlepší spořicí účty podle úrokové sazby k 6. březnu 2022 Banka Název Maximální úrok Omezení Trinity Bank Spořicí účet Výhoda+ Dobrý klient 3,68 % Pro vklady do 400 tisíc korun. Pro část nad tento limit je úrok 3,18 %. Pro dosavadní i nové klienty, pokud si založili nebo založí účet od 1. října 2021. Pokud měli stávající klienti více takových účtů, dostanou úrok 3,68 % na účtu s nejvyšším zůstatkem k 3. březnu 2022, na dalších max. 3,18 %. Banka Creditas Spořicí účet+ 3,6 % Pro nové vklady po 16. lednu je úrok 3,6 % do 350 tisíc, 2,6 % pro část nad tento limit. Pro starší vklady je úrok 2,8 % (do 350 tis.) a 1,8 % (nad 350 tis.), s výpovědní lhůtou jeden měsíc až 3 %. Jinak bez podmínek. Hello bank Hello spoření 3,1 % Pro vklady do 200 000 Kč, část nad 200 000 Kč se neúročí. Expobank Neo účet 3,01 % Bez omezení. Jde o běžný účet bez poplatků, úrok se vztahuje na libovolnou částku. Air Bank Spořicí účet 3 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za měsíc. Část od 250 000 Kč do 1 000 000 Kč se úročí 0,1 %, případná část nad 1 000 000 Kč se neúročí. Equa bank Spořicí účet Hit 3 % Pro vklady do 200 000 Kč. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc nebo celkové investice aspoň 50 tisíc, jinak úrok v daném měsíci klesne na 0,1 %. Část vkladu nad 200 000 Kč se úročí 0,1 %. Raiffeisenbank Spořicí účet XL 3 % Nejvyšší úrok je pouze pro vklady do 150 000 Kč a při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Ćást od 150 000 do 500 000 Kč se úročí 0,1 %, nad 500 000 Kč jen 0,01 %. J&T Banka Spořicí účet 3 % Počáteční vklad musí být aspoň jeden milion korun. Tato podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň ve výši milion korun nebo investice aspoň 100 tisíc korun. Výpovědní lhůta je jeden den. S výpovědní lhůtou jeden měsíc (33 dnů) je úrok 3,25 %. Moneta Money Bank Spoření nebo Spoříto 2,5 % Úrok 2,5 % pro vklady do jednoho milionu, pro část vkladu nad milion je 0,5 %. Je potřeba založit nový spořicí účet, jinak bez podmínek. Fio banka Fio konto 2,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do jednoho milionu je úrok 0,10 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Na několika spořicích účtech dostanete ještě víc. Jenže jejich podmínky jsou o dost komplikovanější.

Komerční banka láká na 4 % pod názvem Spořící konto Bonus Invest. Má ale dvě důležité podmínky. Jednak u ní musíte mít běžný účet nebo si ho založit. A hlavně: Nově s KB investovat do podílových fondů (od Amundi), a to stejnou nebo vyšší částku. Jinými slovy: na spořicím účtu se úročí maximálně tolik, kolik jste zároveň dali do fondů. Podobnou kombinaci spoření a investic prosazuje ČSOB.

Za zmínku stojí i úrok 4,15 % (bez omezení výše vkladu) na obchodním účtu u společnosti Cyrrus, obchodníka s cennými papíry. Některé znaky jsou shodné s klasickým spořicím účtem: založení i vedení účtu je bez poplatků, peníze můžete kdykoliv vkládat a vybírat si bez omezení, úrok se připisuje každý měsíc. Investice nejsou podmínkou. Jenže: Za připsání úroku si Cyrrus (vedle standardní 15% srážkové daně jako banky) strhne ještě poplatek až 0,2 % p.a. A hlavně: na obchodní účet investiční společnosti se nevztahuje stejné pojištění jako na spoření v bance. Úplně bez peněz byste nezůstali, ke slovu by přišlo zákonné pojištění obchodníků s cennými papíry, to ale garantuje klientům jenom 90 % jejich majetku a pouze do ekvivalentu 20 tisíc eur (přibližně 500 tisíc korun). Klasický spořicí účet v bance je přitom pojištěn do 100 tisíc eur (kolem 2,5 milionu korun), a to stoprocentně.

Nejvyšší úroky u spořicích účtů s výraznějším omezením Banka Název Úrok Omezení Komerční banka Spořící konto Bonus Invest 4 % Podmínkou je současně investovat stejnou nebo vyšší částku do podílových fondů včetně vstupního poplatku (u některých se odpouští) a mít také běžný účet v Komerční bance. Vklady nad 10 milionů se neúročí. Raiffeisenbank Spořicí účet Top pro bývalé klienty ING 3,6 % Pouze pro bývalé klienty ING, kteří loni splnili podmínky pro zvýhodněný úrok. Nově je 2,6 % do 300 000 Kč a 0,2 % pro část nad tento limit. Pokud v kalendářním měsíci zaplatí aspoň třikrát kartou, dosáhnou na 3,6 % do 300 000 Kč. ČSOB (Poštovní spořitelna) Duo Profit 3,5 % Podmínkou je investovat aspoň 30 000 Kč v podílových fondech včetně vstupního poplatku. Úrok 3 % na spořicím účtu pak platí jenom do částky odpovídající výši investic, banka ho garantuje po dobu jednoho roku. Potom už jen standardní úrok (v současnosti 0,01 %). Banka Creditas Spoření Richee Junior 2,8 % Jde o spořicí účet pro děti. Úrok 2,8 % platí pro vklady do 350 000 Kč, nad tento limit 1,8 %. Omezení pro výběry (měsíční limity). Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

Ani ty nejlepší spořicí účty s úrokem nad 3 % zdaleka nepokryjí rostoucí inflaci, která v lednu meziročně stoupla na 10 %. Spořicí účty tedy vaše úspory ve skutečnosti nerozmnoží, i když vám díky nim zůstane o dost víc než na běžném účtu s nulovým úrokem (výjimkou jsou běžné účty od Expobank s 3,01 % bez omezení a od Hello Bank s 0,5 % do limitu 100 000 Kč). Naše kalkulačka vám prakticky ukáže, jak inflace požírá úspory.

Kolik to žere Zdroj: Shutterstock Spočítejte si, jak inflace znehodnocuje úspory. Co udělá s hodnotou vašich peněz a jak klesá kupní síla? Ukážeme, kolik vám zůstane v následujících letech, když meziroční inflace dosáhne určité hodnoty. A umíme to i naopak: Kolik vám zůstalo z vašich úspor v předchozích letech? Kalkulačka inflace

Spořicí účty jsou proto dobré jenom pro případy, kdy máte trochu peněz navíc, ale chcete je mít kdykoliv všechny k dispozici, protože nevíte, kdy je budete potřebovat. Principem spořicího účtu je volnost a pružnost na obou stranách: vy si můžete peníze kdykoliv vybrat, banka může prakticky ze dne na den změnit úrok (někdy to musí oznámit dva měsíce předem, jak jsme podrobně vysvětlili v samostatném článku). Nemusí to být nutně změna k horšímu, úroky mohou i stoupnout. Vyplatí se průběžně sledovat změny jak u vaší banky, tak u konkurence. O výraznějších posunech na trhu se dozvíte u nás na Penězích, stačí si nás přidat na Facebook nebo Twitter a dáme vám vědět!

Jestli víte, že část úspor můžete nějakou dobu postrádat, vyzkoušejte jiné možnosti. Jako první přicházejí v úvahu termínované vklady, kdy bance či záložně dáváte peníze k dispozici na předem sjednaný čas. Výměnou za to byste měli obecně dostat vyšší úrok než na spořicím účtu. Na čím delší dobu se zavážete, tím vyšší úrok může být. Sjednaný úrok se přitom po celou dobu vkladu nezmění – to se může nakonec ukázat jako výhoda, ale i nevýhoda. Bohužel: Nejlepší nabídky termínovaných účtů ani se závazkem na dlouhých pět let teď vůbec nedávají jistotu, že pokryjí dlouhodobou inflaci. A když si termínovaný vklad vyberete předčasně, můžete přijít nejenom o úroky (dosud připsané zhodnocení), ale ještě si za to banka může strhnout nějakou sankci podle smlouvy.

Nejlepší nabídky stavebních spořitelen teď přinesou čistý výnos přes čtyři procenta. Podmínkou však je spořit aspoň šest let a pravidelně ukládat přibližně 20 tisíc za rok. Tady kdyžtak máme únorové porovnání nabídek stavebního spoření.

Inflaci plně pokryly až státní protiinflační dluhopisy, jenže nový ministr financí jejich další vydávání zastavil. V současnosti si je tedy už nekoupíte.

Kdo chce mít šanci porazit inflaci, musí tedy víc riskovat a začít investovat třeba v podílových fondech, přímo do akcií, spoléhat na další růst cen nemovitostí nebo věřit v budoucnost kryptoměn.

U nás na Penězích najdete srozumitelné a nezávislé návody, jak s investicemi začít a nespálit se:

Nemáte v peněžence poklad? Projděte si vzácné koruny Zlatý svatováclavský pětidukát z roku 1937, který se vydražil za rekordních 23 milionů korun, u sebe nejspíš nemáte. Možná ale v peněžence najdete zdánlivě obyčejné mince a bankovky, které jsou přesto něčím výjimečné. Dostat za ně můžete několikanásobek nominální hodnoty. Pojďme to zkusit. Chci vidět víc

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook: neuniknou vám důležité aktuality ani praktické tipy!

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.