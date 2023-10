Lidl chystá Týden pro seniory. Zlevní, co často nakupují

Po španělském, italském nebo retro týdnu přichází Lidl s novinkou: Týdnem pro seniory. Všem lidem od 65 let věku dá desetiprocentní slevu na vybraný sortiment.

Sleva se vztahuje jenom na nebalené pečivo, čerstvé ovoce a zeleninu a vejce. Podle Lidlu jde o nejčastěji nakupované zboží. Akci je možné kombinovat s dalšími (standardními) slevami, dá se tedy uplatnit i na už zlevněné zboží.

Senioři můžou akci využít od pondělí 9. října do neděle 15. října, a to i opakovaně a v kterékoliv prodejně řetězce v Česku. Stačí, když si u pokladny o slevu řeknou a prokážou svůj věk – typicky občanským průkazem nebo jiným dokladem s fotografií.

„Do nabídky jsme zahrnuli produkty podle kategorií, které nakupují velmi často. Zároveň se jedná o produkty, u nichž vlivem inflace za poslední dobu nejvíce vzrostla cena a mohly se tak stát pro řadu lidí nedostupnými. V jídelníčcích by však rozhodně chybět neměly. Symbolicky jsme tuto novinku představili k Mezinárodnímu dni seniorů jako dárek a zároveň poděkování našim zákazníkům,“ říká Vít Pravda, jednatel společnosti Lidl ČR.

Podobně velkou akci zaměřenou na seniory pořádá Lidl poprvé, podle dostupných informací s ní zatím nepřišly ani konkurenční řetězce. Částečně se jí přiblížil jen vyhrazený čas, který řetězce musely poskytnout seniorům od 65 let během epidemie covidu podle vládního nařízení – mladší lidé nesměli v této době (až na výjimky) nakupovat.

Lidl mimo jiné reaguje i na sílící kritiku ze strany těch seniorů, kteří nemají mobilní aplikaci Lidl Plus. Některé slevy jsou totiž nově dostupné jen přes chytrý telefon. Ten podle loňského průzkumu Českého statistického úřadu používá 81 % obyvatel, zatímco tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Podpojištění řeší kalkulačka Většina Čechů má podpojištěné domy a neví o tom. Nová kalkulačka pomáhá správně a rychle nastavit výši pojistné částky. Znáte hodnotu Vašeho domu?

Sdílejte článek, než ho smažem