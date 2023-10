Zákon o nevýkonných úvěrech si posvítí na vymahače

Mimosoudní vymáhání peněz nemá v Česku pravidla. Změnit by to mohl návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry, který čeká na schválení poslanců. Když začne platit, inkasní agentury se budou muset registrovat u ČNB a zažádat si o licenci.

Myšlenka regulace vymahačů přichází z EU. Zakotvená je ve směrnici Evropského parlamentu a Rady o správcích úvěru a obchodnících s úvěry z listopadu 2021. Česko má směrnici přetavit do vlastního zákona do konce letošního roku.

Vládní návrh zákona o trhu s nevýkonnými úvěry zatím prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně, do druhého může jít nejdřív 14. října. To znamená, že se může podařit schválit ho v termínu a od ledna by mohl být ve Sbírce zákonů.

Samozřejmě se ale všechno nezmění přes noc. V návrhu zákona je navržené přechodné období, které potrvá do 24. června 2024. Tento čas dostanou k dispozici současní i budoucí správci nevýkonných úvěrů a obchodníci s nevýkonnými úvěry k tomu, aby naplnili požadavky dané připravovaným zákonem. V případě inkasních agentur to bude znamenat získat od ČNB licenci a povolení ke spravování nevýkonných úvěrů.

Spotřebitelé nevědí, co si může vymahač dovolit

Poskytování spotřebních půjček už se v naší kotlině významně zkulturnilo, ale jejich vymáhání stále pokulhává za standardem spotřebitelské ochrany. Dokud se vymáhání nedostane na úroveň exekuce nebo insolvence, podrobnější regule a ochrana spotřebitele (tedy té slabší strany právního vztahu) zkrátka chybí. Spotřebitel většinou neví, co si vymahač smí dovolit. A inkasní agentury toho nepokrytě využívají.

Důvodová zpráva k návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry říká, že: „Dojde k regulaci oblasti, která byla doposud regulována pouze obecnou živnostenskou úpravou. Toto by mělo zajistit vyšší ochranu dlužníka, neboť nově budou některé činnosti moci vykonávat pouze dohlížené subjekty, a zároveň pravděpodobně dojde k protřídění trhu, kdy ne každá osoba spravující úvěry projde licenčním řízením u České národní banky. Lze tedy očekávat zkulturnění tohoto prostředí.“

Lenka Rutteová Zdroj: Bezvafinance Po doktorských studiích na Ekonomické fakultě VSB-TUO působila několik let jako odborný asistent. Dlouhodobě se věnuje finanční gramotnosti a vzdělávání široké veřejnosti v oblasti osobních financí. Na toto téma pravidelně publikuje články například na Bezvamoney.cz nebo v blogové sféře na Seznam Médium.

Zákon o trhu s nevýkonnými úvěry je pro český právní řád nový. Nejde o žádnou novelizaci, do českého práva se mají zavádět doposud neznámé pojmy a jejich definice. Jde především o termíny:

nevýkonný úvěr

správa nevýkonného úvěru

správce nevýkonného úvěru

převod nevýkonného úvěru

obchodník s nevýkonnými úvěry

povolení ke správě nevýkonného úvěru.

Terminus technicus

Nevýkonný úvěr

Nevýkonnost úvěru je definována v příloze V nařízení (EU) č. 575/2013 a 680/2014. Do návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry se tento pojem dostává v následujícím znění:

„Nevýkonným úvěrem je odložená platba, peněžitá zápůjčka, úvěr nebo obdobná finanční služba, jestliže:

byly poskytnuty bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, zahraniční bankou se sídlem v jiném členském státě nebo zahraniční bankou se sídlem v jiném než členském státě, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě, a

splňují podmínky pro nevýkonné expozice podle čl. 47a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013) v okamžiku jejich převodu osobou, která je poskytla.“

Zjednodušeně řečeno, jde o spotřebitelské úvěry v prodlení se splácením. Prodlení musí trvat alespoň jeden měsíc (přístup menších nebankovních společností) nebo alespoň tři měsíce (praxe většiny bank, ale i úvěrových registrů). Zákon ale bude regulovat jen nevýkonné úvěry poskytnuté bankou, spořitelním a úvěrním družstvem nebo zahraniční bankou, která svou činnost vykonává také v ČR. Oprávnění spravovat nevýkonný úvěr jako podnikání ovšem budou mít i licencovaní nebankovní poskytovatelé půjček.

Správa nevýkonného úvěru

Zákon detailně definuje činnost nazvanou správa nevýkonného úvěru. V oblasti spotřebních půjček půjde o „činnost vykonávanou jménem obchodníka s úvěry spočívající ve:

výběru nebo vymáhání splatného dluhu z nevýkonného úvěru,

jednání o změně obsahu závazku ze smlouvy o nevýkonném úvěru, nejde-li o zprostředkování spotřebitelského úvěru vyžadující oprávnění podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr,

vyřizování stížností a reklamací dlužníka souvisejících s nevýkonným úvěrem

informování dlužníka o změně úrokové sazby nebo úplaty související s nevýkonným úvěrem nebo o splatnosti dluhu z nevýkonného úvěru.“

Činnost v oblasti správy nevýkonných úvěrů tedy bude mít čtyři součásti, včetně stížností, reklamací nebo účinné komunikace s dlužníkem. Právě oblast zodpovědné reakce na stížnosti a reklamace dnes patří ke slabým stránkám (neregulovaných) inkasních agentur.

Správce nevýkonného úvěru

Správce nevýkonného úvěru je pro legislativu relativně nová role, přestože s ní má fakticky mnoho subjektů finančního trhu již dlouholeté zkušenosti. Nově ale bude správcem nevýkonného úvěru smět být jen „právnická osoba, která je oprávněna spravovat nevýkonný úvěr na základě povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru, které jí udělila Česká národní banka“.

Vedle správce nevýkonného úvěru se bude jejich správou moci zabývat ještě:

banka a zahraniční banka s oprávněnou činností v ČR

spořitelní a úvěrní družstvo

nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru

zahraniční správce nevýkonného úvěru se sídlem v jiném členském státě EU.

Bezvafinance Společnost je online zprostředkovatelem spotřebitelských úvěrů s licencí od České národní banky. Soustředí se i na ostatní produkty, jako je půjčka, hypotéka, spoření nebo pojištění. Uživatelům umožňuje online srovnání nabídek ze světa osobních financí. Prostřednictvím magazínu Bezvamoney.cz usiluje o zvyšování finanční gramotnosti a rozšiřování povědomí o osobních financí.

Povolení k činnosti správce nevýkonného úvěru

Povolení k této činnosti bude udělovat Česká národní banka, stejně tak bude nad trhem s nevýkonnými úvěry bdít. Povolení bude moci získat jen právnická osoba (nikoliv jednotlivec) se skutečným sídlem v ČR. Žadatel musí být zároveň společností důvěryhodnou, což se vztahuje i na její statutární zástupce.

Budou se vyžadovat dostatečné odborné znalosti a zkušenosti vedení společnosti, jakož i bezúhonnost jejích zástupců. Vymáhání dluhů se nově nebudou moci účastnit osoby a společnosti, s jejichž jmény je za posledních nejméně 5 let spojen úpadek (s nabytou právní mocí).

V neposlední řadě jsou mezi požadavky k získání licence správce nevýkonných úvěrů i průhledný a nezávadný původ finančních zdrojů a vyhovění požadavkům na systém správy a řízení. Ten musí odpovídat nárokům na správně vykonávanou činnost právě v oblasti vymáhání nesplácených závazků. Včetně detailně nastaveného systému vnitřní kontroly.

Na rozhodnutí o vydání povolení k činnosti bude mít ČNB 90 dní ode dne zahájení řízení. Pokud by v žádosti byly nedostatky, ČNB vyzve žadatele k jejich odstranění nejpozději do 45 dní ode dne, kdy žádost obdržela.

Převod nevýkonného úvěru

Důležitou činností na trhu s nevýkonnými úvěry jsou jejich převody. Převodem nevýkonného úvěru bude nový zákon rozumět „převod úvěru nebo postoupení práv a povinností z něj plynoucích“. Jinými slovy se bude jednat o prodej/odkoupení pohledávky. O změnu věřitele, postoupenou v rámci samostatné podnikatelské činnosti správce nevýkonného úvěru a původního věřitele.

Obchodník s nevýkonnými úvěry

Zákon definuje i roli obchodníka s nevýkonnými úvěry. Na něj jsou podle dikce návrhu zákona „v rámci jeho podnikání převáděny nevýkonné úvěry“. Zároveň „nejde o banku, spořitelní a úvěrní družstvo, zahraniční banku, která vykonává svou činnost na území České republiky nebo v jiném členském státě“.

Výjimky z působnosti

V současnosti již máme v české legislativě několik typů „správců nevýkonných úvěrů“ regulovaných jinými právními předpisy. Všichni jsou z působnosti návrhu zákona o trhu s nevýkonnými úvěry vyňati. Jde především o banky, spořitelní a úvěrní družstva, licencované nebankovní společnosti, exekutory, insolvenční správce, advokáty, notáře a také o obhospodařovatele investičních fondů.

Koho se nová zákonná úprava dotkne nejvíc

Ze všech subjektů, o nichž návrh zákona hovoří, je doposud jen jeden z nich neregulovaný: inkasní agentury zaměřené jak na samotné vymáhání dluhů, tak na výhodné přeprodeje pohledávek. Na co jim doposud stačilo běžné živnostenské oprávnění, bude nově ohraničeno licencí ČNB. Právě vymahači dluhů jsou ti, kdo bude novou právní úpravou nejvíce zasažen.

Doufejme, že zažijeme podobný efekt, jaký nastal po účinnosti nového zákona o spotřebitelském úvěru: zprůhlednění a zkulturnění trhu.

Za povšimnutí stojí i fakt, že zákon sice nově reguluje subjekty v oblasti vymáhání dluhů, ale zároveň jim nepřidává nové pravomoci, přestože mají podléhat ověřování odborné způsobilosti. Nevyřešeny zůstávají některé prvky nakládání s nevýkonnými úvěry, především u nebankovních subjektů. Nechme se proto překvapit, v jaké podobě zákon bude schválen a kdy si případně vyžádá první novelizaci.

Lenka Rutteová Další články autora.

