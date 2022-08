Fiala slíbil na drahé energie víc, než měl. Příspěvek má limit

Lidé v Česku zaplatí za bydlení maximálně 30 %, v Praze 35 % svých příjmů včetně poplatků za energie. Veškeré náklady nad tuto hranici jim proplatí stát přes příspěvek na bydlení. Po včerejším jednání vlády to prohlásil Petr Fiala.

Kabinet právě řeší finální podobu úsporného tarifu, který by měl lidem zlevnit drahé energie. Zaplatí stát. Podrobnosti k úspornému tarifu Fiala slíbil do konce srpna, zatím je známý jen obecný rámec, ne konkrétní výše pomoci, kterou má stanovit nařízením.

Pozornost ale Fiala včera vzbudil hlavně v úvodu zmíněným slibem. Pokud by platilo, co řekl, pak by stát musel příspěvek na bydlení vyplácet víc lidem než dnes. Současné podmínky totiž nezaručují doplacení nákladů na bydlení přes tento příspěvek každému, kdo na bydlení vynakládá zmíněných 30 % a v Praze 35 % příjmů.

Pro nárok na příspěvek je třeba splnit ještě druhou podmínku: vejít se do normativních nákladů. „Ty stanovují hranici, za kterou by se mělo (teoreticky) najít přijatelné bydlení,“ vysvětluje David Borges, analytik společnosti Člověk v tísni.

Normativy závisí na počtu členů domácnosti a na velikosti obce. Například dvoučlenná domácnost z města, kde žije 20 tisíc lidí, má normativ 9261 Kč. „Předpokládejme, že skutečné náklady na bydlení této domácnosti dosahují 20 tisíc a její příjem je 50 tisíc. V takovém případě je sice splněna podmínka 30 %, ale protože 30 % z 50 tisíc je 15 tisíc, byl překročen normativ a domácnost nedostane nic. Nárok na příspěvek by vznikl teprve u příjmu domácnosti pod 31 tisíc,“ vypočítává Borges.

„A ještě bych dodal, že právě výše normativů je skutečný problém. Zmíněných 9261 Kč vystačí v malém městě možná na nájem, svícení a vodu, ale určitě ne na teplo. Pokud tedy vláda chce pomoci potřebným, měla by zvýšit normativy a nevymýšlet ‚úsporné tarify‘,“ dodává Borges. Normativy vláda mimořádně zvyšovala na začátku letošního roku právě v reakci na rychlý růst cen energií, jenže ty od té doby výrazně rostly.

Premiér včera k celé věci i tweetoval a kromě jiného uvedl: „Vyšší náklady je připraven stát uhradit v podobě příspěvku na bydlení, jehož čerpání bylo v poslední době výrazně zjednodušeno a byl upraven tak, aby na něj dosáhla větší skupina domácností.“

Nevypadá to tedy, že by vláda měla v současnosti připravený plán na změnu příspěvku na bydlení, tak aby na něj skutečně dosáhl každý, kdo na bydlení vynakládá přes 30 % svých příjmů, respektive 35 % v Praze. To by kabinet musel zrušit limit v podobě normativních nákladů nebo je výrazně zvýšit. Spíš to vypadá, že premiér si svým vyjádřením zbytečně naběhl, protože neměl dostatečně nastudované podmínky příspěvku.

