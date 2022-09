Kvůli žádosti o přídavek na dítě už nemusíte na úřad

O přídavek na dítě lze od začátku září žádat online. Jde o dobrovolnou alternativu, ne jedinou formu. Kdo chce, může dál zajít osobně na úřad – nutné to však bude pouze v některých specifických případech.

K vyřízení žádosti přes internet je potřeba elektronická identita občana. Nejjednodušší je bankovní identita, která bez dalšího zařizování a bez poplatků umožňuje ověřit totožnost stejně snadno, jako se přihlašujete do elektronického bankovnictví. Službu zatím nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio, Moneta a Raiffeisenbank. Další variantou jsou třeba eObčanka s aktivovaným čipem (a čtečkou), datová schránka nebo služba mojeID s bezpečnostním klíčem.

Žádost stačí podat jen jednou, přídavek se pak vyplácí pravidelně každý měsíc. Pro získání i pokračování nároku na přídavek je třeba dokládat příjmy domácnosti za každé kalendářní čtvrtletí. Žádat je možné až tři měsíce zpětně.

Nárok na přídavek na dítě mají rodiny, jejichž příjem nepřekročí 3,4násobek životního minima rodiny. Například samoživitelka s malým dítětem má nárok na přídavek, pokud její příjmy nepřesahují 22 474 Kč měsíčně.

Výše přídavku je závislá na věku nezaopatřeného dítěte a na tom, zda alespoň jeden z rodičů pracuje či má jiný příjem. Pohybuje se od 630 do 1380 korun na dítě měsíčně.

Přídavek na dítě lze čerpat na dítě od narození až do 18 let a případně až do 26 let, pokud studuje. Za nezletilé dítě podává žádost rodič, nezaopatření zletilí od 18 do 26 let podávají žádost sami.

Už od července lze přes internet žádat o příspěvek na bydlení. Od srpna přibyla online žádost o rodičovský příspěvek, nově online lze také každé tři měsíce měnit výši čerpání podle potřeb rodičů.

V polovině srpna odstartoval také online příjem žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiče s hrubým příjmem do milionu korun ročně. V tomto případě je možné žádat buď elektronicky, nebo přes některá kontaktní místa veřejné správy (Czech Point) – ne osobně na úřadech práce.

