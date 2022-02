Nová podpora pro podnikatele. Vláda začne od stánkařů

Vláda dnes schválila podporu pro podnikatele, na které loni v listopadu a prosinci dopadla vládní protiepidemická opatření. Pomoc se bude týkat oblastí cestovního ruchu, stravování, ubytování, prádelen, pořádání akcí, eventů a zájezdové dopravy.

„Jdeme cestou adresné podpory pro ty, kteří ji opravdu potřebují a kterým minulá vláda ze dne na den znemožnila nebo omezila podnikání. Připravili jsme programy dle nejvíce zasažených oblastí,“ říká Josef Síkela, ministr průmyslu a obchodu.

Jako první vypíše ministerstvo průmyslu program Covid – Adventní trhy. „Pokud nenastane něco nepředvídatelného, program vypíšeme přibližně do týdne a za tři týdny by měly být připraveny peníze pro první příjemce,“ dodává Síkela.

Maximální podpora pro stánkaře se bude odvíjet od počtu jejich stánků a dnů, kdy měl trvat adventní trh. Kdo měl jeden stánek, tak za jeden den, kdy měl zavřeno, bude mít nárok na 5 tisíc korun. Ten, kdo měl dva stánky, bude mít nárok na 8 tisíc za den a stánkaři se třemi a více stánky budou moci dostat 11 tisíc korun za den. Maximální podpora pro jednoho stánkaře za 30 dní tedy bude 330 tisíc korun.

Daňové přiznání online! Zdroj: Shutterstock Chcete mít hotovo za pět minut? Za 189 korun si můžete pořídit šikovného průvodce daňovým přiznáním.

Vy jen odpovídáte na otázky. Aplikace si vše sama dopočítá a vyplní.

Pokud jste OSVČ, pomůže vám i s přehledy pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. Chci vědět víc!

Pro podnikatele z oblasti cestovního ruchu a pořádání akcí a eventů budou připraveny dvě nové výzvy. První bude Covid – Nepokryté náklady – Sektorová podpora. Ta bude pro podnikatele, kterým v období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat alespoň o 50 % oproti stejnému období roku 2019 (případně 2018). Pro organizátory akcí je pak rozhodné období 1. listopad 2021 až 28. únor 2022. Žadatelům bude poskytnuta podpora ve výši 50 % nepokrytých nákladů a 70 % pro organizátory akcí. Maximální možná výše podpory na jednoho žadatele činí 1,5 milionu korun a 3 miliony pro organizátory akcí. Na tuto výzvu má ministerstvo průmyslu připraveny dvě miliardy korun.

Program Covid 2022 – Sektorová podpora je pro podnikatele s poklesem tržeb za rozhodné období alespoň o 50 %. Za každého zaměstnance v pracovním poměru získá jeden žadatel 500 Kč na den. Žádat mohou podnikatelé ve výše uvedených sektorech (kromě zájezdové dopravy). Podpora bude poskytována na období od 1. listopadu do 31. prosince 2021 do maximální výše 1,5 milionu korun. Pro organizátory kulturních a sportovních akcí a pro organizátory seminářů, konferencí a veletrhů od bude za období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 k dispozici až tři miliony korun. Zde ministerstvo počítá s celkovou podporou ve výši 1,75 miliardy korun.

Podnikatelé z oblasti zájezdové dopravy budou mít k dispozici další výzvu z programu Covid Bus. Podpora je zaměřena na ty zájezdové dopravce, kterým od 1. listopadu do 31. prosince 2021 poklesl obrat nejméně o 50 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2019. Jeden žadatel může získat maximálně 2,5 milionu korun, výše podpory bude odvozena od emisní třídy autobusu. Zohledněna je také kapacita autobusu dle míst na sezení. Na program má ministerstvo připraveno 400 milionů korun.

Žádost o podporu mohou podnikatelé podat pouze v jednom ze všech zmíněných programů, nelze je kombinovat. Další podrobnosti k nim bude ministerstvo postupně zveřejňovat na svém webu. Například u programu Covid Bus úřad uvedl, že pomoc bude vyhodnocena a proplacena v 1. pololetí.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Můžete nás sledovat i na sociálních sítích. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag,... Další články autora.