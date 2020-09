Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

U sociálního pojištění je situace jednodušší. Do zítřka musí OSVČ odevzdat přehled a pokud mají za loňský rok nedoplatek, musí ho uhradit také do zítřka - v pátek musí být peníze na účtu. Kdo to nestihne, bude platit penále, které se počítá od původního (předkoronavirového) termínu.

U zdravotního pojištění nastala letos absurdní situace, kdy případný doplatek měl být zaplacen nejpozději už v první polovině sprna, ale čas na podání přehledu je nakonec také až do 18. září.

Vyznejte se v chaosu: