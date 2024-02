Jak se kupuje dům za šest miliard. Šéf fondu podrobně o Arkádách Pankrác

Nemovitostní fond Trigea získal pražské obchodní centrum Arkády Pankrác. Jak se mu to podařilo a jaké s ním má další plány? Rozhovor s Tomášem Trčkou, zakladatelem a generálním ředitelem fondu. Poslechněte si jako podcast.

Nákup centra Arkády Pankrác, který na začátku letošního roku dokončil nemovitostní fond Trigea, je největší transakcí uskutečněnou tuzemským fondem tohoto typu v Česku. Její výše přesáhla šest miliard korun.

Velká obchodní centra v Česku jsou na prodej jen zřídka a bývají výlučně vlastněny zahraničními podniky. Za skoro čtvrt století se v tuzemsku uskutečnily jen tři transakce prémiových nákupních center: jednalo se o Palladium, OC Letňany a Olympia Brno.

Jak probíhalo jednání s předchozím majitelem? Kde fond získal tolik peněz? Na čem ještě chce vydělávat – kromě dlouhodobých nájmů? Jak nemovitostním fondům pomáhá inflace? Jaký je rozdíl mezi realitním trhem v Česku a Polsku, kde Trigea také působí? A co se může pokazit? Dozvíte se v rozhovoru s šéfem fondu Tomášem Trčkou.

V investičním bankovnictví se Tomáš Trčka pohybuje skoro třicet let. V roce 2006 stál u zrodu prvního nemovitostního fondu v Česku – Reico investiční společnosti České spořitelny, přes šest let tam pak působil jako generální ředitel a předseda představenstva. Následně pomáhal při vzniku nemovitostního fondu Investika, několik let byl členem představenstva. V roce 2019 založil spolu se skupinou Partners fond Trigea, který aktivně řídí.

Fond Trigea patří do skupiny Partners (stejně jako vydavatel webu Peníze.cz). Investorům loni připsal výnos 7,12 %, letos počítá se zhodnocením 7–8 %.

Martin Vlnas Vystudoval politologii, sociologii a mediální studia na FSS MU v Brně. Rok studoval v Jižní Koreji. Během studia publikoval reportáže v Reflexu, Respektu nebo Týdnu, kariéru ale začal jako portýr. Od roku 2009 byl editorem... Další články autora.

Firemní úvěr se zajištěním Poskytujeme úvěry od 5 mil. až do 30 mil. Kč se zajištěné nemovitostí. Řešíme nestandardní situace. Jsme první volba po bankách Více informací

Sdílejte článek, než ho smažem