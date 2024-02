Arkády Pankrác mění majitele. Obchodní centrum kupují Češi

Význam inflačních doložek roste. Často jsou však neplatné, protože nejsou správně formulované. Advokát Pavel Strnad z AK Polverini Strnad radí, na co se zaměřit.

Až polovina realitních kanceláří má v rezervačních smlouvách ustanovení o smluvní pokutě, když klient nakonec neuzavře kupní smlouvu. Rozhodnutí Nejvyššího soudu by mohlo pomoci tuto... celý článek

10. 10. 2023 | Hynek Just

Co je to realitní crowdfunding? Jak je možné, že investoři mají garantovaný výnos přes 10 procent? A co když nastane armagedon? Honzu Běhounka z crowdfundingové platformy Roier jsme... celý článek