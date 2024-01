Fasády, které se o vás postarají

Mnozí si myslí, že fasáda je jen estetický prvek budovy, což je zajisté pravda, ale je mnohem víc. Zajišťuje bezpečnost, pohodlí, energetickou úsporu a navíc také vyjadřuje to, kým jste, a může se dokonce stát nositelem trendu nebo politické myšlenky, pokud si to přejete. Fasády tedy nejsou jen zdi – jsou to prvky našeho domova, které vám mohou pomoci k lepšímu životu.

Izolace

Ty nejlepší fasádní systémy se vyznačují kvalitní tepelnou a zvukovou izolací. Ty vás jak chrání před škodlivým vlivem rozmarů počasí na budovu samotnou, tak šetří i vaše smysly při tlumení nevhodného ruchu. Pomáhají tak nejen snížit nákladnost na vytápění objektu, ale také na případném chlazení a chrání proti dalším ztrátám.

Ochrana proti povětrnostním vlivům

Kromě izolování funguje fasáda také jako první bariéra proti nepříznivým povětrnostním vlivům (jako o déšť, sníh, vítr nebo sluneční záření). Zlepšuje tak kvalitu života uvnitř budovy. Při dobrém provedení pak také udržuje příznivou životnost konstrukce samotné a udržuje tak náklady na pořízení nové či případné opravy v záporných číslech.

Energetická účinnost

Dnes již existují mnohá řešení, která mohou být nejen pasivní, ale také aktivní. A to co se týká energetiky obecně. Nejen, že kvalitní fasády zabraňují úniku tepla a dalších energií z budovy, ale mohou se stát také jejich producenty. Například při vhodném umístění slunečních panelů nebo při použití vhodných okenních rámů podporujících přenos pouze některých vlnových délek. Můžete tak napomoci vnitřnímu vytápění, aby nemuselo jet na plný výkon, a zároveň se stále cítit pohodlně a příjemně.

Estetika a design

V neposlední řadě jsou fasády také věcí designovou. Vizuální dojem budovy je to první, co vašeho návštěvníka udeří do očí a uchvátí. A to se nemusí jednat o nic přehnaného nebo stylového, pokud nechcete. Stačí malé prvky, které doladí celek, nebo vhodně umístěná malba či dekorativní soška odkazující na minulost domu. Často se skloňuje také pojem urbanistický a vesnický dekor, pokud se bavíme čistě o vzhledu, ale více často se spíše než o architektonický záměr jedná o názorový střet úředníků s potenciálními obyvateli dané lokality. Mějte však na mysli, že ne vždy je cesta k vašemu vysněnému domu dlážděna zlatými cihlami.

Udržitelnost

Trendem posledního desetiletí je udržitelnost. Již jsme zmiňovali možnost umístění slunečních kolektorů na vnější plášť fasády. Existují však ještě další řešení napomáhající šetrnosti k přírodě a udržitelnosti. Můžeme zde zmínit například použití čistě přírodních materiálů, ekologicky šetrné postupy realizace nebo tzv. zelené fasády. Jde o fasádu osázenou rostlinami. Všechna tato řešení mohou výrazně přispět ke zlepšení mikroklimatu kolem vašeho domova. Působí také jako prostředek ke snížení pravděpodobnosti vzniku tepelného mostu uvnitř budovy.

Úspora energie

Další prioritou je dnes jistě také úspora energie. Ta může být řešena například tzv. inteligentními okenicemi. Jedná se o chytré zařízení reagující na venkovní sluneční záření. Podle dopadu systém sám vyhodnotí potřebnou míru intenzity světla a tepla, které nechá projít do vnitřních prostor, a zbytek je odfiltrován společně se škodlivým zářením jinam.

PR text Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem