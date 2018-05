Výsledky penzijního připojištění: hodnota úspor klesá

Co se děje





Žádné překvapení se nekoná. Klienti penzijních společností, kteří si ukládají úspory do fondů penzijního připojištění, spláčou nad výdělkem. Jejich peníze se v minulém roce znehodnotily. Žádný z transformovaných fondů „starého penzijka“, do kterého už nejde od konce roku 2012 vstoupit, totiž nepřekročil svým zhodnocením ani hranici jednoho procenta, zatímco inflace…

Inflace nenasyta

Penzijní společnosti už pár let varují, že zhodnocení v penzijním připojištění postupně klesne kvůli nízkým úrokovým sazbám takřka ke dnu. Výsledky za rok 2017 potvrzují, že nešlo o falešné varování. Transformované fondy za loňský rok v průměru připsaly zhodnocení jen 0,56 procenta. To je zhruba o dvě desetinky míň než o rok dřív. Tehdy byla ale inflace 0,7 procenta, loni už podle Českého statistického úřadu stoupla na 2,5 procenta, což je pro klienty mnohem bolestivější.

Ke konci loňského roku si přitom do penzijního připojištění odkládalo peníze na důchod necelých 3,7 milionu Čechů, kteří si v něm dohromady naspořili zhruba 384 miliard korun.

Kdo je nejlepší

Jednookým králem mezi slepými byla v loňském roce Penzijní společnost České pojišťovny, která klientům penzijního připojištění připsala zhodnocení 0,84 procenta. Na druhém místě skončila AXA penzijní společnost (0,76 procenta) a bronz patří NN Penzijní společnosti (0,69 procenta).

„Nižší zhodnocení transformovaných fondů je cena za skutečnost, že klienti mají dle zákona garantován každoroční kladný výnos. Klientům, kteří očekávají od svého spoření na penzi větší výnosy, doporučuji přestup do doplňkového penzijního spoření,“ řekl k loňským výsledkům penzijka generální ředitel Penzijní společnosti České pojišťovny Marcel Homolka.

Šance pro nové penzijko

Od roku 2013 se místo penzijního připojištění součástí důchodového systému stal nový státem podporovaný finanční produkt – doplňkové penzijní spoření. To svým profilem mnohem víc odpovídá potřebám dlouhodobého zhodnocování peněz na důchod než ultrakonzervativní penzijního připojištění. Už ale ničím nepřipomíná klasické spoření, jde o investiční produkt, který se svým založením ještě víc podobá podílovým fondům.

S možností vyššího zisku ale roste i riziko. Fondy důchodového spoření na rozdíl od fondů penzijního připojištění nezaručují, že se investice nedostane také do minusu. Kromě možnosti výsluhové penze (vybrání poloviny našetřených peněz po patnácti letech spoření, které je možné v penzijním připojištění) se tak musíte rozloučit i s jistotou „černé nuly“.

Účastnické fondy doplňkového penzijního spoření na konci loňského roku evidovaly zhruba tři čtvrtě milionu klientů, což je ve srovnání se starým penzijkem (3,7 milionu klientů) stále výrazně méně. Prezident Asociace penzijních společností ČR Aleš Poklop ale věří, že se počet přestupů do doplňkového penzijního spoření začne zvyšovat. „Tento trend už můžeme pomalu sledovat. Zatímco v roce 2016 přestoupilo zhruba 17 tisíc lidí, loni už to bylo 40 tisíc. Zvláště třicátníci a čtyřicátníci si začínají uvědomovat, že pokud nechají svoji penzijní společnost investovat jen do státních dluhopisů, těžko se jejich úspory mohou nějak výrazněji zhodnocovat,“ řekl Poklop portálu Peníze.cz.

Exodus nebude

Podle Lukáše Škopka z finančněporadenské společnosti Partners se ale nedá očekávat masivní úprk klientů do doplňkového penzijního spoření: „Účastnické fondy na našem trhu fungují přes pět let a některé z nich mají podstatně vyšší zhodnocení, než je průměr transformovaných fondů, a přesto se žádný masivní přesun klientů nekonal. Nepředpokládám proto, že vyhlášené zhodnocení za rok 2017 vyvolá velký zájem klientů o převod smlouvy. Nutno ale zmínit, že přechod na nové podmínky je výhodný pouze pro mladší klienty s tím, že klienti musí být tolerantní k případným výkyvům hodnoty jejich smlouvy.“

Zároveň připomíná, že se v praxi nesetkává s výrazným zájmem penzijních společností o převod klientů z původního penzijního připojištění na nové doplňkové penzijní spoření. Jedním z důvodů by prý mohla být skutečnost, že klienti můžou v rámci nového penzijka podstatně jednodušeji odejít se svou smlouvou a penězi ke konkurenci.

„Penzijní společnosti spíš řeší, jak motivovat zprostředkovatele ke sjednávání nových smluv. Původně dobře míněná regulace poplatků i nákladů za sjednání totiž nedopadla ideálně. Část prodejců kvůli nižší provizi klientům důchodové spoření prostě nenabízí. Raději doporučují investice do podílových fondů nebo investiční životní pojištění, které je v porovnání s penzijním spořením podstatně horší nástroj pro vytváření dlouhodobé finanční rezervy a rozhodně se pro účel spoření na důchod nedá doporučit. A to ani když celou smlouvu platí zaměstnavatel v rámci programu zaměstnaneckých benefitů,“ upozorňuje Lukáš Škopek.