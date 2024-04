Nová Partners Banka má po prvním měsíci 22 tisíc klientů

Partners Banka získala za první měsíc ostrého provozu přes 22 tisíc klientů. Uložili si u ní více než 4,1 miliardy korun.

Nová banka odstartovala ostrý provoz 6. března. V prvních týdnech bylo možné založit si účet přes finanční poradce na pobočkách, od dubna to jde i online přes aplikaci.

„Online založení účtu v Partners Apce trvá průměrně šest minut a touto cestou si účet otevírá v pracovní dny asi 400 klientů denně. Dalších 600 až 700 nových klientů si v pracovní dny nový účet sjednává prostřednictvím našich poradců a poboček,“ říká Petr Borkovec, spolumajitel finanční skupiny Partners.

„Našim klientům jsme vydali více než 45 tisíc platebních karet všeho druhu, se kterými provedli již přes 122 tisíc plateb,“ dodává Borkovec.

Partners Banka nabízí tři balíčky služeb: Pro jednoho, Pro dva a Pro rodinu. Součástí je mimo jiné spořicí účet s úrokem 6,03 %, který patří ke špičce na trhu.

Takzvané prémiové balíčky (Pro dva a Pro rodinu) využívá aktuálně téměř 29 procent klientů. Účet, kde jsou plnohodnotnými majiteli oba z páru, si otevřelo téměř 1500 dvojic. Dětských účtů je zatím přes 800.

Banka mimo jiné nabízí číslo účtu na přání (pokud je ještě volné a splňuje obecná pravidla). Založení účtu je rychlé díky využití Bank ID.

Letos chce Partners Banka získat okolo 100 tisíc klientů, do pěti let chce mít alespoň 500 tisíc a do deseti let milion klientů. Výši vkladů má za deset let dosáhnout 150 miliard korun. Uvažuje o expanzi na Slovensko, případně i do dalších zemí střední a východní Evropy.

Banka zatím nabízí běžné a spořicí účty, úvěry plánuje postupně spouštět během léta.

Účet v Partners Bance lze elektronicky obsluhovat jen v mobilní aplikaci, ne přes internetové bankovnictví v počítači. Partners apka dosud získala 2200 hodnocení na App Store a Google Play s hodnocením 4,9 na App Store a 4,7 na Google Play.

