Košík mění tvář. Láká na slevy Multikup

Online supermarket Košík.cz mění svůj design. Logo, e-shop, rozvozová auta i uniformy kurýrů nově zabarví do fialova. První auta se v nových kombinacích objeví v průběhu května, do prázdnin by barvu měli změnit i kurýři.

„Vybrali jsme si odstíny, které jsou nezaměnitelné,“ říká šéf Košíku Ivan Utěšil. „Prezentovat se budeme nově ve fialové, kterou doplní bílá, broskvová, zelená a růžová. Snažili jsme se najít takové barvy, se kterými si Češi dokáží brzy spojit pohodlí, skvělou cenu, kvalitu i široký sortiment,“ dodává.

Košík se zároveň chce na českém trhu prezentovat jako expert na „velkovýhodné velkonákupy“. Přichází se slevovým programem zvaným Multikup, kde se sleva bude odvíjet od množství nakoupeného zboží.

Prodejce sníží cenu přímo úměrně počtu pořízených položek, nejčastěji už od dvou zakoupených kusů. Průměrná sleva při využítí programu dosahuje 30 procent z běžné ceny produktů, momentálně se vztahuje asi na 3500 položek.

Kromě Česka nabídne Košík tento program v Bulharsku, kde bude rozšiřovat své působení, a zcela nově také na Slovensku, kam se podle tiskového mluvčího Františka Brože chystá expandovat v nadcházejících týdnech.

„Naším cílem je být jednička na velké nákupy. Chceme, aby velká objednávka, kterou běžná domácnost dělá zhruba jednou za týden až dva, znamenala vždy nízkou cenu. A to opakovaně, i když bude zákazník kupovat po celý rok stejné zboží,“ říká Utěšil.

Košík od jara rozšíří svůj závoz o dalších 25 oblastí. Od dubna začal testovat doručování do České Lípy a okolí, Valašského Meziřící nebo Hranic na Moravě. V průběhu května se služby rozšířit do Frýdku-Místku, Karviné, Písku, Klatov, Břeclavi, Strakonic nebo Vysokého Mýta.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

