Benzin a nafta mají zlevnit, senát schválil nižší daň

Spotřební daň na benzin a naftu klesne od začátku června do konce září o 1,50 koruny na litr. Vládní návrh dnes schválili senátoři.

Doteď je spotřební daň 12,84 Kč z litru benzinu a 9,95 Kč z litru nafty. Dočasné snížení je součástí vládního balíčku opatření, který reaguje na vysoké ceny pohonných hmot v důsledku ruského útoku na Ukrajinu a situaci na světových trzích.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) dnes v senátu uvedl, že u nafty vláda nevylučuje, že by šlo o trvalé opatření.

Opoziční hnutí ANO volalo po výraznějším kroku a snížení DPH na pohonné hmoty. Snížení spotřební daně je podle opozice nedostatečné a na cenách benzinu a nafty se výrazně neprojeví.

Stanjura uvedl, že do konce září budou pokračovat kontroly marží prodejců pohonných hmot, které se budou zaměřovat i na to, zda se snížení spotřební daně plně promítne do celkových cen. Vláda dále prosazuje také zrušení silniční daně u osobních automobilů, autobusů a nákladních aut do 12 tun a konec povinného přimíchávání biosložky.

V první polovině března, krátce po začátku ruské agrese na Ukrajině, skokově zdražila ropa a následně i pohonné hmoty, které se blížily k ceně 50 korun za litr. Momentálně podle dat společnosti CCS vyjde litr benzinu natural 95 v Česku průměrně na 43,22 koruny a litr nafty na 45,57 koruny.

A protože cena barelu ropy Brent zůstává nad hranicí 100 dolarů (před rokem byla kolem 65 dolarů), nedá se nyní čekat zlevňování.

Cena ropy Brent Denní graf Intradenní graf (online) Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: komodity na Peníze.cz

