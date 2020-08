Pomoc pro dohodáře startuje. Nebude tak rychlá

Finanční správa začne v pátek 7. srpna vyplácet podporu z programu Pětadvacítka i takzvaným dohodářům, tedy lidem pracujícím na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo dohodu o provedení práce (DPP). Podmínkou je, že si platili nemocenské pojištění.

Příjem žádostí začal už před 14 dny, bezprostředně po schválení příslušné novely Senátem. S jejich vyřízením však musela finanční správa počkat na zveřejnění ve Sbírce zákonů – k němu došlo až dnes.

Další zájemci mají na podání žádosti čas až do 30. listopadu. Formulář najdou na webu, svému finančnímu úřadu ho pak mohou poslat elektronicky nebo osobně.

Při splnění podmínek dostanou dohodáři zpětně 350 korun za den za období od 12. března do 8. června. Maximální výše takzvaného kompenzačního bonusu tak může dosáhnout 31 150 korun.

Finanční správa upozorňuje, že vyřizování žádostí nebude tak rychlé, jako tomu bylo u OSVČ nebo společníků malých společností s ručením omezením. "Zákon totiž stanovuje řadu podmínek pro splnění nároku na výplatu bonusu, které musí pracovníci finančních úřadů prověřit. Vyřizování žádostí pro dohodáře je komplikovanější, protože o nich nemáme žádné údaje a musíme důkladně kontrolovat splnění podmínek,“ říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

Základní podmínkou je, že lidé kvůli koronavirovým omezením nemohli pracovat – stačí omezení, nemusí jít o úplné znemožnění práce. Nezáleží na tom, zda šlo o komplikace na straně zaměstnavatele, nebo pracovníka.

Nárok na kompenzaci mají jenom ti dohodáři, kteří se aspoň čtyři ze šesti měsíců v období posledního půl roku před nouzovým stavem (konkrétně od října 2019 do konce března 2020) účastnili nemocenského pojištění jako zaměstnanec. To je součástí sociálního pojištění.

Nemocenské pojištění se platí, pokud měsíční výdělek v případě dohod o provedení práce dosahuje aspoň 10 000 Kč a v případě dohod o pracovní činnosti aspoň 3000 Kč.

Kompenzaci dostanou jen ti dohodáři, kteří nemají ještě jiný zaměstnanecký poměr, z něhož se odvádí nemocenské pojištění. Například i zaměstnanecká smlouva na zkrácený úvazek tak čerpání bonusu pro dohodáře vylučuje.

„Cílovou skupinou jsou tedy pouze osoby, pro které výdělek z dohod o provedení práce nebo dohod o pracovní činnosti představuje hlavní zdroj příjmů ze závislé činnosti. Není ovšem vyloučeno, aby vedle toho měly příjmy z podnikání,“ uvedlo ministerstvo financí.

O kompenzační bonus tak může nově žádat i člověk, který má vedle dohody ještě příjem jako OSVČ. V takovém případě dostane 500 korun za den, což je výše kompenzačního bonusu pro OSVČ. Podnikatelé s dohodou dosud na kompenzační bonus pro OSVČ, který už funguje delší dobu, nedosáhli.

„Mimo státní pomoc zůstávala skupina drobných podnikatelů, kteří po uzavření svých provozoven na nic nečekali a šli si na DPČ nebo DPP přivydělat. A mnohým tím vznikla účast na nemocenském pojištění, čímž ztratili nárok na státní pomoc. Zpětně jim proto přiznáme kompenzační bonus ve výši 500 Kč denně, nejvýše pak 44 500 korun,“ potvrzuje Schillerová. Pro tuto skupinu neplatí původní termín, podle něhož mohou OSVČ požádat o podporu z Pětadvacítky nejpozději v pátek 7. srpna. Mají tak čas až do 30. listopadu.

Už doteď museli lidé pracující na dohodu dlouho čekat. Přestože opozice opakovaně upozorňovala, že na ně vládní pomoc zapomněla, koalice ANO a ČSSD takové rozšíření odmítala. S návrhem Pirátů souhlasila ministryně financí Alena Schillerová až na konci června.

Na základě dat České správy sociálního zabezpečení ministerstvo financí odhaduje, že dohodu, ze které se platí pojištění a žádný další příjem ze zaměstnání, má přes 116 tisíc lidí. Pokud by požádali všichni, znamenalo by to dopad do veřejných rozpočtů ve výši zhruba 3,6 miliardy korun. Ministerstvo očekává, že zažádá více jak polovina lidí a státní pokladnu to vyjde na zhruba dvě miliardy korun.

Na dohodu často pracují samoživitelé, důchodci nebo studenti. Svůj obvyklý postup, kdy opoziční návrh nejdřív odmítne, aby se jím pak pochlubila jako vlastním, u nich vláda vedená hnutím ANO použila už na konci dubna. Původně neměli nárok ani na ošetřovné, i s ním nakonec koalice souhlasila.

Zdroj: Shutterstock Ať vám nic neuteče Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a neuniknou vám další důležité aktuality a praktické rady!