Bitcoin míří k rekordu. Pomáhá mu nový fond

Bitcoin míří k novému cenovému rekordu. Cena nejstarší a nejrozšířenější kryptoměny se v pátek přehoupla přes hodnotu 62 500 dolarů za kus, během víkendu pak klesla na úroveň kolem 61 tisíc.

Vyšších cen dosahoval bitcoin za celou svoji historii od roku 2009 pouze v jediném týdnu letos v polovině dubna. Dosavadním rekordem je skoro 65 tisíc dolarů z 14. dubna 2021.

V nejbližších dnech může bitcoin svůj dosavadní rekord překonat. Pravděpodobně už v pondělí bude v USA spuštěn první tamní burzovně obchodovaný fond umožňující investice do termínových kontraktů na bitcoin.

Kurz bitcoinu Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: kurzy kryptoměn na Peníze.cz

Spuštěním fondu společnosti ProShares by skončila osmiletá etapa dohadů a debat ohledně spuštění fondu, který umožňuje poměrně snadné investování do bitcoinu konvenčním způsobem. To by k němu přivedlo další zájemce, kteří se dosud zdráhají, protože si například nechtějí sami zakládat bitcoinové peněženky nebo překonávat jiné výzvy plynoucí stále z poměrně slabé uživatelské přívětivosti kryptoměn. Konvenční bitcoinový fond by navíc bitcoin v očích odborné i širší veřejnosti dále legitimizoval.

Společnost ProShares v pátek aktualizovala prospekt ke uvedenému fondu, který podala americké Komisi pro burzy a cenné papíry. Pondělní datum – 18. října – v něm uvádí jako předpokládaný termín spuštění fondu. První žádost o spuštění bitcoinového fondu byla u komise podána už v roce 2013. Komise ale dosud všechny žádosti smetla ze stolu s širokou paletou zdůvodnění – od obav z cenové manipulace po pochybnosti nad ověřováním objemu vlastnictví kryptoměny v majetku toho či onoho fondu.

Ve Spojených státech se konvenčně obchoduje s termínovými kontrakty na bitcoin, avšak zatím nejsou činné žádné fondy, jež se na ně specializují. To se nyní tedy podle všeho změní. Jedná se o vysoce příznivou, přelomovou událost, takže rozhodně nelze vyloučit, že cena bitcoinu v blízké době překoná rekord z letošního dubna.

