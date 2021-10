Nekonečný dluhopis, nebo riskantní nesmysl? Xixoio se brání kritice

Zařaďte se mezi vyvolené a podpořte svými penězi vznik smysluplného projektu, jehož ekosystém posune náš národ a postupně se rozvine do celého světa, láká firma Xixoio. Má to spoustu znaků velmi rizikového a nedůvěryhodného projektu, varuje šéf Partners.

Šéf finančně-poradenské společnosti Partners Petr Borkovec obdržel předžalobní výzvu od společnosti Xixoio. Nelíbí se jí, že Borkovec přirovnal Xixoio k Ponziho schématu – tedy k systému, v němž nedochází k investicím, ale zhodnocení je připisováno jenom fiktivně, nebo je vypláceno z peněz účastníků, kteří do systému přicházejí později.

„Mám své názory okamžitě smazat,“ píše Borkovec na sociální síti LinkedIn, kde v září zveřejnil i dva kritické příspěvky o Xixoio. Její požadavek předal právníkům, na svých pochybnostech ohledně projektu dál trvá.

„Tvrzení Petra Borkovce se nezakládají na skutečnosti, jsou zcela smyšlená a jsou evidentně vedena s jediným cílem: způsobit společnosti Xixoio újmu, narušit její obchodní činnost a poškodit její dobré jméno před širokou veřejností,“ reagovala na příspěvky společnost Xixoio.

Digitální cenný papír

Zakladatel společnosti Richard Watzke před pěti lety začal tvořit projekt na infrastrukturu pro tokenizaci. Ta by měla umožnit firmám získat kapitál nikoli prostřednictvím akcií, ale pomocí kryptoměnových tokenů. „Tokenizace váže hodnoty projektů digitálně na blockchain. Hodnota projektu se rozdělí mezi jasně daný počet tokenů a ty se nabídnou k prodeji. Token si můžete představit jako digitální akcii – jen mnohem chytřejší,“ uvádí Xixoio na svých stránkách.

Letos v červnu spustila Xixoio platformu pro veřejnou nabídku tokenů. Firmy z tuzemska jejím prostřednictvím mohou upsat vlastní měnu na blockchainu, a získat tak kapitál na další rozvoj. Web iDnes.cz 11. září napsal, že firma operuje s kapitálem půl miliardy korun a čeká na eminenta, tedy na ostrý start.

„Je to vlastně digitální forma cenného papíru, něco jako nekonečný či plovoucí dluhopis. Firma díky němu získá kapitál a investor zase přímý podíl na zisku,“ řekl Watzke. Kdyby spolu podepsali smlouvu, nemusí o tom nikdo vědět, díky blockchainu je však vše transparentní, napsal iDnes.

„Něco jako nekonečný či plovoucí dluhopis... Tedy takové Ponziho schéma. Nebo platforma na jeho provozování,“ reagoval na to Borkovec.

„Nicméně myslím, že tak daleko to nedojde, protože samotné Xixoio má už vše, co takový projekt potřebuje – blackbox, PR, vytuněného pána s kapesníčkem a především všechny buzzwordy, co jsou k dispozici a pro jistotu i regulatorní názvy (banka, pojišťovna, platební instituce),“ napsal Borkovec.

„Kdyby pan Watzke měl nějakou rozumnou historii a profil a vytáhnul vlastních 500 milionů a za to něco vybudoval, tak bych tento příspěvek nepsal. Jenže on jen sesbíral peníze nekvalifikovaných investorů přes ne úplně chytré „poradce“. Napsal bych jen, že samotný use case Xixoia je totální nesmysl bez přidané hodnoty, pokud tedy nechcete provozovat Ponziho schéma – na to se to skutečně může hodit,“ dodal Borkovec.

„Já jsem nepsal, že Xixoio je Ponziho schéma, ale že ten produkt, co údajně vyvíjí, mi zní jako ideální platforma pro provozování Ponziho schémat, tedy nekonečných plovoucích dluhopisů,“ reagoval teď Borkovec na dotaz webu Poradci-sobě.cz.

Bankovní nebanka

V dalším příspěvku zveřejnil provizní schéma Xixoio. „Provizní schéma „kvazifondu“ pod paragrafem 15, který nesmí být veřejně distribuován. 1 % měsíčně provize. Takže to určitě nebude další černá díra,“ napsal. A pozastavil se nad tím, že „fintech startup si nejde pro peníze na vybudování a expanzi do bank, ani za kvalifikovanými investory nebo za venture fondy, kde bych to čekal, kdyby to byl seriózní fintech projekt, ale za retailem s podobným krásným MLM systémem“.

Xixoio přitom vytváří přinejmenším zdání velké společnosti a odborníků na kryptoměny. Pořádá nejrůznější diskuse a konference, kterých se účastní i lidé z České národní banky (ČNB).

„Problém Xixoio je, že nabízí blackbox projekt s velkým marketingem a humbukem kolem, velmi nedůvěryhodné pozadí bez historie nebo spíše s pochybnou historií (firmy v likvidaci – viz justice.cz, neplacení koncipientů – dle skupiny advokátní koncipienti na jobs.cz apod.), označují se za „bankovní“ a pořádají „krypto bankovní“ konferenci, přestože nemají bankovní licenci, sbírají peníze od „neznalého“ retailu a ty peníze jdou přímo jim na účet výměnou za novou kryptoměnu bez pozadí, historie i likvidity... Spousta znaků velmi rizikového a nedůvěryhodného projektu. A důvěryhodnosti nepřidalo ani zveřejněné odměňování nekvalifikované distribuce a MLM systém, na kterém to běží,” říká Borkovec.

O Ponziho schéma se ale podle něj přímo nejedná. „Jak pan Watzke uvedl, oni nejsou Ponziho schéma, protože nevyplácí žádné peníze. Tak to má asi pravdu. Nevidím do pozadí toho, co se stane, když budu chtít tu jejich kryptoměnu odprodat a nebude kupující.”

Firma letos spustila svou kryptoměnu neboli tokeny XIX. Fungování a plány celého „ekosystému, v němž do roku 2025 budou stovky projektů“ (podle vlastního webu), popsal Watzke například v rozhovoru pro týdeník Hrot, který vyšel 6. srpna.

Na svých stránkách teď firma uvádí, že uživatelé i akcionáři vložili přes 490 milionů korun, 4692 uživatelů používá novou aplikaci a „rozvíjí moderní vizi zdravé společnosti“ a díky růstu hodnoty Tokenu XIX prý získali zhodnocení už o 545,92 %.

Má to ale háček. Ještě k 3. říjnu uvádí web Etherscan.io pouze jediného vlastníka kryptoměny XIX s pouhými 56 transakcemi. Nízký počet transakcí může být dán přechodem na jiný blockchain. „Informace z Etherscan nejsou pro posuzovaní současné situace (od 1. 8. 2021) relevantní, neb na Ethereum nezapisujeme, resp. zapsalo se tam v minulosti pouze uvedených 56 transakcí/transferů – nyní zapisujeme od 1. 8. 2021 jinam (do Blockchainu Genesis) – kam už jsou nebo postupně budou zapsány všechny historické transakce související s nákupy tokenu XIX a jsou samozřejmě zapisovány všechny nové transakce po 1. 8. 2021,“ odpověděl koncem srpna Petr Glos, manažer zákaznické péče Xixoio, na dotaz webu Poradci-sobě.cz.

Ovšem jediný majitel? „To, že je z pohledu Etherscan pouze jeden vlastník, může být způsobeno tím, že tokeny byly mintovány do poolu = do jedné konkrétní adresy poolu (dnes říkáme “tokenpoolu”),“ dodal Petr Glos.

Nezávislý odborník na kryptoměny, který si nepřál být jmenován, ale redakce webu Poradci-sobě.cz jeho identitu zná, k tomu uvádí: „To jinými slovy říká: všechny ty tokeny jsme vytvořili ze vzduchu, vlastníme je my a prodáváme za námi stanovenou arbitrární cenu dál (tokenpool), ale protože je ve veřejném blockchainu vidět, že s nimi dál nikdo nehejbe, dost možná je nikomu ani neodešleme, jen vezmeme peníze, tak jsme si vytvořili svůj soukromý blockchain, který máme plně pod kontrolou. Jinými slovy je to taková excelovská tabulka, do které zapisujeme, komu jsme co prodali a za kolik (genesis blockchain).“

K čemu je to dobré?

Na Xixoio ovšem najdeme i kladné názory. Pozitivně se ve zmíněném článku na iDnesu vyjádřil například Štěpán Křeček, hlavní ekonom BH Securities: „Xixoio se snaží nabídnout dosud málo rozšířenou formu financování nově vznikajícím projektům. Ty by skrze takzvanou tokenizaci mohly nalézat investory, kteří by svými penězi přispívali k převodu myšlenek na reálný business. Ve své podstatě se jedná o konkurenci zaběhlým modelům financování, která může být atraktivní pro nezkušené inovátory a startupisty.“

Pozitivních názorů na Xixoio je možné nalézt mnohem víc. Rozhodně víc než negativních. To ovšem může být i výsledkem práce jejího právního oddělení a advokátní kanceláře Rowan Legal, která zaslala i předžalobní výzvu Petru Borkovci.

Například v jedné facebookové diskusi se objevila řada názorů na Xixoio ve stylu: „Je to scam! Si sám polož otázku, k čemu by něco takového jako tokenizace firem mělo být dobré a proč by to mělo být potřebné. Něco nefunguje, aby jsme to potřebovali řešit takto?“ Nebo: „Podvod. Už si nakupil, preto sa ti lubi?“ Nebo: „Aka je likvidita? Ako dopadli peniaze z bacca? Ake su udaje z justice? Kto vlastni tokenizovanu firmu a aka je jej vysledovka, predikcia, kunkurencia? Staci si dohladat par udajov a hned vies ci je to scam.“. Diskusní vlákno bylo během pár hodin odstraněno.

Borkovec si za svými názory stojí. Na předžalobní výzvu, aby kritiku odstranil, zareagoval zveřejněním výzvy. Web Poradci-sobě.cz poslal dotaz do společnosti Xixoio, zda bude následovat i žaloba. Odpověď zatím neobdržel.

Článek jsme převzali z webu Poradci-sobě.cz, doplnili další informace a redakčně upravili. Hlavním autorem je Petr Zámečník, šéfredaktor Poradci-sobě.cz a šéf obsahu EMA data.

Společnost NextPage Media, které mimo jiné vydává i Peníze.cz, patří do skupiny Partners.