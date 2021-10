Čína vyplašila akciové investory, ČNB dluhopisové

Vývoj podílových fondů pravidelně hodnotí Martin Mašát, investiční stratég skupiny Partners. Kolik si v průměru připsaly za září, za letošní rok nebo třeba za posledních pět či deset let?

Ceny všech hlavních aktiv šly v září většinou dolů. Negativní vliv na akcie měla především kauza krachujícího čínského developera Evergrande – investoři se obávali, že by se celý problém mohl rozlít po světě jako za finanční krize v roce 2008.

Česká národní banka k překvapení analytiků a navzdory politickým tlakům zvýšila základní úrokovou sazbu o 0,75 % na 1,5 %, což byl největší posun nahoru za posledních 24 let. Neměla však jinou možnost než rázně ukázat, že hodlá udržet inflaci na uzdě. Pokud by byla méně agresivní, hrozilo by, že inflační očekávání lidí se utrhnou až nad pět procent a rozjede se inflační spirála.

Růst základní úrokové sazby stlačil ceny státních dluhopisů, respektive zdražil státu úrokové náklady. Vedle vyšších výnosů dluhopisů se musíme připravit i na zdražení úvěrů všech typů. Jedná se o učebnicový příklad měnové restrikce, která má za cíl utlumit inflační tlaky.

PIF! Partners index podílových fondů sleduje víc jak 150 fondů s aktivy klientů v celkové výši několik set miliard korun. Jde o fondy denominované v české koruně, a tedy převážně distribuované a nabízené v Česku. Vedle pohledu na všechny grafy současně si můžete zvolit, že chcete ukázat jenom některé. Zdroj: peníze.cz Akcie hlavní trhy Akcie speciality Dluhopisy Dluhopisy rizikové Smíšené strategie

Akciové fondy

Partners indexy akciových fondů fondy investující do akcií vyspělých zemí fondy investující do nerozvinutých zemí a další speciální strategie (okrajové trhy, jednotlivé sektory apod.) září 2021 -2,5 % -1,2 % od začátku roku 13,4 % 11,8 % poslední rok 25,5 % 26,6 % poslední tři roky 29,2 % 23,2 % posledních pět let 51 % 41,5 % posl. deset let 166,3 % 75,2 % počet fondů 38 15

Ceny akcií celosvětově ovlivnil šok v podobě krachu jednoho z největších čínských developerů. Negativní nálada postihla nejen Čínu, ale i americké a evropské akcie, které odepsaly 5 %, respektive 3,5 %.

Průměrná výkonnost korunových globálně diverzifikovaných akciových fondů nabízených v České republice byla v září záporných 2,5 %. Meziročně však klienti dosáhli na kladné zhodnocení 25,5 %.

Akciové fondy se speciálními strategiemi v září klesly v průměru o 1,2 %. Nadmíru dobře si vedla česká burza, kde se výtečně dařilo ČEZu díky rostoucím cenám elektrické energie, a bankám, kterým centrální banka povolila vyplatit dividendy.

Dluhopisové fondy

Partners indexy dluhopisových fondů fondy se státními a kvalitními korporátními dluhopisy fondy s investicemi do rizikových a spekulativních dluhopisů září 2021 -0,6 % -0,3 % od začátku roku -1,5 % 2,3 % poslední rok -1,7 % 6,8 % poslední tři roky 2,8 % 10,2 % posl. pět let -0,8 % 11,6 % posl. deset let 12,4 % 59,1 % počet fondů 19 22

Česká národní banka na konci září razantně zvýšila svoji základní sazbu, čímž poslala níže ceny dluhopisů, respektive zvýšila jejich současné výnosy. Zvyšování úroků ještě neskončilo a ČNB ukázala, že ani laické názory k měnové politice z vlády u ní nemají šanci, což můžeme jen chválit.

Konzervativní investoři spořící v bezpečných dluhopisových fondech se sice mohou těšit na vyšší výnosy, ale aktuálně pocítili razantní korekci cen dluhopisů. Průměrná výkonnost dluhopisových fondů byla v září minus 0,6 %, meziročně je to dokonce v průměru minus 1,7 %.

Fondy rizikových dluhopisů kvůli negativní náladě na akciových trzích také mírně ztratily (0,3 % meziměsíčně). Meziročně přidaly 6,8 % díky zotavení z propadu na počátku loňského roku.

Smíšené fondy

Partners index smíšených fondů září 2021 -1,6 % od začátku roku 4,6 % poslední rok 9 % poslední tři roky 10,4 % posledních pět let 14,3 % posledních deset let 43,5 % počet fondů 59

Smíšené fondy neměly moc šanci uniknout poklesu cen akcií i dluhopisů. V září dosáhly průměrné výkonnosti minus 1,6 %. Meziročně jsou výš o 9 %.

Martin Mašát Portfoliomanažer v Partners investiční společnosti. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově. Je držitelem prestižního mezinárodního titulu CFA (Chartered Financial Analyst).... Další články autora.