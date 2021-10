Nováček na burze: Akcie od 180 korun, úpis začíná

Od příštího úterý se můžou hlásit zájemci o akcie české společnosti Fixed.zone, která vyrábí příslušenství pro mobilní zařízení, lokátory nebo třeba chytré peněženky. Firma dnes obdržela souhlas České národní banky k veřejné nabídce akcií (takzvané IPO).

O akcie se zájemci v rámci IPO mohou hlásit od 19. října do 2. listopadu, pak se s akciemi firmy Fixed.zone začne obchodovat veřejně na trhu Start pražské burzy. Firma do veřejného obchodování na burzu posílá 220 tisíc akcií a rozmezí upisovací ceny je 180 až 222 korun. Investoři budou podávat nabídky v tomto rozmezí, pokud bude zájem převyšovat uvolňované množství akcií, získají akcie v IPO ti investoři, kteří podají nejvyšší nabídku.

Akcie se v rámci IPO budou prodávat po 100 kusech (tzv. lot), kdo by tedy měl o nové akcie zájem, musí si připravit minimálně 18 tisíc korun (minimální upisovací cena 180 Kč x 100 kusů akcií). Akcie v rámci veřejné nabídky bude možné získat prostřednictvím některého ze členů Burzy cenných papírů Praha, což jsou banky a investiční společnosti, které zprostředkovávají obchody na burze.

Pokud firma v IPO prodá všech nabízených 220 tisíc akcií, bude se na burze následně obchodovat s 9,99 % všech akcií firmy. Ocenění firmy vychází při upisovací ceně mezi 180 až 222 korunami na 358 až 438 milionů korun. Obrat společnosti Fixed.zone v roce 2020 byl přes 254 milionů korun a hrubý zisk (EBITDA) dělal necelých 15 milionů korun. Letos firma opět roste a očekává za rok 2021 hrubý zisk nad úrovní 23 milionů korun.

Českobudějovická společnost vyvíjí a vyrábí lokátory, nabíječky, držáky, pouzdra a další příslušenství k telefonům a tabletům, které je chrání, nebo zjednodušují jejich používání. Dále v Prostějově vlastní a provozuje rukodělnou výrobu luxusních kožených peněženek a pouzder na elektroniku. Její vlajkovou lodí je značka Fixed. Společnost v současnosti zaměstnává více než 90 lidí.

„Brzy plánujeme na trh uvést několik dalších vlastních produktů, například chytrý přívěšek Fixed Sense, který kromě hlídání a hledání věcí umí i monitorovat teplotu, vlhkost prostředí, nebo ovládat chytrou domácnost. Dalším produktem je tracker Fixed Buddy, který již využívá technologii budoucnosti – internet věcí. Všechny lokátory a trackery jsou součástí jednoho ekosystému Fixed Smart, který lze jednoduše ovládat přes aplikace vytvořené pro Android i iOS,“ říká Daniel Havner, zakladatel společnosti a její majoritní akcionář.

Firma očekává, že prostřednictvím IPO získá nový kapitál v objemu 40 až 50 milionů korun. Největší část, tedy 20 milionů korun, připadne na zvýšení skladových zásob v souvislosti s expanzí na zahraniční trhy. Chystá vlastní internetový obchod nebo podporu exportu na evropské trhy přes dlouhodobé distributory.

Deset milionů korun chce společnost investovat do nového informačního systému a dalších potřebných kroků, které povedou k zefektivnění prodejních procesů a jejich automatizaci v rámci zvýšení kapacity obchodu, především exportu. Po pěti milionech korun by mělo připadnout na investice do vývoje a designu nových produktů a na marketingové aktivity pro podporu růstu.

„Na trh Start míří devátý emitent, který reprezentuje velmi zajímavý a dynamicky rostoucí segment. Firem, které vyvíjejí technologie a dokáží je samy i úspěšně vyrobit a prodat, je v Evropě, oproti například USA, velký nedostatek. Jsem rád, že takovou firmu brzy uvítáme i u nás,“ říká Petr Koblic, generální ředitel Burzy cenných papírů Praha.

Příští týden vystoupí na #STARTDAY s prezentací zástupci firmy #FIXED.zone, která se chystá vstoupit na trh START. Ta mimo mobilní příslušenství vyrábí i ručně šitá pouzdra a chytré peněženky. Jak probíhá výroba peněženky #FIXED se můžete podívat na videu níže ⤵️ pic.twitter.com/q7MpZHmK7a — Burza cenných papírů Praha (@prazskaburza) October 14, 2021

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.