Očima expertů: Konec pohádky o bitcoinu?

Kdo se nechal na přelomu loňského a letošního roku zlákat raketovým růstem cen kryptoměn, nezažívá v posledních týdnech zrovna radostné období. Místo sněhu totiž padá hodnota bitcoinu a spol. Jen pro ilustraci: pár dnů před loňským Štědrým dnem atakoval bitcoin hranici 20 tisíc dolarů, v březnu už nebyl ani na polovině a v tomto týdnu měl dokonce co dělat, aby se udržel u hranice čtyř tisíc dolarů. Řada spekulantů, kteří se před rokem nadchli vidinou snadného zbohatnutí, je teď v panice.

Zastánci blockchainu a kryptoměn ale upozorňují, že i když jde v posledním roce cena strmě dolů, pořád je násobně vyšší než byla předloni. Výrazných poklesů už má navíc bitcoin během své devítileté historie hned několik. Vždy se z nich nakonec vylízal a později ještě posílil:

Je pravda, že po technologické stránce se neudálo nic zásadního, co by mělo srážet hodnotu kryptoměn. Zároveň se je ale zatím nepodařilo rozšířit jako běžný „prostředek směny“ i pro ty, kteří nespatřují výhodu v jejich anonymitě. V době snadného a rychlého bezhotovostního placení to bude rozhodně výzva.

A co si o budoucnosti kryptoměn myslí ekonomové a analytici? Sledujeme definitivní pád bitcoinu, nebo se zas nadechne a jeho cena opět poletí vzhůru? Čím si vysvětlit jeho aktuální pokles? A co by se muselo stát, aby se staly kryptoměny masově rozšířeným platebním prostředkem, ne jen nástrojem spekulací?

Josef Tětek

analytik, zakladatel Ludwig von Mises Institut

Obdobných „definitivních pádů“ zažil bitcoin už víc. Kupříkladu v roce 2010 a 2011 se bitcoin propadl o 94 procent. Na druhou stranu je pravda, že loni dosáhla rozšířenost a kapitalizace bitcoinu mnohem vyšších úrovní než kdy dřív, dokonce i dlouhodobá volatilita se snižovala. Proto je aktuální propad o 80 procent z historického maxima trochu překvapivý, jelikož s vyšší kapitalizací měla přijít i vyšší stabilita.

Osobně si aktuální propad vysvětluji přílišnými očekáváními koncem minulého roku, k jejichž naplnění prozatím technologie nedozrála. Bitcoin potřebuje ještě několik let na to, aby dosáhl dostatečné transakční kapacity a zároveň, aby vznikly uživatelsky přívětivá řešení, aby lidé například zbytečně nepřicházeli o prostředky při ztrátě privátních klíčů. V rámci nových technologií se vždycky střídá období nadšení a přecenění s obdobím deprese a podcenění; a já myslím, že nyní jsme v té druhé fázi. Osobně bitcoinu (a několika dalším kvalitním kryptoměnám) stále věřím a myslím, že před sebou mají velkou budoucnost.

Jaroslav Brychta

šéf analytického týmu X-Trade Brokers

O příčinách současného propadu můžeme jen spekulovat. Za mě je to kombinace prolomení hranice při poklesu pod šest tisíc dolarů s aktuálně probíhající „hash war“ na bitcoin cash, která nutí velké těžaře prodávat bitcoiny (BTC) k financování této války. Co se výhledu pro bitcoin týká, fundamentálně se toho od loňského kritického SegWit2X forku opravdu moc nezměnilo. Technologie samotná nikam neodchází a její vývoj jde dopředu, viz zvyšování kapacity lightning network, která nyní dosahuje 450 BTC. To že na bitcoinu letos prodělala spousta lidí, kteří se domnívali, že budou přes noc milionáři, na situaci nic nemění. Poptávka po bitcoinu je holt stále hlavně spekulativního charakteru a jeho volatilita je daň, kterou za tuto skutečnost držitelé bitcoinu platí.

Tomáš Krejčí

hlavní analytik eTrader

Kdybych věděl, kam zrovna bude směřovat bitcoin, nejspíš bych nyní neodpovídal na tyto otázky, ale zapojil se do masivních spekulací na jeho pohyb.

Jak potvrzuje poslední vývoj, bitcoin – stejně jako další kryptoměny – nepředvídatelný instrument finančního trhu. Nejsou podložené reálnou hodnotou a jejich cena odráží pouze aktuální poměr nabídky a poptávky, takže nelze odhadnout další vývoj. Obecné hrozby pro atraktivitu kryptoměn jsou dvě: státní regulace a existence dalších nových kryptoměn a podobných instrumentů, které mohou bitcoin vytlačit z peněženek investorů.

Na druhou stranu tím nezpochybňuji význam bitcoinu jako platebního prostředku. Jeho nespornou hodnotou je konkurování bankám v některých službách, kupříkladu možnost placení do zahraniční bez mezibankovního zdržování a poplatků. To jsou dobré důvody, aby bitcoin a další současné kryptoměny i nadále hrály důležitou roli na finančním trhu.

Zdeněk Rosenberg

analytik Cyrrus

Fundamentální kvalita bitcoinu i přes propad ceny poslední rok roste. Se stoupajícím potenciálem lightning network, zájmem finančních institucí, jako je NASDAQ či ICE, které patří newyorské burze, i jasnějším postojem regulátorů, mi přijde, že bitcoin se spíš na výsluní pozvolna tlačí, než že by z něj padal. To neznamená klidnou jízdu, bitcoin je pořád jen pro technologické nadšence a velké hazardéry.

Poslední propad vnímám především jako reakci na nepodařený průlom ceny vzhůru z 15. října. Po signálu nekončící recese následovaly postupně sílící výprodeje. Velkou roli hraje i složení vlastníků bitcoinu. Podezřívám je z nedostatečné diverzifikace. Kryptoměny tvoří velkou část jejich finančního jmění. Jsou proto citliví na vývoj ceny a stávají se snadno obětí největších hráčů. Obavy hlavního amerického regulátora SEC z relativně snadné manipulovatelnosti ceny bitcoinu jsou na místě, málo obchodů znamená, že není potřeba mnoho peněz na pohnutí s cenou.

Z pohledu finančních institucí bude velmi zajímavé případné schválení ETF pro bitcoin, o kterém ale nebude rozhodnuto před březnem 2019. Uživatelsky je klíčové právě zvýšení možného počtu transakcí za vteřinu a uchování nízkých poplatků, což bude možné po plném zprovoznění zmíněné lightning network. To ale může trvat ještě dlouho.

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

O definitivní pád půjde, až bude bitcoin stát nula korun. I to je možné. Zatím ale stojí přes sto tisíc. Takže žalozpěvy jsou hodně předčasné. To, že je nyní už mnozí pějí, ovšem ilustruje, jak silně je mezi lidmi rozšířena netrpělivost. Nyní tedy hlavně netrpělivost mezi těmi, kteří si úspěch bitcoinu nikdy nepřáli a nepřejí. Třeba proto, že do něj nestihli včas vložit své peníze. Nebo že se obávají, že je ohrožením vládnímu a bankovnímu privilegiu vytváření nových peněz z ničeho.

Netrpěliví však jsou i mnozí příznivci bitcoinu. Připomínají mi zážitek z roku 1994, kdy jsem na pražském Výstavišti navštívil veletrh věnovaný výpočetní technice (jak se tehdy říkalo). Hned u vchodu se tam na malém pódiu jistý mladý muž předváděl s brýlemi na virtuální realitu. Jeho trhavé pohyby naznačovaly, že je snad fakt naplno pohlcen jiným světem. Velká věc! Zdálo se, že nejpozději do roku 2000 už všichni budeme do virtuální reality naplno vnořeni právě jako on. Místo toho v roce 2000 kolosálně splaskla technologická bublina a k virtuální realitě se znatelněji vracíme až dnes, po čtvrtstoletí.

Takže i když bitcoinová bublina letos splaskla, není první, není možná ani poslední a už vůbec její splasknutí neznamená, že jsou dny bitcoinu sečteny. Dost možná prožije comeback, v nové, lepší formě. Jako se to přihodilo virtuální realitě. Nynější burzovní propad technologických titulů jako Apple či Facebook či kryptoměn typu bitcoinu nakonec nemusí signalizovat hlubší, vleklou ekonomickou krizi či smrt kryptoměn, ale prostě jen návrat zdravého rozumu a trpělivé rozvahy.