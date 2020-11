Kontokorent, kreditka, refinancování. Pozor, i tohle jsou půjčky

Víte, jak přicházejí slepí k houslím? Nic si z toho nedělejte, oni nejspíš taky ne, o to ostatně v tom rčení přesně jde. A právě tak může člověk přijít k dluhům. Ani nebude vědět, že se zadlužuje. V dnešním díle seriálu o půjčkách si posvítíme na půjčky, které jako půjčky ani na první pohled nevypadají. Můžou skvěle posloužit, ale můžou taky nadělat pěkné problémy.

Narazili jsme na to už v minulém díle: když si jdete půjčit peníze, banka si proklepne, jestli už máte napůjčováno jinde a prověří, jak umíte splácet. A mezi jiným si projede, jestli máte otevřené kreditky a jestli čerpáte kontokorent. I to jsou půjčky, i když kvůli nim nemusíte podepisovat speciální smlouvu o úvěru.

Kreditní karta

Kdybyste si někdy chtěli hrát na internetového paleontologa a prohrabali se až do druhohor, kde vznikl web Peníze.cz, zjistili byste, že už tenkrát jsme psali o rozdílu mezi kreditní a debetní kartou. A že jsme v tom pokračovali v dalších geologických obdobích až do dneška. A přece se pořád ještě nedá povědět, že by si každý byl docela jistý, jaký ten rozdíl je. Takže ještě jednou a určitě ne naposledy: základní rozdíl je, že s debetní kartou platíte svými penězi ze svého účtu. Kreditní karta je půjčka. Platíte penězi, které vám půjčuje banka. A musíte je vrátit. Kdo nevrací včas a neumí s kreditkou zacházet, ten platí. Kdo s kreditkou zachází chytře, může nakonec příjemně ušetřit.

V první řadě nesmíte kreditku používat jako debetní kartu. Nevybírejte s ní z bankomatů, je to většinou za nehorázně vysoký poplatek. Další poplatek spojený s kreditkou bývá poplatek za její vedení, banky i ostatní společnosti, které kreditní karty nabízejí, ho velmi často první rok nepočítají, tak abyste ten druhý nebyli překvapení. A pak jsou tu samozřejmě úroky. Nejsme na to odborníci, zeptejte se pana faráře, ale podle nás prostě nekřesťanské, přes dvacet procent. Přesto ale můžete platit kreditkou, tedy půjčovat si, a na úrocích nezaplatit ani kačku. Díky existenci bezúročného období.

Bezúročné období je období, kdy za půjčení peněz přes kreditku neplatíte žádný úrok. Bývá různě dlouhé, většinou v rozmezí od 40 do 60 dní. Ale pozor, banka nebo úvěrová společnost ten úrok počítá, pouze vám ho nenaúčtuje, když splatíte včas. Pokud jste si půjčili prvního dubna a peníze měly být u banky dvacátého května, jenže vy jste byť o jediný den nestihli zaplatit, máte smůlu, platíte úroky už od prvního března.

Dneska už ale hlídání bezúročného období nemusí být problém ani pro děravé hlavy. V internetovém bankovnictví lze nastavit automatické splacení kreditky v bezúročném období – pokud máte stejnou banku na kreditku a stejnou na běžný účet, případně můžete povolit inkaso z běžného účtu a všecko může probíhat bez vašeho zásahu. Samozřejmě – pokud máte na běžném účtu dost peněz na splacení.

Refinancování a konsolidace O refinancování už jsme se zmiňovali v předchozích dílech seriálu. Speciálně v tom prvním, věnovaném dobrým a zlým půjčkám. Mluvili jsme o něm div ne jako o andělu mezi půjčkami. Důvod je prostý: pomáhá vám nastavit jiná pravidla splácení. Může se stát, že vám úvěry přerostou přes hlavu. Půjčky, které nestačíte splácet, ale nemusí znamenat konec světa. Jen to musíte řešit včas. Ideální je „zmapovat si trh s úvěry“: nechat si vypracovat nabídku od jiných společností a zjistit, jestli by vám jinde půjčili výhodněji. „Pokud ano, není na co čekat. Zažádejte o refinancování stávající nevýhodné půjčky,“ říká šéf produktu společnosti Zonky Jakub Strýček. Šikovné je, že se nemusíte zbavit jen jedné nevýhodné půjčky, ale pokud jich máte víc, můžete je sloučit do jediné. Tomu se říká konsolidace půjček. „Místo několika závazků si všechno jednoduše sjednotíte do jedné měsíční splátky,“ vysvětluje Jakub Strýček. Pořádek v penězích se líp udržuje, pokud máte jeden termín splácení místo několika, jednu částku místo vícera, jednoho věřitele s jedněmi podmínkami a případně i pokutami. „Rychle se zbavíte dluhu s nevýhodným úročením. Celková částka, kterou budete muset splatit, se díky nižšímu úroku může výrazně snížit,“ říká Strýček. Navíc si při refinancování a konsolidaci můžete přenastavit podmínky splácení. „Je na vaší domluvě s novým věřitelem, jestli si domluvíte nižší měsíční splátku a budete splácet delší dobu. Možná ale díky lepšímu úroku a celkově nižší částce ke splacení naopak dokážete splatit dluhy dřív,“ uzavírá Jakub Strýček ze Zonky.

Výhody kreditky

Vlastně jsme si ještě nepověděli, proč kreditku mít a používat. Pokud tedy hodláte včas splácet, v opačném případě si ji nepořizujte. V první řadě můžete žít měsíc či dva z cizích peněz a nic za to neplatit. Můžete z kreditky nakoupit novou lednici, když na účtu není dost peněz a museli byste si půjčovat, kupovat na splátky nebo stahovat peníze třeba z investic. Když stihnete včas peníze vrátit, není problém. Při šikovné konstelaci to vyjde tak, že na to budete mít dvě výplaty. To ale není všecko: ke kreditním kartám jejich vydavatelé často nabízejí různé výhody: vracení nějakých drobných procent z nákupů, zvýhodněné nákupy u partnerů, slevy. To všechno berte v úvahu, když budete po vhodné kreditce pátrat. Jiná se vyplatí sportovci a jiná milovníkovi šamponů a laků na nehty.

A pak je tu ještě jedna věc: kreditka je jakýsi průkaz důvěry. Asi víme, že credit je anglicky úvěr. A posledně jsme si říkali, že úvěr souvisí se slovesem věřit. Latiník by nás nyní mohl doplnit, že i slovo credit pochází z latinského credo, tedy věřím. Banky nedávají kreditku úplně každému, kdo ji dostane, je bankou prověřen jako spolehlivá a solventní osoba, banka mu věří. A když vám věří taková instituce jako banka, znamená to, že vám můžou věřit i druzí. Zejména při cestách v zahraničí se vám často stane, že hotel chce před ubytováním vidět vaši kreditku. Autopůjčovny často chtějí na kreditce zablokovat jako jistotu určitou sumu – a bývá jim fuk, že disponujete debetní kartou k nabouchanému účtu, chtějí vidět kartu kreditní.

Kontokorent

Kontokorent neboli kontokorentní úvěr neboli povolené přečerpání účtu je produkt, který leckomu umožnil přežít vysokou školu. Kolik můžeš jít do minusu? bývala klíčová otázka konce měsíce v mnoha pokojích na kolejích.

Samozřejmě ale není čerpání kontokorentu vyhrazeno jen studentům, jde sjednat prakticky ke každému běžnému účtu nebo ještě přesněji: je součástí každého běžného účtu a záleží jen na majiteli tohoto účtu, jestli si kontokorent aktivuje. Samotná aktivace kontokorentu většinou nic nestojí, platí se až v okamžiku, kdy se vydáte na červenou stranu, do minusu. Pak ale můžete počítat s pořádným úrokem. Nejčastěji bývá někde mezi 15 a 20 procenty ročně. Tedy výš než u regulérní půjčky, ale níž než u kreditky – oproti ní ale kontokorent nemá žádné bezúročné období.

Úvěrový rámec Ani kreditka ani kontokorent nejsou bezedné. Banka nebo obecněji úvěrová společnost si s vámi dohodne nějaký strop, nad který vám už nepůjčí. Většinou jde plus minus o dvojnásobek nebo trojnásobek měsíčního příjmu.

Nevypadá to tedy, že by kontokorent byla věc, kterou by si člověk měl pořizovat, ale pořád může být užitečný, když vás čeká třeba pravidelná platba nebo nečekaný výdaj v domácnosti, ale na kontě není dost peněz. Bylo by opravdu nerozumné nezaplatit energie nebo telefon – ale určitě by vás konotkorent neměl takhle tahat z průšvihu pravidelně. Jestliže častěji nevycházíte s penězi, je to na revizi příjmů a výdajů. Buď budete muset ušetřit, nebo víc vydělat, jinak se pravděpodobně ocitáte na šikmé ploše, která vede k dalším a dalším dluhům.

Pokud vám pravidelně chodí peníze na účet, nemusíte mít v podstatě se splácením kontokorentu starosti, příchozí peníze se automaticky použijí na jeho umoření. Jen jich ovšem musí být dost.