Jdeme si pro půjčku. Jak se dobře připravit

Minule – v prvním dílu našeho seriálu – jsme si vysvětlili, jak poznat dobrý a zlý dluh. Půjčka není vždycky zlo a není nutné se jí vždycky bát.

Řekněme, že máte dobře rozmyšleno, že vaše půjčka není z kategorie půjček na pytel, a že tedy přinese nějaký užitek. A vynecháme hypotéku jako úplně zvláštní případ. Na tu bychom popravdě a upřímně asi rovnou doporučovali jít se zkušeným poradcem.

Zkusme pro začátek otočit perspektivu. Představte si, že někdo si jde půjčit peníze od vás. Sáhnete rovnou do tobolky a vysázíte bankovky na stůl? Spíš si to trochu rozmyslíte. Tuhle Frantovi nepůjčíte nic, protože je alkoholik, kdežto vy tak docela nesouhlasíte s tím, že RUM znamená rozumně uložená měna, a obáváte se, že byste nic nedostali zpátky. Jirkovi byste možná půjčili, je poctivý, má dobrou práci, vydělává, ale znáte ho, občas má „vnitřní vizi“, uvěří, že prorazí podnikáním – a nakonec se vždycky ukáže, že ho jenom někdo napálil a oškubal. A tak dál. Zkrátka si zájemce o půjčku prověřujete, převažujete, hodnotíte. A odhadujete svoje šance na to, že se vám peníze vrátí. Pravděpodobně při tom i rozvažujete, kolik si za půjčení necháte zaplatit.

Malý slovníček Zdroj: Shutterstock Úvěr

Trochu zjednodušeně, ale v zásadě správně – úvěr znamená, že vám někdo uvěřil, že když vám půjčí, nepřijde o svoje peníze, ba dokonce že mu za tu službu ještě dokážete zaplatit smluvený úrok. Úrok

To slovo má stejný základ jako výrok či rokovat, obměněné podoby kořene slyšíme ve slovech říkat, řeč. Úrok označuje poplatek za půjčení peněz, na jehož výši se obě strany umluvily, dohovořily se. A co se řeklo, to platí. p. a.

Pozor, ačkoli zvukově úrok připomíná slovo rok (a jazykovědci vědí, že i rok skutečně souvisí se slovesem říkat či rokovat), úrok může být stanovený nejen roční, p. a. (per annum, za rok), ale také měsíční, p. m. (per mensem, za měsíc). V Česku se ale u spotřebitelských půjček udává prakticky vždy úrok roční, pokud uvidíte měsíční, někdo na vás pravděpodobně šije boudu. Jistina

Jistina to jsou ty peníze, které jste si půjčili. Váš dluh se skládá z jistiny a úroku. Splácíte je společně. Anuita

Když platíte anuitní splátky, znamená to, že platíte každou splátku stejně velkou – i když váš dluh postupně klesá. Zpočátku většinu splátky tvoří úrok, čím blíž jste splacení, tím víc splácíte už jen jistinu. Úmor

Úmor je splátka jistiny. Když splácíte půjčku, část splátky je úrok a částečně umořujete jistinu.

Proklepnutí neboli kreditní scoring

Banka sice neříká, že si potenciální dlužníky proklepává, ale samozřejmě to dělá. Jen používá jiný jazyk, v jazyce kmene finančníků se tomu říká „provádět úvěrový scoring“. Jenom má ke zkoumání k dispozici údaje, které vy nemáte. To samozřejmě může platit i naopak, protože vy jste se na rozdíl od banky stavili předevčírem v baru a viděli jste Kubu, jak cpe mince do forbesu, takže mu nic nepůjčíte – banky ale do baru nechodí. Jenže banky a další instituce, které poskytují půjčky, se na rozdíl od vás zase můžou podívat do registru dlužníků a na vaši kreditní historii.

Proklepněte si svoje skóre Zdroj: Shutterstock Nečekejte, co vám řekne banka nebo úvěrová společnost. Buďte napřed. Služba Zonky nedávno spustila online aplikaci Osobní skóre. Ta podle několika zadaných parametrů spočítá, jak si vedete v porovnání s ostatními. Poměrně rychle tak zjistíte, do jaké míry je pravděpodobné, jestli byste půjčku dostali. Osobní skóre také dokáže napovědět, zda je pro vás půjčka vhodná, nebo by vás naopak mohla dostat do finančních problémů. Osobní skóre si můžete nechat vyhodnocovat pravidelně a sledovat tak, jak se vaše míra kredibility mění v čase.

Být v registru dlužníků není žádná hanba a žádný průšvih. A pokud v něm jste, neznamená to taky, že nedostanete další půjčku. Registr dlužníků je vlastně velká databáze, ve které banky shromažďují informace o tom, kdo si co půjčuje a jak splácí. Souhlas se zpracováním těchto údajů bývá součástí žádosti o půjčku a bez něj se dál nedostanete.

V jistém ohledu se dá dokonce říct, že je skoro lepší – když si chcete půjčit – v registru dlužníků být než nebýt. Váš potenciální věřitel totiž vidí, že s půjčkou umíte zacházet, že svoje závazky splácíte. Že vaše kreditní historie, tedy historie vašich půjček a jejich splácení je hezká. A pokud máte víc půjček a bance se nezdá, že byste měli na bezproblémové splácení, pak to, že vás odmítne, může být pro vás i cenná zpětná vazba.

Bonita bananas!

Zároveň s prověřováním toho, jak moc jste v minusu, si věřitelé prověřují, jak moc jste teď i výhledově v plusu. Tedy především jaké máte příjmy. Nejčastěji se dokládají výpisy z účtů, fungovat ale může taky potvrzení od zaměstnavatele, daňová přiznání a podobně. Nesleduje se při tom jenom to, kolik berete, ale také se bere v úvahu to, jak jisté vaše příjmy jsou. Pokud máte pět let stabilní zaměstnání, je to z pohledu konzervativní banky o něco méně rizikové, než když jste minulý měsíc sice dostali na účet půl milionu, ale před tím půl roku žádné peníze nepřišly.

Porovnáním vašich závazků a vašich příjmů (případně i majetku) získává věřitel představu o vaší bonitě. Tedy o schopnosti úvěr splácet. Čím lepší je vaše bonita, tím vyšší je pravděpodobnost, že úvěr dostanete. A zároveň je také pravděpodobnější, že dostanete mírnější úrok.

Kromě informací o dřívějších dluzích a o příjmech se banka pochopitelně zajímá i o vaše další pravidelné výdaje, bez kterých vaši solventnost nemůže dobře posoudit, jde o výdaje na bydlení, vyživovací povinnost, pravidelné platby pojistného nebo na spoření a podobně. Vliv na bonitu ale můžou mít i nepřímé, nefinanční ukazatele, například dosažené vzdělání.

Co když není bonita? Pokud půjčku potřebujete, ale nechtějí vám ji dát, můžete zkusit nabídnout do zástavy protihodnotu. U hypotéky nebo americké hypotéky to bývá dům, může to být i auto. Nezapomeňte ale, že to znamená, že o zástavu fakt a vážně můžete přijít. Nebo si můžete sehnat ručitele. Někoho, koho na rozdíl od vás věřitel uzná za bonitního, a kdo se zaváže, že pokud budete mít potíže se splácením, vezme to za vás. Nezapomeňte ale, že tím můžete fakt a vážně přijít o dobré vztahy s tím, kdo vám bude ručit.

Jak si vylepšit skóre

Než se vydáte požádat o půjčku, ať už to obnáší cestu do města, nebo jen k počítači, zkuste se zamyslit nad tím, jestli si nemůžete kreditní skóre trochu vylepšit. Nebo i hodně vylepšit.

V první řadě si zrekapitulujte svoje závazky. Nejsou náhodou někde nějaké dluhy či dloužky, které jste zapomněli splatit? Nejde asi tolik o zapomenuté půjčky, jednak se na ně hůř zapomíná, jednak se věřitelé většinou připomínají. Pravděpodobnější může být, že dlužíte za nějaké služby nebo třeba státu. Ano, tyhle všechny závazky se můžou projevit v některém registru dlužníků. Takže pokud pracujete na sebe, mrkněte s schválně do výpisu z účtů, jestli máte zaplacené zdravotní a sociální. Neutekla vám někde faktura za telefon?

Tip! Promluvte si s šéfem Zdroj: Shutterstock Skóre vám samozřejmě vždycky vylepší příjem navíc. A nemusíte se hned rozhlížet po brigádě. Kdy jste si naposledy řekli o zvýšení platu? Víte, o kolik rostly mzdy v posledních letech? Pravděpodobně není důvod, aby právě vaše zůstávala nějak pozadu.

Zvlášť pozor si dejte, jestli jste v nedávnější době měnili účet, může se stát, že se vám nepovedlo plynule přenastavit trvalé příkazy a někde něco uteklo.

Udělejte si taky karetní revizi. Pokud máte kreditky, které nepoužíváte, zbavte se jich. Kreditní karta je vlastně „otevřená půjčka“, kterou můžete kdykoli začít čerpat. Váš věřitel bude o něco klidnější, když uvidí, že takových dvířek nemáte celou sbírku.

I vy si vybíráte

Zatím jsme se zabývali hlavně tím, na co si dá úvěrová společnost pozor u vás. Ale na půjčku musejí být dva a i vy máte právo si vybírat a nejít do obchodu s někým, kdo se vám nelíbí.

Pokud si tedy musíte půjčit, snažte se v první řadě nespěchat. Můžete využít i srovnávače, ale počítejte s tím, že nemusí být vůbec nezávislé. Dávejte raději přednost zavedeným společnostem. Každá společnost, která půjčuje, musí k tomu mít licenci od České národní banky, což si můžete ověřit na jejím webu. Nenechejte se nalákat na půjčky bez nahlížení do registrů a prokazování příjmů. Úvěrové společnosti mají povinnost prověřit vaši schopnost splácet.

Vyžádejte si a prostudujte podmínky úvěru. Co je důležité: jestli něčemu nerozumíte, nevadí, můžete prostě nepodepsat. Nerozumět není ostuda, ostuda teprve je, když podepisujete něco, ale nevíte, co to znamená. Vezměte si podmínky domů a zeptejte se někoho, kdo tomu rozumí. Nebo jděte jinam. Vedle výše úroku dejte pozor taky RPSN neboli roční procentní sazbu nákladů. Tedy nákladů na úvěr, kolik vás půjčka bude ročně stát, kromě úroků se započítávají všechny poplatky. A úplně nejjednodušší číslo: chtějte vědět, kolik zaplatíte celkem.

Podívejte se taky na sankce a pokuty. Co vás čeká, když nebudete splácet? Samozřejmě, že splácet chcete – ale co když budete mít nějaké potíže, nebudou na vás přísní až příliš? A jak to má nastavené konkurence…?

