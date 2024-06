Roční úrok i 400 procent. Na koho si dát pozor, když chcete malou půjčku?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 11. 6. 2024

Potřebujete zaplatit větší jednorázový výdaj a nemáte finanční rezervu? Buď můžete přečerpat běžný účet a využít takzvaný kontokorent, nebo použít kreditku, případně si vzít mikroúvěr. Na tyto tři produkty se zaměřuje nový Index odpovědného úvěrování neziskové organizace Člověk v tísni. Už několik let sleduje nabídky bank i nebankovních společností s povolením poskytovat spotřebitelské půjčky.

Podle indexu se lidé čím dál častěji zadlužují přímo ve chvíli nákupu. „Na takzvané odložené platby se v indexu zaměřují dva poskytovatelé, společnosti Twisto a SkipPay. Obě poskytují půjčky v zásadě odpovědným způsobem, mohou však podněcovat k nezodpovědnému pořizování i zbytných věcí,“ říká David Borges, analytik Člověka v tísni a jeden z autorů indexu.

Už tradičně dobře se v indexu umístily banky. Nejčastějším prohřeškem u nich nebývá přemrštěná cena půjčky, ale spíše chybějící či nepřehledné informace. „Situace se ale zlepšuje. Banky dodaly na weby vzory smluv, zpřesňují rady pro lidi v nesnázích a vesměs prověřují schopnost lidí splácet,“ dodává Borges.

Nejdostupnější půjčkou zůstává bankovní kontokorent. Za ten banky obvykle požadují roční úrok kolem 20 %. Modelový měsíční úvěr ve výši 20 000 Kč tak vyjde zhruba na 300 Kč. Ani ten však není bez rizika. „Kontokorent je zákeřná past zvláště pro mladé, kteří se, dokud nezačnou pořádně vydělávat, stanou vlastně jistými vazaly banky,“ poukazuje Daniel Hůle, vedoucí dluhového programu organizace Člověk v tísni.

O něco dražší je půjčka prostřednictvím kreditní karty. Měsíční úrok v takovém případě obvykle nepřekročí 400 Kč. „Pokud kreditkou platíme za zboží či služby, lze využít bezúročného období a při včasném vyrovnání dluhu nestojí půjčka nic. Pozor ale, když potřebujeme čerpat hotovost. Pokud kreditkou vybereme peníze z bankomatu, účtuje se úrok od prvního dne. Zdaleka ne každý majitel kreditky to ví,“ upozorňuje Borges.

A upozorňuje na další riziko kreditek. Při splácení půjčky z kreditní karty totiž stačí hradit jen takzvanou minimální splátku. Ta obvykle představuje tři až pět procent z vypůjčené částky, což se zdá být výhodné.

„Potíž je v tom, že při využití těchto minimálních splátek dochází jen k velmi pomalé úhradě původního dluhu, protože mezitím nabíhají nové úroky a poplatky. Lidé jsou tak často překvapeni, že po mnoha měsících splácení jsou s úhradou dluhu téměř na začátku,“ podotýká analytik.

Zdroj: Člověk v tísni

Některé nebankovní půjčky nemile překvapí

Podle indexu existují velké rozdíly mezi nebankovními společnostmi. Zatímco ty větší jsou podobně bezpečné jako banky, mnohé menší nabízejí půjčky za velmi drsných podmínek. Obecně je u nebankovních společností nutné počítat s vyššími náklady než u bank.

Nejlevnější krátkodobé půjčky lze sehnat s úrokovou sazbou kolem 30 %, což při úvěru 20 000 Kč na měsíc představuje zhruba pětistovku na úrocích. Takto levná půjčka je však spíše výjimkou. Mnohem častější jsou roční úrokové sazby ve výši 300 až 400 %, a dlužník tak musí vracet o pět až sedm tisíc korun více, než si půjčil.

„Vůbec nejhůře vychází Půjčka7 od firmy Kontext Trade International, kde kombinace poplatku a úrokové sazby odpovídá efektivní úrokové sazbě asi 700 % ročně. V praxi to znamená, že domácnost, která si u této společnosti půjčí 20 000 Kč, za měsíc při jejich vrácení zaplatí o zhruba 12 000 Kč,“ poukazuje Borges.

Zdroj: Člověk v tísni

Při prodlení se splacením vyjdou nejdražší půjčky už na desítky tisíc korun (Ofin.cz, Rerum Finance nebo Švýcarská půjčka).

Kdo chce za půjčku moc, nemívá nic

Půjčky s úrokovou sazbou převyšující přibližně 60 % ročně jsou podle českých soudů v rozporu s dobrými mravy, a tudíž neplatné. Lidé jsou v takových případech často povinní vrátit pouze vypůjčenou částku.

„V současné době řešíme stovky podobných případů, kdy věřitelé z řad nebankovních společností lidem někdy i vrací peníze splacené nad rámec výše původní půjčky,“ říká Hůle. Doporučuje lidem, kterým jsou účtovány vysoké úroky, aby se obrátili na help linku 770 600 800.

Půjčka může být neplatná také v případě, že poskytovatel dostatečně neposoudí schopnost zájemce splácet. „To znamená, že neověří příjmy, spokojí se se zjevně podhodnocenými životními náklady nebo ignoruje řadu již čerpaných nesplacených úvěrů,“ popisuje Borges.

Jak se nechytit do pasti

I letos narazili autoři indexu na praktiky, které mohou lidi hledající půjčku mást. Někteří poskytovatelé se snaží maskovat vysoké úrokové sazby tím, že na webových stránkách uvádějí měsíční, nebo dokonce denní úrok místo ročního. Setkat se můžeme i s tím, že společnost účtuje nízký nebo žádný úrok, zároveň ale zahrnuje do splátek úvěru vysoké poplatky.

Devět nebankovních společností láká spotřebitele na první půjčku zdarma. Je to obdobný model jako kreditní karty, které také lákají na bezúročné období, ale spíše spoléhají na to, že nebude dodrženo. „Pocit spotřebitele, že jde o výhodnou nabídku, se často rozplyne po měsíci, kdy nedá dohromady dostatek peněz na její řádné splacení a musí si půjčit znovu, tentokrát už ale s vysokým úrokem. Podobně fungují i různé slevy a akční nabídky, na které mnozí spotřebitelé také slyší,“ upozorňuje Borges.

Jak vybrat nejvýhodnější půjčku? Snadno! Srovnáme parametry včetně sazeb a najdeme tu nejvýhodnější a nejtransparentnější půjčku. Ať konsolidujete, či hledáte novou. Najít výhodnou půjčku

Jasno v půjčce by měla udělat úvěrová kalkulačka. Neplatí to však vždy. „I proto jsme letos hodnocení kalkulaček věnovali více pozornosti. Zaměřili jsme se třeba na přehlednost zobrazených údajů nebo na to, zda si zájemce o úvěr může v kalkulačce nastavit délku splácení. Výborné hodnocení, tedy 90 či více procent, získalo bohužel jen devět produktů, přičemž u dvanácti půjček kalkulačku lidé vůbec nenajdou,“ upřesňuje Borges.

Kalkulačka chybí u kontokorentů, které nabízejí ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Moneta Money Bank. Ostatní banky naprogramování kalkulaček zvládly.

Autoři indexu se věnovali také dostupnosti informací pro klienty, kteří mají problémy se splácením. I tady stále zůstávají zásadní rozdíly. Nejlépe hodnocené společnosti mají snadno přístupné informace přímo na webu. Kromě obecných informací o nutnosti řešit problémy včas vybízejí i ke kontaktování instituce či popisují možnosti řešení, například kdy a jak je možné splátku odložit.

Takto kvalitní informace lze dohledat přinejmenším u poloviny hodnocených produktů. Ve čtyřech případech naopak informace chybí úplně, pokud pomineme uvedení telefonního čísla. To platí o webu Fio banky, Ofin.cz a Půjčky7.

Rozdíly jsou i v poskytování informací o sankcích či upomínkách. Přibližně u poloviny poskytovatelů lze najít přehledné informace přímo na webu či ve specializovaném dokumentu. U šesti společností je naopak jediným zdrojem informací samotný text smlouvy. S nejdelší smluvní dokumentací v rozsahu vyšších desítek stran se spotřebitel setká u kreditních karet Komerční banky, Raiffeisenbank a mBank.

Metodika Indexu odpovědného úvěrování Index odpovědného úvěrování obsahuje 15 parametrů, které lze rozdělit do čtyř oblastí: náklady – náklady na měsíční půjčku, její prodloužení o tři měsíce a položky účtované při neschopnosti splácet

transparentnost – dostupnost a srozumitelnost informací o půjčce

vstřícnost – jak se společnost chová k lidem, kteří se dostali do potíží se splácením

zkoumání úvěruschopnosti – jak důkladně společnost posuzuje schopnost půjčku splatit Nejdůležitější váhu mají náklady, tedy úrokové sazby, poplatky, ale i platby za upomínky či sankce. Autoři indexu hodnotí i obsah webových stránek, pečlivost, se kterou společnosti prověřují žadatelé o úvěr, i to, jak přistupují k lidem, kteří se dostali do problémů se splácením. Všechny parametry jsou shrnuty do jednoho čísla, které ukazuje, zda jsou půjčky od dané společnosti pro lidi bezpečné.

Eva Kroupová Mediální koordinátorka sociálních a vzdělávacích programů organizace Člověk v tísni. Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem