Plyn je nejdražší v historii, cena povolenek padá

Kdyby opravdu ČNB vstoupila na trh a prodala část rezerv s cílem zabránit oslabení koruny, byla by to v tomhle tisíciletí premiéra.

Proti takovému kroku je ale v ČNB dlouhodobě velká nechuť, takže by to musel být velký propad - a velký strach z inflace. https://t.co/jRs4xsiKLu