ČEZ běs. Dnes zajímavá investice může být zítřejší propadák

Pokud začnete investovat na stáří včas, obvykle před sebou máte desítky let. Říct, do čeho během nich odkládat své úspory, je složité. A o to víc, když žijete v Česku, kde je dobrým zvykem všechno měnit. Držte se tedy základního pravidla investování a hlavně diverzifikujte.

Zdroj: Shutterstock