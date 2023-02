Jak rozložit investice. Nákup nemovitosti v cizině je možnost

Zdroj: Rellox

Jan Rejcha je zakladatelem společnosti Rellox, která se specializuje na prodej zahraničních realit. Po vstupu Česka do Evropské unie vedl jednání se zahraničními autoritami o podmínkách investic českých fyzických osob do nemovitostí v Unii. Jako první představil českým investorům možnost přímé investice do realit v Rakousku, Itálii a dalších zemích. Od té doby rozšířil působnost Relloxu do dalších zemí v regionu CEE.