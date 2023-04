Hypotéky nezlevnily, ukazují nová čísla z bank. Obrat se nečeká

Průměrná nabídková sazba nových hypoték po březnovém poklesu znovu mírně stoupla – z 6,27 % na 6,3 %. Ukazuje to čerstvá statistika Fincentrum Hypoindex.

Jde o data z většiny tuzemských bank k 4. dubnu, které zahrnují nejčastější úvěry do 80 % odhadní ceny nemovitosti (LTV).

Měsíční splátka hypotečního úvěru na 3,5 milionu korun se splatností na 25 let (při sazbě 6,3 % a do 80 % LTV) vzrostla o 73 korun na 23 205 korun „Meziročně je vyšší o téměř tři tisíce korun. Loni v dubnu byla totiž průměrná nabídková sazba 4,88 procenta,“ připomíná Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

V uplynulém měsíci stouply všechny průměrné nabídkové sazby hypoték fixovaných od jednoho roku do deseti let, a to jak u hypoték do 80 % LTV, tak nad 80 %.

Nejvýrazněji vzrostly sazby desetiletých fixací hypoték s LTV nad 80 %, a to o 12 bazických bodů na 6,38 %. Hypotéky s LTV do 80 % fixované na 10 let zdražily o 0,08 procentního bodu na 6,1 %. Nárůst o osm bazických bodů zaznamenaly i hypotéky fixované na tři roky s LTV nad 80 % – se sazbou 6,7 % jsou tak nejdražší na trhu.

Jednoleté fixace zdražily pouze o jeden bazický bod. Banky tak v průměru nabízejí jednoleté fixace za 6,65 % (LTV do 80 %), případně za 6,15 % (LTV nad 80 %). Ke stejnému nárůstu na 6,05 % došlo i u hypoték fixovaných na pět let s LTV do 80 %.

Poslední vývoj na trhu tak zatím nenaplňuje některé odhady, že hypotéky by v rámci jarních akcí bank mohly dál mírně zlevňovat. Podle Sýkory přechozí akční slevy některých bank skončily. Většina trhu i nadále kopíruje chování České národní banky a svoje sazby udržuje na stejné hodnotě.

„Vše nasvědčuje tomu, že tento trend bude opravdu trvat – když ne celý letošní rok, tak určitě do jeho poslední čtvrtiny,“ očekává Sýkora.

Základní úroková sazba ČNB se od loňského června drží na sedmi procentech, což je nejvýše od roku 1999. Na posledním zasedání bankovní rady koncem března guvernér Aleš Michl řekl, že rada je stále připravena sazby zvýšit, zejména pokud vzroste riziko mzdově inflační spirály.

Významnější obrat hypotečních sazeb směrem dolů je blízké době nepravděpodobný i podle hypotečních expert a ekonomů. „Hypoteční sazby budou klesat letos velmi pomalu,“ říká například Libor Ostatek, šéf společnosti Golem Finance.

„Očekávám, že ve druhém čtvrtletí půjde o pokles asi o 0,2 procentního bodu, takže sazby začínající šestkou by mohly zmizet a pětileté fixace na LTV do 80 procent by se většinou mohly v praxi pohybovat mezi 5,5 až 5,99 %. Ve druhé polovině roku vidíme šanci na další pokles, ale opět v řádu desetin. Celkově by letos tak letos mohlo dojít k mírnému snížení zhruba o 0,5 procentního bodu. Musí však nastat proces snižování inflace. Pokud toto nenastane a inflace neklesne alespoň směrem k 10 procentům, zlevnění hypoték vidím skepticky,“ upřesňuje Ostatek.

Také podle Jakuba Seidlera, hlavního ekonoma České bankovní asociace, bude snížení hypotečních úroků v blízké době jen nízké.

„Tržní úrokové sazby jsou v souvislosti s nejistotami ve světové a domácí ekonomice v posledním období velmi rozkolísané a poměrně často mění svůj směr. Letos jsou v průměru jen nepatrně nižší, než byly v posledních měsících minulého roku. Finanční trhy v současnosti předpokládají, že úrokové sazby budou klesat jen velmi pozvolna, což naznačuje, že i případný pokles hypotečních sazeb bude v následujícím období velmi mírný,“ vysvětluje Seidler.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

