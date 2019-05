Fintech jsme my, říká Vlastimil Nigrin z Hypoteční banky

Nejvíc technologických inovací ve financích mají na svém kontě banky. Podle Vlastimila Nigrina, místopředsedy představenstva Hypoteční banky, do nich dokážou investovat nejvíc peněz a dokážou je sladit se skutečným světem plným regulací a omezení. Startupy jsou pro banky laboratoře, ze kterých si vybírají, co funguje.

S Vlastimilem Nigrinem jsme se potkali na konferenci Transformace 2019. Já seděl v hledišti, Vlastimil strávil část pátečního odpoledne na pódiu. Když mi po pár dnech zavolal, že by se se mnou rád potkal a probral stav českého fintechu, měl jsem radost.

Konference se totiž nesla ve velmi optimistickém duchu. Až by jeden získal pocit, že bez geniálního UX, vysocekonverzního funnelu, digitalizovaného AML ověřování a API propojující všechno se vším dnes nemáte ve financích šanci. Vlastimil byl jedním z mála řečníků, který nadšení mírnil a vracel zpět do reality. V té dnes za získání nového klienta z internetu kvůli obrovské konkurenci zaplatíte často víc, než byste dali na provizi externímu finančnímu zprostředkovateli. A to nikdo raději nepočítá stamiliony a miliardy, které spolykají technologické a IT firmy vyvíjející online řešení a právníci, jejichž úkolem je vyhovět České národní bance.

Vlastimil Nigrin Vystudoval ekonomickou statistiku na VŠE, absolvoval Graduate School of Banking v Louisianě a řadu manažerských kurzů. V letech 2002–2004 byl provozním ředitelem a členem představenstva eBanky. Zkušenosti sbíral také jako senior project manager v Home Credit Finance Bank v Moskvě. Před nástupem do Hypoteční banky působil ještě jako ředitel externího prodeje v České spořitelně. Od roku 2008 jako náměstek generálního ředitele pro věci obchodní řídí obchodní týmy Hypoteční banky. Členem představenstva Hypoteční banky byl jmenován v únoru 2009, v roce 2016 se stal místopředsedou představenstva. Mezi jeho záliby patří sport (vytrvalostní běh, triatlon a golf) a rád poslouchá jazz.

Zkraje konference zazněl zajímavý dotaz: jak vlastně definovat fintech?

Chápu, proč se výrazem fintech nejčastěji označují hlavně projekty, které šlapou na paty tradičnímu bankovnictví. Jsou neokoukané a inovativní a disruptivní. Fintech je pro ně nálepka, kterou se vymezují vůči tradiční bance. Já osobně ale za největší fintech firmy považuju právě banky. Ve fintechu totiž jde primárně o vývoj a implementaci nových technologií do oblasti financí. A právě banky můžou z logiky věci do takových inovací investovat nejvíc. Schválně, jak byste fintech definoval vy?

Zařadil bych do něj ty projekty, které ve světě financí nahazují klasické procesy novými řešeními, která fungující rychleji, bez lidského zásahu, efektivněji a snad i výdělečněji.

A právě tohle banky dělají posledních pět, možná už deset let. Právě proto je podle mého dělení na banky a startupový fintech zavádějící, i když ho chápu. Je to souboj nového a rychlého s velkým a pomalým. Minimálně v očích startupových hráčů. Spíš než hledání správné definice mi ale přijde zajímavé ptát se, proč vlastně startupisti do světa financí vstupují.

Máte vysvětlení?

Hlavní důvody jsou podle mého tři. Zaprvé vidí, že stále existují určité oblasti financí, které velcí hráči zanedbávají, což pro ně představuje obchodní příležitost. Roli samozřejmě hraje i obrovský prostor pro digitalizaci, který v bankovnictví je, a především – malí inovátoři vědí, že když se jim podaří přijít s opravdu dobrým produktem, banky jim za něj štědře zaplatí.

Je vůbec v českém prostředí reálné, aby nějaký fintechový garážový podnik vyrostl do svébytné společnosti generující zisk, která není závislá na nekonečném proudu peněz od investorů?

Fakt, že tenhle skleněný strop ještě nikdo neprolomil, je daný velikostí trhu i tím, že si banky nechávají okopávat kotníky jen trochu. Startupy pro ně fungují jako laboratoře, ve kterých se zkouší, co zafunguje. Z desítky nápadů uspěje jeden. A ten banky buďto koupí, nebo ho – s ohledem na neúnosná očekávání jeho majitelů – připraví ve vlastní, míň cool, dražší a pomalejší, zato robustní a právně po všech stránkách ošetřené verzi. Bankovní DNA je úplně jiná než DNA startupových hráčů, banky hrají na jistotu. Když investují, propočítají realisticky byznysplán a očekávají návratnost vložených peněz – že daná firma bude vydělávat buďto sama, nebo s pomocí bankovních synergických efektů. Jen málo bankovních domů je ochotných jít do rizika a nakupovat projekty s vizí, že čtyři z pěti po letech odepíše.

I když by na tom pátém, úspěšném, banka vydělala desetkrát nebo stokrát tolik?

I kdyby banky chtěly experimentovat, aktivně se podílet na vznikajícím projektu, v určité fázi na ně vždycky dolehnou korporátní břemena, omezení a regulace. Všechno zatuhne. Startupová kultura a počáteční entuziasmus se rozmělní. Banky se snaží, najímají opravdu kvalitní lidi, jenže bankovní nastavení je jiné a experimentování nedopadá dobře.

Překročit stín korporátního DNA je opravdu těžké. Lidé v bankovních startupových týmech, z počátku nadšení a plnění entusiasmu, se po čase boje s korporátními pravidly vyčerpají a raději zaplují do nastavené kultury. Bojovat na několika frontách zároveň je těžké. Vidím to i na naší vlastní zkušenosti s projektem Sousedé.cz. Ačkoli se slušně rozjížděl, nakonec nás dohnala povinnost všechno ověřovat a slaďovat s korporátními standardy. Tím pádem jsme nemohli konkurovat tomu, kdo na to jde z druhé strany. Ale ani startupy nemají vyhráno. Jakmile přežijí začátek a posunou se z garážového módu, regulace a omezení je začnou dohánět stejně jako nás. I proto je pro ně tak těžké začít vydělávat velké peníze. Ve financích jsou pravidla velmi jasná a striktní. Zpočátku, když jste mimo hledáček, ještě můžete být kreativnější, jenže od určité chvíle si to prostě dovolit nesmíte.

Vážně jsou regulace tak zásadní překážka?

Další příklad z praxe. Loni na podzim se Hypoteční banka účastnila konference Hypotéka 2018. Mimo jiné došlo na diskuzi o digitalizaci a API komunikaci. Navrhl jsem, že by stálo za pokus přijít s jednotným standardem pro bankovní API, namísto toho, abychom napříč trhem zaváděli každý svá řešení, která se všem, kdo je chtějí využívat, neuvěřitelně prodražují. Chtěl jsem se vyhnout situaci, která před lety nastala u pojištění: papírové formuláře ve velkém nahradily signpady. Namísto úlevy pro poradce to ale znamenalo, že s sebou museli nově nosit brašny se signpady od všech pojišťoven, se kterými spolupracovali. Jedna pojišťovna, jedno zařízení.

Na jednoduchá řešení zkrátka není v našem světě prostor – ačkoli s myšlenkou jednotného standardu většina velkých hráčů souhlasila, postupem času nám došlo, že vzhledem k přísným antitrustovým pravidlům takové řešení prostě není možné, protože by ho mohl kdokoliv napadnout a obvinit nás z kartelové dohody.

Nemohl by takový standard vzniknout na úrovni České bankovní asociace?

O tom jsme přemýšleli, pro Českou bankovní asociaci jde ale o příliš komerční záležitost. Navíc pokud bychom chtěli být striktní ve výkladu antitrustu, museli bychom přizvat úplně všechny banky. To by ale poměrně dost komplikovalo diskuzi. Pro banky jde tedy o jasný signál, že se jim nejvíc vyplatí soustředit se hlavně na sebe.

Během vystoupení na konferenci jste zmiňoval, že pokud jde o hypotéky, online prodejní kanály nefungují. Čím to?

Má to dva důvody. Provozovatelé webů, které sbírají kontakty na zájemce o hypoteční úvěr, se naučili je vytěžovat sami a nechávají nám jen to, co pro ně není zajímavé. Zároveň mi přijde, že na web chodí žádat o hypotéky hlavně zájemci, kteří v bance neuspěli a internetové prostředí jim dává pocity anonymity a vyšší šance na schválení úvěru.

Druhým problémem je, že trh s leady na hypoteční klienty není tak velký a znehodnocuje ho spousta nových hráčů, kteří se snaží klienty ulovit a ve finále tak neúměrně zvyšují cenu za akvizici. Každý druhý týden k nám někdo přijde se skvělým nápadem na hypoteční kalkulačku, díky které bude sbírat zájemce o úvěr a prodávat nám je. Většinou jde ale o lidi, kteří nemají know-how a neumí nabídnout nic navíc.

Akvizice v internetovém prostředí nefunguje. Roste alespoň podíl hypoték, které se daří z větší části vyřizovat online?

Převést sjednání hypotéky do online prostředí není v krátkodobém horizontu reálné – podíl na celkovém obratu se drží na stejných jednotkách procent jako před lety. Ukázalo se, že banky to tímto způsobem neumí dotáhnout a klienti potřebují, aby je někdo vedl za ruku. Čím dál víc proto spoléháme na vlastní klasické zdroje, rozhodně ale chceme online proces držet dál.

Co by tenhle stav mohlo změnit?

Pravděpodobně moment, kdy začne být online sjednání přirozené pro klienty. To je taky jeden z důvodů, proč jsme v onlinu stále angažovaní – víme, že nastavení klientů se může lusknutím prstů změnit. Dnes jsou ale pořád nervové body daleko před bankovní přepážkou, hlavně na realitních serverech.

Skupina ČSOB má za sebou akvizice dvou cenových srovnávačů a dalších online projektů. Je aktuálně něco, co vám v portfoliu chybí?

Obrovský potenciál vidím v oceňování nemovitostí. Když si vezmete, co všechno je satelitně a kartograficky zmapované, je zátěž, kterou banky s fyzickými odhady mají, neuvěřitelná. Bohužel ale musíme dodržovat pravidla, daná regulátorem. A ta zůstala ve 20. století. Ale až to bouchne, bude to velké – a bankám se na jednu stranu hodně uleví, na druhou stranu jim vzniknou noví konkurenti.

Závěrem otázka ohledně aktuálního dění na hypotečním trhu: v uplynulých měsících došlo k výraznému propadu. Co to pro vás znamená?

Rozhodně není potřeba panikařit. Všichni jsme se předzásobili a začátek roku jsme jeli na šedesát procent. Teď se trh potřebuje nadechnout a najít si novou pozici, ať už jde o regulace nebo pohyb úrokových sazeb. Slabší začátek roku se srovná během prvního pololetí. Už teď je na aktuálních číslech vidět, že se trh zvedá. Hypotéky jsou navzdory svému názvu „MORTgage“ nesmrtelné.