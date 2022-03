Zapomeňte na Mondeo. Kuga baví i se třemi válci

K nástupu SUV a crossoverů coby standardu mezi rodinnými vozy je asi zbytečné cokoliv dodávat. Automobiloví nadšenci jsou vzácně zajedno s ekology a trend vysokých aut nesnášejí, běžní zákazníci je milují. Automobilky se samozřejmě přiklánějí na stranu běžného zákazníka. Ekologové se totiž snaží nekupovat nic a většina motoristických nadšenců zůstává u dílů na svoje stará auta.

U Fordu, tradičně jedné z nejpopulárnějších značek na našem trhu, to znamená například konec Mondea. Pokud chcete rodinný Ford větší než je Focus, ale ne o mnoho dražší, zůstává tak vaší jedinou volbou SUV jménem Kuga. Alternativou jsou velká MPV S-Max a Galaxy, z nichž jen to první se těsně vejde pod milion. Případně ještě větší americké SUV Explorer za miliony téměř dva. Pokud jste bývali potenciálním kupcem Mondea, je tak Kuga vaší logickou, ne-li jedinou volbou.

Pokud je to už delší dobu, co jste naposledy kupovali nové auto, budete možná překvapeni i nabídkou motorů. Dlouhá desetiletí byl standardem pro větší rodinná auta diesel o objemu přibližně dvou litrů. A ještě mnohem déle používanou alternativou jsou podobně velké motory benzinové. U Kugy dnes nic takového nenajdete. Největším motorem v nabídce je čtyřválec o objemu 2,5 litru spojený s elektromotorem v hybridním (či dobíjecím hybridním) pohonném ústrojí. Alternativou jsou dvě patnáctistovky: naftový čtyřválec a benzinový tříválec.

My jsme pro test zvolili tříválec. Nejenže je nejdostupnější, ale nabízí také „papírově“ jen o něco přes litr vyšší spotřebu, což by ho teoreticky mohlo učinit pro použití v rodinném autě vhodnější volbou. Benzinový motor je totiž znatelně výkonnější – nabízí výkon 110 kW (150 koní), zatímco u dieselu se musíte spokojit s 88 kW (120 koní). To znamená, že zatímco naftová Kuga dosáhne maximální rychlosti 177 kilometrů za hodinu a na stovku se dostane za 12 sekund, benzinová to stihne za 9,7 sekund a bude pokračovat až na 195 km/h.

Pro nadšené řidiče, kteří tradičně patří k typickým zákazníkům Fordu, je tu ale ještě jiný důvod. Zatímco naftový model váží 1599 kilogramů (a všechny hybridy více než 1700 kg, ten dobíjecí dokonce 1844 kg), benzinové auto je s 1564 kilogramy o 35 kilogramů lehčí. Může se to zdát nepodstatné, ale je třeba dodat, že k celému úbytku hmotnosti došlo nad přední nápravou. A to může mít výrazný vliv na jízdní vlastnosti.

A nejenže může. Také má. Je to podobná situace, jaká nastala u Kugy ST, která využívá stejný motor, jen v ostřejší verzi o výkonu 147 kW (200 koní). I tam je lehký předek auta zásadní výhodou, která ve spojení s výkonným motorem a samosvorným diferenciálem dělá z malého crossoveru zábavný nástroj na okresky i okruhy. Dokáže radost z řízení nabídnout i větší a pomalejší sourozenec?

Rodinné auto i radost z řízení

Stručná odpověď zní, že ano. Samozřejmě nemůžete očekávat žádnou oslnivou dynamiku, když tříválec pod kapotou nabízí 150 koní, navíc až v 6000 otáčkách za minutu a 240 Nm v rozsahu od 1600 do 4000 otáček za minutu. Ale radost z řízení nemusí být jen o rychlosti. Jakmile se s touto Kugou vydáte na zakroucenou okresku, rychle to pochopíte.

Tak jako Puma ST, a jako už dříve jiné Fordy s malými benzinovými turbomotory, reaguje i tříválcová Kuga na povely volantu s fantastickou lehkostí. Podvozek samozřejmě není nijak sportovní a i příplatková osmnáctipalcová kola mají poměrně vysoký profil pneumatiky (225/60), takže celek je spíše měkčí a jako stvořený pro naše rozbité okresky. Ale ke skvělému vyvážení v zatáčkách se přidává nadšení malého tříválce po otáčkách a příjemně mechanický chod manuální převodovky. Celé dohromady to vytváří příjemně sladěný zážitek, který vám umožní si řízení užít, aniž byste se museli pohybovat divokými rychlostmi a aniž byste dravou jízdou obtěžovali zbytek cestujících. Což se může u rodinného auta opravdu hodit.

Pět hvězd Zdroj: Shutterstock Podobně jako Puma je i Kuga poměrně nový model, který těží z od základu navržené karoserie a nejmodernějších technologií. Navíc je o něco větší, takže není divu, že si v téměř všech ohledech vede lépe než menší sourozenec. Jediné, kde v testu EuroNCAP zaostává, je ochrana dospělých cestujících – nicméně s výsledkem 92 % (o dva procentní body méně než Puma) je na tom pořád velmi dobře. Naopak o dva procentní body lepší byla Kuga v ochraně dětských cestujících (86 %), kde byly největší výtkou problémy při instalaci dětského zádržného systému na zadní prostřední sedadlo. Zlepšením je také ochrana zranitelných účastníků provozu s výsledkem 82 % a největším problémem v tvrdosti A-sloupků. O 73% výsledku za asistenční systémy se sice nedá říct, že by byl vyloženě špičkový, ale také na dnešní poměry není ani nijak špatný.

Což nás přivádí k tomu, co je pro většinu lidí nejspíš důležitější. Jaká je Kuga jako rodinné auto? Problémem SUV bývalo, že sice velká vypadají, ale uvnitř zas tak velká nejsou. Dnes už to tak docela neplatí. Zavazadlový prostor o objemu 590 litrů (případně 1475 litrů se sklopenými sedačkami) je bohatě dostatečný i pro ty, kteří byli zvyklí na velký kombík. To mimochodem dělá tato SUV překvapivě dobrou volbou do města. Kuga má na délku jen 4614 milimetrů, což je o čtvrt metru méně než odcházející Mondeo. Přitom má nejen obstojně velký kufr, ale i velmi prostorný interiér, kam se bez problémů vejdou i čtyři opravdu vzrostlí dospělí.

Pokrokem proti dřívějšku je také ergonomie a design interiéru. V poslední zhruba dekádě měly evropské Fordy sklony mít velice komplikované a nepřehledné interiéry. Nová Kuga se ale vrací k jednoduchosti. Příjemný je i infotainment SYNC 3 s osmipalcovým displejem, který sice nemá nijak ohromující grafiku, ale je velmi funkční a přehledný. Ten je také, spolu s 12,3palcovým digitálním přístrojovým štítem, navigací s 3D vykreslováním budov a řadou dalších prvků součástí základní výbavy. Dříve se bez něj dala objednat výbava Trend, ale ta už se v Česku neprodává.

Tím se dostáváme k výbavám. Testovaná ST-Line X je tou nejdražší, kterou si můžete u patnáctistovek dopřát. ST-Line kombinuje o něco dravější vzhled se sportovnějšími nárazníky a osmnáctipalcovými koly, černý potah stropu a černé střešní ližiny, z výbavy pak přidává přední LED potkávací světlomety. Luxusnější ST-Line X pak přidává prémiové audio B&O s 10 reproduktory, systém bezklíčového odemykání včetně bezdotykového odemykání pátých dveří, čalounění z vinylu/prémiového veluru a automatické LED světlomety.

Za to všechno zaplatíte v této motorizaci 737 900 korun. K tomu testovaný model přidává vyhřívání sedadel, volantu a čelního skla za 9000 korun, paket asistenčních systémů včetně adaptivního tempomatu, hlídání mrtvého úhlu, varování před provozem před couvání a asistenční kamery za 24 900 korun, adaptivní LED světlomety a průhledový displej v paketu Vision za 17 900 korun, metalický lak za 15 900 korun a další drobné prvky. Celkem tak za tento vůz zaplatíte 792 900 korun.

Verdikt: Dobré auto

To nás přivádí k poslední otázce. Dává tříválcová Kuga smysl? A především, dává smysl za peníze, které stojí? První odpověď je mnohem snadnější. Kuga je po všech stránkách dobré auto. Prostorné pro cestující i zavazadla, povedené ergonomicky. Nabízí i bohatou výbavu a poměrně atraktivní design uvnitř i navenek.

Druhá část odpovědi už je o něco těžší. S cenovkou od 701 900 korun za (dnes už) základní výbavu Titanium a s téměř 800 tisíci za testovaný model není Kuga úplně levné auto ani při dnešních rostoucích cenách. Někomu by to mohlo přijít „moc na tříválec“, byť zrovna motor u Kugy opravdu není problém. O něco horší je, že k žádnému z nehybridních pohonů nemůžete dostat pohon všech kol, který řada kupců SUV stále očekává a dokonce vyžaduje. Nejlevnější čtyřkolka tak stojí 862 900 korun a může být pouze hybridní (nikoliv už ovšem plug-in hybridní).

Verdikt? Kuga ST-Line je skvělé auto, pokud potřebujete rodinné SUV, nezáleží vám na pohonu všech kol a naopak je pro vás důležitý požitek z řízení. V takovém si svoji cenu plně zaslouží. Pokud jsou ale vaše priority jinde, například vás nezajímá řízení, ale ocenili byste bezpečnost a průchodnost čtyřkolky, může být cena problém.

