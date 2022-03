Pšenice prudce zdražuje. Kolik si připlatíme za chleba?

Vedle drahých cen energií se jako další faktor, který bude tlačit inflaci v Česku i jinde nahoru, stále častěji zmiňuje cena pšenice. Cena této komodity skutečně v posledních měsících zřetelně rostla a v posledních týdnech dál prudce vyskočila, načež došlo jen k částečné korekci.

Je ovšem otázka, jak velkou část tohoto skoku lze chápat jako odraz nižší nabídky (za předpokladu, že poptávka se v poslední době nijak výrazně nezvyšovala), a do jaké míry jde spíš o důsledek umělého, v podstatě spekulativního nárůstu poptávky v obavě, že se nabídka teprve sníží (a tedy stoupne cena).

A pokud platí spíš druhá uvedená možnost (protože snížení nabídky pšenice v důsledku ruské invaze na Ukrajinu a s tím souvisejících sankcí asi teprve nastane), pak je otázka, do jaké míry jsou obavy z masivního poklesu nabídky a masivního růstu ceny na místě.

Detailní pohled na statistiky Organizace pro výživu a zemědělství (FAO) ukazuje, že produkce pšenice z Ruska a Ukrajiny v posledních „normálních“ letech 2015-2019 představovala kolem 14 % celkové světové produkce. To jistě není málo, ale o obilnicích světa se přece jen mluvit nedá. Celosvětový pohled je na místě, protože trh s pšenicí je do značné míry globalizovaný.

Další věc je vztah mezi cenou pšenice a cenou potravin, které se z ní vyrábějí. Například u chleba tvoří samotná pšenice jen kolem 10 %.

I kdyby tedy pšenice zdražila na dvojnásobek, do ceny chleba by se to mělo promítnout v podobě zdražení o přibližně 20 %, tedy například z 30 Kč na 36 Kč. Ledaže na potravináře padne podezření ze šponování marží, jaké padlo v minulých dnech na pumpaře (a trh s pečivem se ukáže méně konkurenční než ten s pohonnými hmotami).

Jak je to s cenami energií? Podíl výdajů na energie na celkových nákladech (počítaných jako hodnota produkce snížená o hrubý provozní přebytek) se sice v posledních letech před covidem v oboru výroby chleba pohyboval podle údajů Eurostatu kolem pouhých cca 4 %, ale velkoobchodní ceny energií jsou v tuto chvíli čtyř- až pětkrát vyšší než před rokem. Pokud bychom u cen pro firmy předpokládali pro jednoduchost například poloviční průsak, značí to zvýšení o zhruba 250 %. Při váze 4 % by pak dopad do cen chleba měl být kolem 10 %.

V součtu tedy růsty cen pšenice a energií můžou naznačovat letošní navýšení ceny chleba možná o více než čtvrtinu. Z dat Českého statistického úřadu plyne, že aktuálně je chléb meziročně dražší v průměru o téměř 20 %. Další zdražení o možná i 10 % – to je o další zhruba tři koruny na kilogram průměrného pšeničného chleba – nás tedy v nejbližších měsících nejspíš nemine.

A to jsme do výpočtu nezahrnuli růst mezd nebo cen nájmů...

Chléb konzumní kmínový měsíc průměrná cena za 1 kg únor 2022 34,32 Kč říjen 2021 29,56 Kč červen 2021 29,12 Kč únor 2021 28,67 Kč říjen 2020 27,17 Kč červen 2020 27,93 Kč únor 2020 26,81 Kč říjen 2019 26,43 Kč červen 2019 26,22 Kč únor 2019 25,70 Kč zdroj: ČSÚ

Michal Skořepa

