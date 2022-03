Za plyn plaťte v rublech. Ekonomové vysvětlují dopady

Petr Bartoň, ekonom skupiny Natland

Co znamená, že Rusko chce být nově placeno za plyn v rublech namísto eura? Není to divné, když mu docházejí nezmražená eura, která potřebuje na nákupy všeho?

Není.

Naopak, je to potvrzení, že Rusku devizy došly/docházejí. Devizy doposud Rusko používalo nejen na nákupy (ruská ekonomika funguje tak, že vyveze energie a suroviny, svět z nich něco postaví, a Rusko si to koupí zpátky), ale také na podporu rublu proti ještě znatelnějšímu pádu.

Takové nákupy rublu za eura ale nikam nevedou, Rusku z těchto obchodů zbydou rubly, za které si nic nekoupí. Ale když teď Západu přikáže, aby platilo za plyn v rublech, tak vlastně na podporu rublu proti pádu bude používat evropská eura namísto svých.

A ani o ten proud deviz za pokračující dodávky plynu nepřijde. Doposud dostávalo Rusko eura přímo. I nyní k němu ta eura stejně dotečou, protože kdo jiný bude Západu dodávat rubly na nákup plynu, než Rusko. Prostě Rusko se teď přestane živit prodejem plynu, a začne se živit prodejem rublu. Proč na jeho umělou podporu plýtvat vlastními eury když může zapojit ta cizí. Takový malý majstrštyk.

Vladaři to umožní udržovat putinkinovskou vesnici předstíraného zdraví ruské ekonomiky, skrze maskirovku jak rubl „odolává“ a sankce že se ho netýkají.

Týkají, jen působí v řádu nikoli dnů, nýbrž měsíců. Těch měsíců, které doposud ještě stojící ukrajinské domy a továrny nemají.

Platit za plyn a ropu v rublech jako úmorná snaha přibrzdit propad rublu.Jenže 58% export.kontraktů Gazpromu je nakontraktováno v eur, 39% v USD=> porušení smluvních dohod?

Dokud je Evropa na dodávkách z Ruska závislá, bude Putin táhnout za delší konec👇https://t.co/47c4axnKHu — Helena Horská (@HelenaHorska) March 24, 2022

Dominik Rusinko, analytik ČSOB

Ruský prezident Putin včera dále vyostřil vztahy se Západem, když oznámil, že všechny nepřátelské státy (celkem jich seznam čítá 47) budou muset za dodávky ruského plynu platit v rublech. Trh se zemním plynem zareagoval na oznámení skokovým růstem cen v obavách, že by eskalující napětí mohlo vyústit až v narušení ruských dodávek na trhy. Velkoobchodní cena plynu v Evropě (nizozemský benchmark TTF) zůstává pohodlně nad hranicí 100 EUR/MWh, tedy více než pětinásobku loňských cen.

Putinův plán je prozatím relativně vágně formulován. Rusko údajně hodlá dodržet smluvené objemy dodávek plynu, nicméně centrální banka a ministerstvo financí mají týden na to, aby změnily zúčtování plateb za plyn z eur (a dolarů) na rubly. To by však vyžadovalo oboustrannou úpravu dodavatelských smluv, přičemž některé evropské státy již signalizovaly zjevnou neochotu přistoupit na ruské podmínky. Jasněji by v tomto ohledu mohlo být již dnes a zítra, kdy budou téma ruských dodávek plynu, respektive i možnost jejich sankcionování (zatím relativně málo pravděpodobný scénář) řešit lídři EU na summitu.

Co si vlastně Rusko od včera oznámeného kroku slibuje? Rusové zjevně vnímají plyn jako zásadní strategickou/geopolitickou zbraň vůči Evropě (ta dováží z Ruska 40 % vlastní spotřeby), pomocí níž mohou konflikt se Západem dále eskalovat a na protivníka uvalit dodatečné náklady (skrze vyšší cenu plynu). Cílem však může být také snížení tlaku na oslabování ruské měny prostřednictvím (uměle) vyšší poptávky po rublech. Otázkou nicméně je, jak významným impulsem by tento krok pro rubl nakonec byl – už nyní totiž musí ruské společnosti (jako součást kapitálových kontrol) povinně konvertovat 80 % svých devizových příjmů do rublů. V případě Gazpromu by tedy nově šlo o 100% konverzní poměr.

Rubl jen během včerejšího obchodování posílil o téměř 10 % až k 95 USD/RUB, což je nejsilnější úroveň od začátku války. Navzdory západním sankcím se ruské měně v posledních týdnech daří alespoň částečně dobývat ztracené pozice, za což vděčí výše zmíněné kombinaci kapitálových kontrol a stabilního přílivu deviz z prodeje ne-sankcionované ropy a zemního plynu (dohromady tvoří 55 % všech exportů). Pokud bude chtít Západ (a zejména EU) tento stav změnit, pak nezbývá než sáhnout k (oboustranně bolestivému) embargu na ruské energetické exporty.

