Kovanda: Litr benzinu může zdražit i na 50 korun

Průměrná cena pohonných hmot u čerpacích stanic v Česku je nejvyšší v historii. Vyplývá to z dnešních dat společnosti CCS.

Litr benzinu Natural 95 se včera celorepublikově prodával průměrně za 39,36 koruny. Rekordní cena benzinu před zahájením ruské invaze byla ze 13. září 2012 a dosáhla 38,56 koruny za litr. Už teď je tedy benzin o 80 haléřů na litr dražší. Na historickém maximu byla včera také cena nafty. Litr nafty se prodával za 38,73.

V Praze, kde jsou pohonné hmoty tradičně nejdražší, cena benzinu dnes překonává psychologickou úroveň 40 korun za litr. To se doposud nikdy nestalo. Benzin v metropoli vyšel včera průměrně na 39,97 koruny za litr a vzhledem k dynamice nárůstu cen posledního týdne je prakticky jisté, že dnes úroveň 40 korun za litr přesáhne.

Důvodem dramatického zdražování pohonných hmot v Česku je zdražování ropy na světových trzích a také citelné oslabení koruny vůči dolaru. Oboje bezprostředně nastává či sílí v důsledku propuknutí války na Ukrajině.

Korunová cena barelu ropy Brent dnes vyskočila až na více než 2700 korun – nejvíce v historii, jak plyne z dat Bloombergu. Tato cena zohledňuje jak růst dolarové ceny barelu Brentu, jež momentálně odpovídá bezmála 120 dolarům, tak i oslabování koruny vůči dolaru. Koruna včera oslabila nad úroveň 23 korun za dolar, a to poprvé od přelomu října a listopadu 2020, kdy vrcholila tehdejší vlna covidové pandemie.

Před invazí přitom historicky rekordní cena barelu Brentu dělala ani ne 2400 korun (v roce 2012). Průměrná cena barelu Brentu za období let 1993 až 2022 mírně přesahuje 1200 korun.

Cena ropy Brent Intradenní graf (online) Denní graf Zdroj: peníze.cz Zdroj: peníze.cz Zdroj: komodity na Peníze.cz

Motoristé musí počítat s tím, že ceny pohonných hmot budou dramaticky růst i v příštích dnech. Pohonné hmoty v Česku od invaze Ruska na Ukrajinu v minulém týdnu zdražují nebývale citelným tempem, denně v rozsahu kolem 30 až 40 haléřů. Toto již tak rychlé tempo zdražování, v případě benzinu nejrychlejší od roku 2010, však může ještě akcelerovat. A to zejména v případě, že Rusko v rámci odvety za víkendové sankce Západu omezí své dodávky plynu či ropy do Evropy.

Zrychlení růstu cen by nastalo také v případě dobytí Kyjeva ruskými vojsky, které by zřejmě znamenalo určitý zlom v ukrajinské válce a korunu by oslabila ještě výrazněji než doposud. Navíc by stoupla pravděpodobnost, že Západ uvede další sadu sankcí, která by zřejmě již zahrnovala také přímo sankce uvalené na dovoz ruské ropy a plynu do Evropy a/nebo kompletní odstřižení Ruska od systému SWIFT, jenž umožňuje plynulý mezinárodní platební styk.

Tak rychlé tempo zdražování pohonných hmot při dosažení historicky rekordních cenových úrovní, jaké nyní Česko zažívá, je naprostou mimořádností. Odpovídá vlastně již takřka situaci „ropného šoku“. Obecně totiž mívají ceny při dosažení historických maxim sklony spíše ke zmírňování rychlosti svého růstu, neboť jsou ovlivněny fenoménem „návratu k průměru“. Magnetizace průměrem je však v současné mimořádné situaci potlačena.

Je tak třeba počítat s růstem cen pohonných hmot znatelně nad úroveň 40 korun za litr, potenciálně až do pásma 45 až 50 korun, a to ještě v měsíci březnu, pokud situace kolem ruských dodávek eskaluje. V příštích sedmi dnech benzin nejpravděpodobněji zdraží o 2,90 koruny na litr na 42,30, zatímco nafta přidá v průměru zhruba tři koruny a bude stát kolem 41,70.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 25,865 +0,40 Kč Americký dolar 23,297 +0,47 Kč Britská libra 31,050 +0,46 Kč Chorvatská kuna 3,412 +0,05 Kč Turecká lira 1,656 +0,02 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Kurz eura ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Kurz dolaru ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Lukáš Kovanda Lukáš Kovanda působí jako hlavní ekonom Trinity Bank. Je členem Národní ekonomické rady vlády. Přednáší na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze. Je členem vědeckého grémia České bankovní asociace. Vydal... Další články autora.