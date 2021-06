Konkurence pro poštu. Zásilkovna vylepšuje doručení domů

Doručení balíků na konkrétní adresy zajistí Zásilkovna nově vlastními silami. Službu dosud zajišťovala ve spolupráci s partnery – jinými přepravními firmami, do konce letošního ledna i s Českou poštou. Nový systém má být spolehlivější, rychlejší a při posílání mezi lidmi i levnější.

Běžný člověk – nepodnikatel – může v současnosti posílat balík jinému člověku buď na některé z výdejních míst (služba nazvaná Mezi námi přijde v základní variantě na 69 Kč), nebo na konkrétní adresu (129 Kč). Druhá možnost se od července přejmenuje na Zásilkovna domů a přijde v základní variantě na 115 Kč včetně DPH, pro e-shopy začíná cena na 79 Kč bez DPH (stejně jako dosud).

Pro fyzické osoby platí stejná omezení velikosti balíku jako u dosavadní služby Mezi námi: Maximální hmotnost je pět kilogramů, rozměr jedné strany zásilky nesmí přesáhnout 50 centimetrů a součet rozměrů všech tří stran zásilky je maximálně 120 centimetrů (například zásilka o rozměrech 50×40×30 cm).

„V první fázi chceme doručovat zásilky v časovém okně 90 minut, cílem je dostat se na hodinu. Dobírku může zákazník zaplatit předem v naší mobilní aplikaci nebo přímo e-shopu, případně pak u našeho řidiče, který má k dispozici terminál a přijímá i hotovost,“ říká Jan Čižmar, výkonný ředitel Zásilkovny.

„Pokud se nepodaří zákazníka zastihnout na adrese, bude mít možnost vyzvednout si zásilku na některém z výdejních míst Zásilkovny ještě tentýž den,“ dodává Čižmar. Počet výdejních míst v Česku už přesáhl 4300.

„Našim cílem je doručovat drtivou většinu zásilek do druhého dne – podobně jako u doručení na výdejní místo,“ říká Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny a šéfka skupiny Packeta.

Vedle kmenových řidičů Zásilkovny budou zásilky doručovat také řidiči společnosti Zavezu patřící do skupiny Packeta, a to v rámci programu Jezdi s námi. Do procesu doručování zásilek na adresu se zapojí síť mikrodep. Ta vznikla rozšířením spolupráce se stávajícími výdejními místy, která disponují větší kapacitou pro umístění zásilek. Jejich cílem je doplnit síť stávajících 14 klasických dep Zásilkovny na území celé republiky. Aktuálně jich je 135.

Pro srovnání: Česká pošta nabízí lidem doručení balíku na adresu od 109 Kč (nejdelší strana do 35 cm) nebo od 139 Kč (nejdelší strana do 50 cm), bez zákaznické karty nebo elektronického předání dat je cena o 10 nebo 20 korun vyšší. V dražších variantách pak přijímá balíky až do velikosti nejdelší strany 240 cm.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.