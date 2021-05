Je čas zaplatit daň z nemovitostí. Jak na to

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 26. 5. 2021

Do konce května je potřeba zaplatit daň z nemovitých věcí. Komu vychází vyšší jak 5000 korun, může si platbu rozpůlit – do konce května pak stačí poslat jen první splátku.

Finanční správa v předchozích týdnech rozeslala lidem informace k platbě, nejčastěji složenku. „Kdo ji do 25. května neobdržel, měl by se obrátit na pracoviště finančního úřadu, v jehož působnosti se nemovité věci nacházejí,“ říká generální ředitelka Finanční správy Tatjana Richterová.

K poštovní přepravě bylo předáno celkem 3 286 271 kusů složenek, upřesnila finanční správa. Informace k platbě daně poslala také formou zpráv do datové schránky (310 229), formou e-mailu (286 575) nebo prostřednictvím SIPO (53 656).

Složenky měli dostat všichni majitelé nemovitostí, kteří nemají datovou schránku, neplatí přes SIPO nebo si nezažádali o obdržení informací o platbě přes e-mail. O zasílání podkladů elektronicky lze nově požádat také na portálu Moje daně v Online finančním úřadě.

Jestliže vám vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusíte. Výjimku tvoří spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň předepisuje vždycky, a to v minimální výši 50 korun.

Kdo platí víc jak pět tisíc korun, může částku rozpůlit a druhou polovinu zaplatit do konce listopadu. Zemědělci a chovatelé ryb mají termín do 31. srpna a do 30. listopadu.

Daň z nemovitých věcí platí ten, kdo je zapsaný v katastru jako majitel nemovitosti k 1. lednu letošního roku. Případný prodej nemovitosti během roku už nemá vliv na platbu daně pro letošek. Daň se platí vždy za celý rok, neplatí se v poměrné výši dle počtu měsíců vlastnictví nemovitosti. „Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 platí i majitelé nemovitosti, kteří v prvních měsících letošního roku svoji nemovitost pozbyli, a naopak ji neplatí vlastnící, kteří ji teprve během letošního roku nabyli,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdo daň z nemovitostí zaplatí pozdě, tomu vzniká u finančního úřadu dluh. Ten je od čtvrtého dne po splatnosti, tedy od 4. června úročen roční sazbou 8,25 procenta. „Úrok do 1000 korun za rok na jedné dani se nepředepisuje, tedy trest za pozdní úhradu nízkých částek při relativně krátkém zpoždění nehrozí,“ říká Vít Sedlák, daňový poradce ze společnosti Kodap.

Lidé, kteří se neočekávaně dostali do finančních potíží, mohou podat žádost o posečkání daně.

„Rozhodnutí ministryně financí promíjí poplatek u těchto žádostí, pokud budou podány do 16. srpna 2021. S odložením platby je spojen úrok. O prominutí úroku jak z posečkané částky, tak i úroku za opožděnou platbu daně, můžete žádat ve stejné lhůtě bez správního poplatku. Prominutí úroku řeší pokyn č. GFŘ-D-44 ve spojení s pokynem č. GFŘ-D-47. Posečkání a prominutí jsou dvě samostatná řízení, proto je nutné poslat ke každému řízení vždy samostatnou žádost,“ vysvětluje Richterová.

Zatímco se daň z nemovitých věcí platí každoročně, přiznání se podává jen poté, co jste nemovitost nově nabyli nebo u ní došlo k nějaké významné změně, po které je třeba přiznání podat. Kvůli koronavirovým omezením to letos stačilo o dva měsíce později, tedy do 1. dubna. Podrobnější informace o přiznání k dani z nemovitých věcí najdete v samostatném přehledu.

