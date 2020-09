Expobank nabízí k účtu cestovní pojištění od Uniqa

Expobank rozšiřuje svůj běžný účet Neo o možnost sjednání dlouhodobého cestovního pojištění. Partnerem je pojišťovna Uniqa. Základní variantu si lze sjednat přímo v internetovém bankovnictví od 69 korun měsíčně.

„Pojištění platí jak pro soukromé, tak administrativní pracovní cesty a pro neomezený počet výjezdů, přičemž maximální délka jednoho výjezdu může být až pětačtyřicet dnů. Klient si tak nemusí sjednávat samostatné cestovní pojištění před každým výjezdem za hranice,“ říká Přemysl Valouch, ředitel oddělení Personální bankovnictví Expobank CZ.

Neo účet od Expobank patří ke čtyřem na tuzemském trhu, které jsou zdarma bez podmínek. Vedle odchozích a příchozích transakcí nebo vedení platební karty má bez poplatku i všechny výběry z kteréhokoliv bankomatu libovolné banky v Česku i v zahraničí.

Už dříve nabídla Expobank prostřednictvím partnerů investice do bitcoinu (se společností WBTCB), do zlata a stříbra (Česká mincovna) a do firemních dluhopisů (Fundlift). Začátkem září se mezi partnery Neo účtu dostupné z internetového bankovnictví připojila investiční „robo-advisory platforma“ Portu.