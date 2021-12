Energie znovu prudce zdražují. Rekord, který nechcete

Za novým růstem cen je skokové zdražení emisních povolenek. Podle Jiřího Gavora, výkonného ředitele Asociace nezávislých dodavatelů energií, se to zatím v konečných cenách pro domácnosti neprojeví. Evropská komise už by měla zasáhnout, říká v rozhovoru.

Ceny elektřiny a plynu na pražské burze jsou na novém rekordu. Včera se základní cena elektřiny pro rok 2022 na pražské burze PXE dostala nad hranici 180 eur za megawatthodinu. Je to asi o 20 eur výš než na začátku října, kdy byla situace zatím dosud nejvyhrocenější. Proč elektřina opět skokově zdražuje?

Protože nahoru znovu vystřelila cena emisních povolenek. Během posledních pěti týdnů zdražila o 50 procent na současných už zhruba 90 eur za tunu vypuštěných emisí oxidu uhličitého. Dražší nikdy nebyly.

Proč povolenky tak rychle zdražují?

Důvodů je víc. Investory láká nákup povolenky, protože věří, že v této situaci jen tak klesat nebude. Německo má novou vládu se zelenými, kteří například nechtějí, aby cena povolenky spadla pod 60 eur za MWh. To je pro trh jasný signál, že ceny nemusí jít jen tak dolů. V Evropě také začalo mrznout, takže energií se teď vyrábí více a kdo vyrábí ze „špinavých“ zdrojů, musí povolenky nakupovat. Nakupují se také do zásoby na další průběh zimy. Ale zimu jsme tu měly vždycky a ceny nikdy takto neskákaly. Jde o mimořádnou situaci a Evropská komise nekoná, ceny nechává růst.

Co by měla dělat?

Dát na trh nové povolenky s cílem srazit jejich cenu. Má na to nástroj s názvem Market Stability Reserve, což lze přeložit jako rezerva tržní stability. Je to nástroj, který umožňuje regulovat množství povolenek na trhu. Byl původně navržen tak, aby zabraňoval nízké ceně povolenky. Dlouhá léta byla cena povolenky velmi nízká, protože jich byl nadbytek. Umožňuje to stahovat z trhu nadbytek povolenek. Nikdy tato rezerva nebyla použita opačně, i když by být mohla. Podle mě to je chyba v situaci, kdy cena povolenky raketově roste.

Proč tedy Evropská komise podle vás nekoná?

Máme na to slogan: Když to nejde po dobrém, tak to půjde po zlém. Podle mě jde o reakci na stanoviska některých východoevropských států, které nechtějí rychle opustit uhlí. Při současné ceně povolenky se jim ale uhlí bude těžko pálit. Státy, které jsou závislé na uhlí, to zruinuje.

Zdražení se ale týká všech evropských států, máme společný energetický trh. Proč by tedy evropští politici dobrovolně přistupovali na skokový růst cen pro své obyvatele?

V Německu mají mnohem vyšší kupní sílu, tam to na hospodaření domácností nedopadá tak krutě, jako na nás.

Ale pak jsou tu velké země jako Itálie nebo Španělsko, kde je kupní síla výrazně nižší než v Německu.

Také jsou to země, které jsou s námi a snaží se reformovat evropský energetický trh.

A nedává růst ceny povolenek naopak smysl? Nesplňují konečně to, k čemu byly vytvořené? Právě jejich vysoká cena, kterou musí hradit ti, kdo chtějí vyrábět energii ze „špinavých“ zdrojů, má motivovat k přechodu na zelenější zdroje.

Nezpochybňuji snahu přejít na zelenější zdroje, ale je třeba zasáhnout, když cena povolenek skokově vyskočí na úroveň, kde měly být za deset let. To je naprosto mimořádná situace, která má dopady do životů nejen nejchudších, ale začíná být u nás problémem i pro střední třídu.

Neříká se i Evropská komise, že zásah zatím není nutný? Že jde jen o krátkodobý výkyv a ceny budou zase klesat?

Nevím, jak to vidí jejich analytici. Každopádně situace je mimořádná a komise by měla jednat a snažit se cenu povolenek výrazně srazit.

Jaký vývoj dál čekáte?

Já už si netroufám nic odhadovat.

Propíše se aktuální rekordní cena na burze i do ceníků dodavatelů? Budou znovu zdražovat?

Zatím je to krátkodobý výkyv, takže další zdražování teď nečekám.

V souvislosti s nárůstem cen plynu, emisních povolenek a ropy se hodnota ročního kontraktu Cal-22 base load vyšplhala v průběhu dnešního obchodování nad hranici 183€/MWh. Jedná se tak o nové ATH, když byla překonána doposud nejvyšší cena obchodu ze dne 6. 10. (180,75€/MWh). pic.twitter.com/U09xKrz1w8 — Power Exchange Central Europe, a.s. (PXE) (@PXEpower) December 8, 2021

