Na pražskou burzu míří výrobce městského mobiliáře

„Vývoj posledních let nám přinesl enormní navýšení poptávek, a tudíž i nárůst realizovaných zakázek. Navýšení výrobních kapacit je pro nás nevyhnutelným krokem. Díky získanému kapitálu budeme schopni výrazně rozšířit výrobní možnosti a zvýšit efektivitu našeho podnikání. To by se mělo projevit v budoucím významném růstu naší ziskové marže,“ říká David Karásek, majoritní vlastník a zakladatel skupiny.

Konsolidované tržby skupiny mmcité za rok 2022 podle odhadů přesáhnou jednu miliardu korun při provozním zisku EBITDA přibližně 55 milionů korun. Auditované výsledky hospodaření zveřejní skupina brzy na svých stránkách.

Za téměř 30 let existence vybudovalo mmcité 10 poboček ve světě a skrze exkluzivní distributory působí v dalších 30 zemích. Kromě výroby v Česku a Brazílii se firma věnuje i designu. Zhruba 80 % produkce dnes putuje do zahraničí, například z USA pochází přibližně 20 % tržeb skupiny.

S emisí akcií (IPO) pomáhá Starteepo Františka Bostla. Bližší informace k transakci zveřejní mmcité během následujících týdnů.

