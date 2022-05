Na burzu míří firma bývalého fotbalisty Ulicha

Na trh Start pražské burzy chce vstoupit společnost M&T 1997 (dosud Material & Technology), výrobce dveřních klik a kování z Dobrušky.

Veřejnou nabídku akcií včetně jejich přijetí k obchodování očekává do konce letošního června, napsala firma v dnešním oznámení.

Nabízejícím bude současný stoprocentní akcionář Ivo Ulich, který skrze veřejnou i neveřejnou nabídku umístí mezi investory celkem 35 procent akcií společnosti. Samotnou veřejnou nabídkou by se měla prodat zhruba třetina zamýšleného objemu. Z prodeje očekává výnosy přinejmenším 112 milionů korun, což by společnost ohodnotilo minimálně na 320 milionů, uvedla firma.

Poradcem transakce je finanční skupina Starteepo, jejíž fond Czegg Ventures se touto transakcí stává více než 20% akcionářem M&T 1997.

K 12. květnu se změnil název společnosti (z Material & Technology na M&T 1997) i její právní forma (ze společnosti s ručením omezeným na akciovou společnost). Základní kapitál vzrostl na stávajících 128 milionů při počtu 12 800 kusů akcií.

Společnost je „v pokročilé fázi jednání“ s Českou národní bankou při schvalování prospektu veřejné nabídky. V těchto dnech také probíhá zaknihování akcií u Centrálního depozitáře, napsala v dnešním oznámení. Parametry IPO zveřejní firma bezprostředně po schválení prospektu.

„Vstup na burzu je pro M&T prestižním milníkem v její 25leté historii,“ říká Ivo Ulich. U začátku firmy v roce 1997 stál jeho starší bratr Roman. Podnik nejdříve fungoval jako prodejce, poté rozjel vlastní výrobu. Naplno se Ivo Ulich začal firmě věnovat v roce 2008. „Do podniku jsem investoval asi dvě třetiny peněz, které jsem vydělal fotbalem,” píše na firemním webu. Ivo Ulich je teď jednatelem a 100% majitelem. Další z bratrů, Petr Ulich, je provozním ředitelem. Roman Ulich působí jako hlavní designér a je zodpovědný za vývoj produktů a obchodní aktivity v Česku.

Firma loni měla čistý zisk 30,3 milionů korun, což je meziročně o 139 % víc než předloni. Tržby stouply o 16 procent na 150,5 milionů korun, provozní zisk EBITDA o 87 % na 42,1 milionu. Společnost má 50 pracovníků, exportuje do 54 zemí a má také stavební povolení pro novou halu.

Web Forbes v březnu napsal, že jediná akcie by se měla upisovat za víc než 25 tisíc korun, což by překonalo i cenu akcie Philip Moris (skoro 18 tisíc za kus). „Naším záměrem není pouhá přítomnost na burze. Rádi bychom byli dividendovou špičkou. Spíše než strmý růst akcií tak investorům poskytneme zajímavý dividendový výnos,“ řekl Forbesu Ivo Ulich. „Není to můj exit. Nezbavuji se odpovědnosti, ta naopak přibyde,“ dodává.

Na trh Start pražské burzy letos vstoupí také slovenská společnost Gevorkyan z oboru práškové metalurgie, která si půjde až pro 800 milionů korun na další rozvoj. Druhým nováčkem bude síť restaurací Coloseum, která chce získat až 100 milionů korun.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

