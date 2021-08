Akcie z kuponovky najde i banka. Bez poplatku

Lidé mají další možnost najít své zapomenuté akcie z kuponové privatizace. Banka Creditas nabízí klientům bezplatný výpis z nezařazeného majetkového účtu u Centrálního depozitáře cenných papírů (CDCP).

„Účastnili jste se kupónové privatizace? Zkoušeli jste v minulosti obchodovat s podílovými fondy či akciemi? Pokud ano, pak je možné, že jste vlastníky cenných papírů, o nichž ani nevíte. Mnoho lidí má z těchto historických pokusů, na které již zapomněli, cenné papíry na majetkovém účtu u CDCP. Takové účty jsou pak vedeny jako nezařazené,“ píše Creditas klientům.

Ti mohou do 19. září požádat o bezplatný výpis. Lze to buď jednoduše online formou zprávy z internetového bankovnictví Creditas – klienti nemusí přikládat další dokumenty, stačí standardní autorizace jako u transakcí. Druhou možností je přijít na některou z poboček Creditas. Výpis z majetkového účtu u CDCP pak banka pošle nejpozději do 3. října.

„Službu jsme našim klientům nabídli na základě jejich opakujících se dotazů. Jde primárně o marketingovou aktivitu, kdy klientům nabízíme možnost bezplatného získání výpisu po časově omezenou dobu. Společně s výpisem jim poskytneme základní informace, jak mohou s cennými papíry naložit,“ říká mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková.

Banka podle ní nespolupracuje s žádným partnerem – tedy ani s projektem Zapomenuté miliardy, který letos v červnu spustila společnost Stock Convertor. Projekt Zapomenuté miliardy po zadání osobních údajů prověří, jestli má klient na nezařazeném účtu u CDCP nějaké hodnotné akcie. Pokud je najde, účtuje si poplatek za nálezné podle ceníku – ten podle firmy nepřesáhne 15 procent z hodnoty akcií.

Zjistit existenci akcií z kuponové privatizace lze samozřejmě nadále i přímo v Centrálním depozitáři cenných papírů. V průběhu září to díky Bank ID půjde nově také online – služba bude v první fázi dostupná přinejmenším pro klienty s bankovní identitou České spořitelny, ČSOB, Komerční banky a Monety, postupně se zapojí i Air Bank a další. „Cena za tuto službu bude v řádech desítek korun,“ říká mluvčí depozitáře Jiří Kovařík. Dosud měli zájemci o výpis jedinou možnost: podat žádost na formuláři s úředně ověřeným podpisem, CDCP ho pak poslal na dobírku za poplatek 500 korun.

Akcie vyhledají také jednotliví obchodníci s cennými papíry, kteří pak nabízejí i jejich následný převod nebo prodej. Obecně nejvýhodnější podmínky má zřejmě Fio banka: samotné zjištění, zda člověk má nezařazený účet z kuponovky, je zdarma. Výpis akcií, které na něm případně jsou, přijde na 130 korun (z toho 60 korun jako poplatek Fio bance a 70 korun depozitáři).

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.