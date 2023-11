Tři měsíce na dno. Polovině Čechů úspory déle nevystačí

Polovina Čechů dokáže spořit jen do dvou tisícovek měsíčně, dalších 40 procent pak mezi dvěma a deseti tisíci korun. Jen 11 procent je schopno uspořit víc.

A zhruba každý šestý nespoří vůbec nic, nebo maximálně do pětistovky měsíčně. Vyplývá to z průzkumu agentury Ipsos, který provedla pro Banku Creditas.

Podle Petra Dufka, hlavního ekonoma Creditas, i další zjištění průzkumu dokládají, že tradiční hodnocení Čechů jako jednoho z nejspořivějších národů, rozhodně neplatí plošně. Polovina dotázaných například uvedla, že jejich úspory nejsou ani sto tisíc korun.

„Alarmující je, že to platí i ve skupině lidí v předdůchodovém věku. Do penze by přitom měli nastupovat s úsporami kolem dvou milionů, aby jim výrazně neklesla životní úroveň,“ řekl Dufek.

Data: Ipsos, Creditas, graf Peníze.cz

Jen každý desátý ale v průzkumu přiznal úspory větší než milion korun. Skoro třicet procent má úspory pod půl milionu korun. Nejvíc znepokojující je, že skoro polovina lidí v průzkumu přiznala, že jejich úspory nestačí na to, aby jim pokryly tříměsíční výpadek příjmu. Častěji to uváděly ženy než muži.

Vůbec nejohroženější jsou lidé mezi 27 až 35 lety – v této věkové kategorii nemá úspory ve výši tří měsíčních platů celých 56 procent respondentů. Nejspořivější věkovou skupinou jsou naopak lidé mezi 45 a 53 lety.

Průzkum také ukázal, že Češi stále preferují konzervativní způsob uchovávání peněz a případně zhodnocování peněz.

Zhruba sedm z deseti respondentů má úspory v hotovosti, na běžném či spořicím účtu nebo v penzijním fondu. U dalších 39 procent dotazovaných je oblíbené stavební spoření. Investiční fond využívá jen kolem 29 procent dotazovaných a do akcií či dalších cenných papírů přímo investuje jen 17 procent dotazovaných.

Data: Ipsos, Creditas, graf Peníze.cz

Chcete si splnit své sny? Investujte! Do minuty vyhledáte nejvýhodnější investiční portfolia a přání vaše i vašich blízkých se začnou plnit. A nemusíte být profík. Chci chytře investovat

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem