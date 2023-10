Vyléčení onkologičtí pacienti už nebudou znevýhodněni u pojišťoven

Invalidita, pracovní neschopnost, smrt. To jsou klíčová rizika, která by mělo pokrývat životní pojištění. Nejdůležitější je v situacích, kdy jsou na nás finančně závislí jiní – manželka,... celý článek

6. 2. 2023 | Jana Divinová

„Přejít z korporací do nově se rozjíždějící pojišťovny bylo to nejlepší, co jsem mohla udělat,“ říká Markéta Vokřínková, provozní ředitelka pojišťovny Simplea. Vede tým 22 lidí zajišťujících... celý článek