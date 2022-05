Proč platí násobně víc než jinde? Teplárny se chovaly jako Bohemia Energy

Tříčlenná rodina z Chebu loni zaplatila za teplo a teplou vodu lehce přes 12 tisíc korun. Nově to může být 36 tisíc. Teplárny v některých městech nezvládly turbulentní vývoj na trzích. Domácnosti, které od nich odebírají teplo na dálku, tak zažívají další z cenových šoků.

Hned ze začátku roku to postihlo stovky domácností ve Vamberku, kde teplo zdražilo čtyřnásobně na 2500 korun za gigajoule (GJ). Následoval Hrádek nad Nisou, kde ceny tepla vyskočily na 1688 korun za GJ. A od dubna i západočeská města Cheb a Aš, kde ceny vyskočily na 2255 a 2519 korun za GJ. Průměrná cena centrálně dodávaného tepla v Česku se přitom podle dat Teplárenského sdružení ČR pohybuje kolem 750 korun za GJ.

Ve všech zmíněných městech se radnice, které bývají významnými nebo většinovými vlastníky tepláren, musely potýkat s výraznou nevolí obyvatel. V Aši a Chebu to mělo takřka okamžitý efekt: teplo od května zlevnilo oproti dubnovým rekordním cenám o pětinu až čtvrtinu. I tak jsou ceny na násobcích těch loňských.

„Loni jsme spotřebovali téměř 22 GJ tepla za rok, což nás vyšlo na 12 147 korun. Jestli zůstane květnová cena, zaplatíme trojnásobek, předtím to vypadalo na čtyřnásobek. Zvládneme to, v dubnu už jsme netopili a snažíme se šetřit teplou vodou, ale jsou lidé, pro které to může být hodně náročné. Navíc patříme jen k několika málo městům, kde k tam velkému nárůstu cen došlo, těžko se to chápe,“ říká pan Petr z Chebu, který žije v tříčlenné domácnosti.

Rychlý pohyb ceny tepla v Aši a Chebu během jednoho měsíce dobře dokumentuje, v čem je problém. Lidé ve městech, kde ceny tepla vyletěly letos vzhůru, doplatili na to, že vedení tepláren nenakupovalo suroviny, z nichž teplo vyrábí, s dobrou strategií. Neměly nakoupeno do zásoby za nižší ceny z minulých období a musely ceny tepla stanovovat podle aktuálních vysokých cen.

„Teplárenským společnostem, které spoléhaly na každoroční pokles cen zemního plynu na podzim a zejména v zimě a nakupovaly ho až později, letos tato strategie nevyšla. Takže musely nakupovat plyn až za několikanásobek ceny prvního pololetí 2021,“ vysvětluje mluvčí Teplárenského sdružení Pavel Kaufmann.

Tyto teplárny postupovaly podobně jako loni padlá Bohemia Energy: neměly předkoupené zásoby plynu. Na konci loňského roku a na začátku toho letošního jejich zástupci viděli, že ceny plynu zůstávají na několikanásobcích cen z minulých let a věřily, že brzy dojde k poklesu. Nedošlo. Na konci února navíc Rusko napadlo Ukrajinu a situace se ještě zhoršila. Plyn dál zdražil. Teplárny už ale musely nakupovat, protože jinak by neměly teplo z čeho vyrobit.

„Nebylo to pochybení v tom smyslu, že by někdo zaspal. Bylo to rozhodnutí založené na pravidelných konzultacích s makléři, kteří predikovali pokles cen v závěru roku, protože v průběhu roku byla cena nestandardně vysoká,“ hájil se starosta Vamberka Jan Rejzl v rozhovoru pro Rychnovský deník.

„Loni na podzim už byla cena výrazně vyšší než dřív a nikoho nenapadlo, že ještě tolik vystřelí,“ řekl na jednání chebského zastupitelstva v dubnu Martin Černík, jednatel společnosti Terea, která dodává teplo v Aši a Chebu.

Města, kde teplo vyjde na víc jak 1000 Kč za GJ Město Cena za GJ s DPH Vamberk 2500 Kč Aš 1988 Kč Hrádek n.N. 1688 Kč Cheb 1661 Kč Zábřeh 1320 Kč Benešov 1252 Kč Česká Třebová 1130 Kč Postoloprty 1122 Kč Nové Město n. M. 1100 Kč Vítkov 1087 Kč Průměr ceny centrálně dodávaného tepla je kolem 750 korun (podle dat Teplárenského sdružení za více jak 140 měst). Zdroj: Teplárenské sdružení, ceníky tepláren

Nákupy rozložené v čase

Chebská radnice, vlastnící poloviční podíl v teplárenské firmě Terea (druhá polovina patří německé společnosti Gelsenwasser), se na květnové valné hromadě pokusí prosadit, aby firma na další snížení cen tepla použila i desítky milionů korun, které má jako rezervy ze zisku z minulých let. Zároveň všude doufají, že ceny energií, začnou někdy zase klesat. Kvůli pokračující válce na Ukrajině to ale zatím na zlevňování nevypadá.

„Ceny zemního plynu jsou momentálně naprosto nepředvídatelné. Není ale vyloučena ani varianta, že v případě ukončení ruské agrese na Ukrajině výrazně klesnou,“ říká Kaufmann.

Jenže: třeba v Brně nedávno teplo také výrazně zdražovalo, ale růst o čtvrtinu se zdá být v porovnání s Vamberkem nebo Aší nakonec ještě dobrý. Proč teplo v Brně stojí 784 korun – a ne násobně víc?

„Přenést reálně několikanásobný nárůst ceny zemního plynu, který je primárním palivem Tepláren Brno, do ceny tepla pro naše zákazníky jsme nemuseli z několika důvodů. Tím hlavním byla promyšlená strategie nákupu zemního plynu rozloženého v čase (v dílčích tranších v předstihu až dvou let), kterou uplatňujeme dlouhodobě. Pro rok 2022 jsme tak měli již větší část potřebného množství zajištěnou,“ říká Renata Diatková, vedoucí odboru generálního ředitele Teplárny Brno.

Roli hraje ale i to, že Teplárny Brno nespoléhají při výrobě tepla jen na plyn. „Část tepla je získávána spalováním odpadů, které je nezávislé na ceně zemního plynu. A důležitým parametrem je vysoký podíl tepla vyrobený v režimu kogenerace. Příjmy z prodeje elektřiny dokážeme zatím tlumit stoupající ceny plynu a nabízet teplo za ceny nižší, než v případě pouhé takzvané výtopenské výroby tepla bez výroby elektřiny,“ říká Diatková.

Jestli ceny plynu (nebo případně i uhlí, na které některé teplárny stále spoléhají) zůstanou vysoké dlouho, začnou se postupně propisovat i do ceníků dalších tepláren. I když nakupují plyn pro výrobu tepla průběžně, jednou jim prostě staré zásoby koupené za příznivé ceny dojdou.

„Záleží na řadě okolností, které ovlivňují cenu paliva a dalších položek při výrobě a rozvodu tepelné energie. Zásadní bude samozřejmě další vývoj na Ukrajině a reakce EU včetně sankcí. Výrazně podražila v podstatě všechna paliva včetně biomasy. V případě výroby tepla z uhlí je navíc zásadním faktorem cena povolenky na emise skleníkových plynů,“ říká Kaufmann z teplárenského sdružení.

Jde už teď předpovídat ceny tepla pro příští rok? Porostou? „Zatím je příliš brzo na nějaká konkrétnější čísla, vývoj je stále velmi dynamický. Většina tepláren se ale zdražování v příštím roce nevyhne,“ odpovídá Kaufmann.

Ceny zemního plynu na rok 2023 přesáhly 100 euro za MWh, pro rok 2024 pak 80 euro, to jsou násobky oproti situaci z počátku roku 2021, což dříve či později dopadne na firmy a domácnosti...



kolik domácností bude zvládat platit měsíčně za topení přes 10 tis. Kč? pic.twitter.com/hDJhcfYLyx — Jakub.Seidler (@JakubSeidler) May 6, 2022

Pomoc? Příspěvek

Lidé ve městech, kde už nyní teplo a teplá voda výrazně zdražily, na tom mohou být výrazně hůře než zbytek republiky. Vedle zdražování elektřiny, benzinu nebo potravin jim rostou další náklady, před nimiž neutečou. Například chebská radnice proto o zdražování tepla, na které nemusí být z Prahy vidět, informovala dopisem vládu.

„Situací ohledně cen energií se vláda i konkrétně ministerstvo práce a sociálních věcí intenzivně zabývá. Zdražování je ale problémem, který bohužel trápí všechny regiony,“ říká ministerstva Jakub Augusta. Na ministerstvu si tedy nemyslí, že by města, kde značná část lidí (v Chebu odebírá od teplárny teplo zhruba čtvrtina až třetina domácností) má problémy se zdražujícím teplem, měla dostat speciální péči. Je to dáno tím, že spousta lidí po celé zemi už v předchozích měsících výrazně doplácela na rostoucí ceny plynu, který jim skokově prodražil nedávno skončenou topnou sezonu. Týkalo se to hlavně klientů padlých dodavatelů, jako byla už zmíněná Bohemia Energy. Problémy zatím neměli ti, kdo mají ceny zafixované a jejich dodavatelé fixace drží. I je v budoucnu čekají vyšší ceny, ale stále těží z nízkých cen energií, které byly třeba ještě před rokem. Je to podobná situace jako u tepláren: kdo nakupoval dopředu, ten zatím důsledky skokového zdražení energií nepocítil.

„V tuto chvíli mohou lidé, kteří mají problémy se zaplacením faktur, zažádat primárně o příspěvek na bydlení. Pokud by ani to nestačilo, je tu ještě například mimořádná okamžitá pomoc,“ dodává Augusta.

Stovky stížností

Nespokojenost lidí z měst, kde teplo výrazně zdražilo, vnímají na Energetickém regulačním úřadu (ERÚ). K postupům tepláren tam mají už stovky dotazů či stížností, v předchozích letech to byly desítky. Výsledkem žádného z těchto dotazů zatím nebylo šetření, které by prokazovalo pochybení vedení tepláren proti zákonům.

„Pro teplárenství zákony a předpisy stanoví způsob kalkulace ceny. Obecně lze do ceny zahrnout pouze oprávněné náklady a přiměřený zisk. Náklady na palivo z principu patří mezi oprávněné náklady,“ říká obecně mluvčí úřadu Michal Kebort.

Může být problém, že vedení některých tepláren vsadilo vše na jednu kartu a počítala s poklesem ceny, ke kterému nedošlo a stal se opak? Zákon podle Keborta nepopisuje nákupní strategii výrobců tepla a ERÚ může vyžadovat jen zákonem definované povinnosti. „I kdyby tomu tak bylo, jen stěží by se předdefinovaná pravidla vypořádala se současnou situací, pro kterou je příznačná extrémní volatilita cen. Pokud hodnotíte nákupy zpětně, máte k dispozici informace (jistotu), kterou společnost mít v dané době nemohla,“ říká Kebort.

„Vrátíme-li se ke kompetencím ERÚ, v rámci našich řízení bychom mohli postihnout pouze situaci, kdy by cena tepla byla kalkulována v rozporu s předpisy, tj. společnost by zahrnula náklady v neoprávněné výši. V potaz musíme brát i další zákony a povinnosti managementu jednat s péčí řádného hospodáře a neporušovat povinnosti při správě cizího majetku,“ dodává Kebort.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem