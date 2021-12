Nová banka: Nebudeme lidem říkat, že máme všechno nejlepší

Bývalý vrcholný manažer ČSOB má od začátku letošního roku na starost řízení rizik v nově vznikající Partners Bance. Další kariérní výzva přichází v době, kdy jsou výhledy tuzemské ekonomiky nejisté. „Ideální čas pro příchod nového hráče na trh není nikdy. Mým úkolem je, abychom postavili banku, která zvládne všechna případná rizika a svým konceptem osloví dostatek klientů. Vracím se k tomu, čemu jsem se věnoval většinu života,“ začíná Tomáš Kořínek naše povídání.

Kdy budete startovat?

To záleží na nás a pak na České národní bance. My usilovně pracujeme na všem, co je potřeba. ČNB nemá na starosti jen nás, takže myslím, že to nebude dřív než v druhé polovině příštího roku.

Dřív jste řídil rizika v ČSOB, tedy ve velké korporaci, teď ve vznikající malé bance. Je to velký rozdíl?

Standardy se musí splnit stejné. Zjednodušeně jde říct, že největší rozdíl asi je, že u banky, která je dceřinkou většího zahraničního hráče, se automaticky počítá s tím, že kdyby bylo zle, mateřská společnost přispěchá s pomocnou rukou a finančními injekcemi. Dívá se na to tak i ČNB. Malá česká banka musí prokázat, že je postavená tak dobře, že nebude další peníze nikdy potřebovat.

Rozdíl je samozřejmě i ve flexibilitě. Odpadla mi spousta času, který člověk ve velké bance stráví tím, že se snaží dosáhnout shody s kvantem dalších lidí. Tam je vaše role spíš politická, dohadujete se, aby se něco vůbec stalo. V menším projektu na tom reálně sami děláte, navíc všechno můžete zvládnout mnohem rychleji. A je daleko lépe vidět, kdo něco dodává a kdo ne.

Tomáš Kořínek Foto: Partners Narodil se v roce 1967. Vystudoval ekonomiku a management na ČVUT v Praze. Působil na pozici riskmanažera v několika finančních institucích. V roce 2009 přešel do skupiny ČSOB, kde se stal členem představenstva a později šéfem Českomoravské stavební spořitelny. Od roku 2021 má v nově vznikající Partners Bance na starost řízení rizik.

Kdy si může být nová banka jistá, že jí to bude finančně vycházet?

Musí mít dost klientů. Podle našich propočtů je potřeba přírůstek aspoň 40 tisíc klientů ročně. Když jste velká zavedené banka, tak jich máte dost, navíc víte, že i když se k nim nebudete chovat nejvstřícněji, většina zůstane, protože změna banky se považuje za nepříjemný proces, kterému se chceme spíš vyhnout. Různé studie a průzkumy na bankovním trhu mluví jasně. To my musíme klientům prokázat, že má smysl s námi pracovat.

Jak?

Na rozdíl od klasických bank je nebudeme přesvědčovat, ať jdou k nám a ať si sjednají všechny naše produkty, že jsme ve všem nejlepší. Standardní banka je pořád orientovaná na to, prodat co nejvíc svých produktů. My nechceme klienty omezovat a stavět bariéry. Půjdeme na to z opačné strany. Naše největší přidaná hodnota je poradenství a tomu přizpůsobíme zbytek. Klientům chceme poradit, jaké produkty napříč trhem nejvíc vyhovují jejich finanční situaci – ať už jde o bankovní účty, pojištění, investice a další – a ty jim umožníme spravovat na jednom místě ve svojí online platformě. To byl jeden z důvodů, proč jsem se k projektu připojil. Líbilo se mi, že jde proti proudu, že chce lidem nabídnout něco jiného.

Propojení účtů a produktů různých bank je už nějakou dobu možné díky evropské směrnici PSD2. A zas tak moc lidí ho nevyužívá.

Protože šlo o propojení, které bylo vynucené regulací. Banky o to nestály, radši by si nechaly klienty jenom pro sebe. Nás do toho naopak nikdo nenutí, my na tom chceme stavět svůj byznys. Naším cílem v podstatě je, aby klient při správě financí ani nepoznal rozdíl, jestli má všechno sjednané u jedné společnosti, nebo u čtyř. Měl by mít sjednané to nejlepší.

Jak velkou komplikaci pro budování nové banky znamená pandemie?

Není to nic příjemného. Během lockdownů například nebyly možné konzultace s ČNB. Náš styl práce to ale moc neovlivnilo. Jsme zvyklí pracovat hybridně i vzdáleně. Samozřejmě pomohlo, že elektronické nástroje pro práci na dálku se za poslední dva roky zásadně posunuly.

Covid zase řádí, čeká se ochlazení ekonomiky. To není ideální doba pro vstup nové banky na trh…

Ideální doba neexistuje. Když je váš koncept dobrý, musí se prosadit kdykoli. A když je moc dobře, tak jsou nízké sazby i marže a nikoho moc nezajímá, kolik co stojí. Podívejte se na situaci s elektřinou. Před pár měsíci velká část lidí ani nevěděla, s kým má sjednanou smlouvu a na jak dlouho. Teď je to obrovské téma. Něco podobného může klidně nastat i ve financích. Lidi si uvědomí, že všechno nejde samo. Sám vidíte, kolik se toho v ekonomice děje.

To nezní moc optimisticky.

Já jsem optimista. Jako riskmanažer musím být, jinak bych tu práci nemohl dělat. Je ale pravda, že se tu od poslední krize v roce 2008 kupí problémy, které se dostatečně neřeší.

Co konkrétně?

Vezměte si třeba všechny stimulační prostředky, které používaly státy a některé centrální banky. Nějaký efekt to mělo, ale zároveň to přineslo velké zadlužení. Teď jsme v situaci, kdy by se účinné stimulace hodily, ale v šuplíku už toho moc nezbylo. Tak vyrostla inflace a řeší se, jak moc s ní bojovat. Jenže problémy jsou strukturální. Například zmiňovaná energetika. Teď to vyhřezlo, ale kumuluje se to minimálně deset let, protože tahle země a vlastně ani Evropa nemá žádnou uvěřitelnou energetickou strategii. A když vám do toho všeho ještě vpadne covid, máte najednou dost turbulentní prostředí.

Přiznávám taky, že mě to jako riskmanažera docela baví. Najednou si v praxi můžeme vyzkoušet spoustu scénářů, se kterými se dřív vůbec nepočítalo.

Věříte, že centrální banky zařadí v dohledné době zpátečku?

Bavím se o tom se spoustou makroekonomů, ale těžko říci. Dostali jsme se do stavu, ve kterém světová ekonomika ještě nebyla. Můžeme rozvíjet různé teorie, ale z minulosti se teď nepoučíme. Jisté je, že to teď nebude mít Evropská centrální banka vůbec jednoduché.

Jak se díváte na rekordní zvyšování sazeb České národní banky?

Chápu ho, je to krok, který vychází z tradičního přístupu k ekonomice. Mě jako riskmanažera to těší, protože pohybovat se se sazbami kolem nuly, nebo dokonce v minusu je proti přirozenému fungování celého finančního trhu.

Nemůžou vyšší sazby českým domácnostem přinést problémy se splácením hypoték?

Dokud budou mít lidé stabilní příjem, tak by k těžkostem docházet nemělo. Citlivost klientů na vzrůst úrokových sazeb banky průběžně testovaly. Důležité tedy je, aby zásadně nerostla nezaměstnanost a aby se nedostaly do problémů OSVČ, což je segment, který dostal během covidu zabrat.

Bude vaše banka hned od začátku nabízet hypotéky?

Financování bydlení budeme určitě poskytovat. Těžko ale vymyslíme něco tak inovativního, že z toho všichni padnou na zadek. Ale chceme se zaměřit na proces jejich poskytování a zlepšit ho. Nebudeme nejlevnější, ale rádi bychom to všechno zjednodušili a zrychlili.

To říkají všichni.

My máme výhodu, že svoje IT systémy stavíme na zelené louce a můžeme využívat nejnovější technologie. Mnozí konkurenti se musí potýkat se staršími systémy, kvůli kterým nemůžou být skutečně flexibilní.

Co vám před spuštěním Partners Banky bliká v hlavě jako největší riziko?

Rozhodně bude důležité udržet motivovaný tým. Spoustu jsme si už odmakali, ale licence může přijít za dlouho, takže na člověka může padnout deka. Ale jakmile to spustíme, tak to všechny zase nakopne. Kdo může říct, že si postavil banku?

FINMARKET je rubrika zasvěcená obsahu, který připravujeme ve spolupráci s obchodními partnery na míru společnostem, které chtějí seznámit čtenáře se svými produkty nebo službami. Součástí skupiny Partners je také společnost NextPage Media, která mimo jiné provozuje web Peníze.cz.

Ondřej Tůma Vystudoval žurnalistiku na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Studoval také na Fakultě humanitních studií v Praze a na Goethe-Universität ve Frankfurtu nad Mohanem. Má za sebou stáže v Českém rozhlase a Lidových novinách.... Další články autora.