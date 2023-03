J&T Banka vstupuje do Německa, láká na nejlepší spoření

J&T Banka otevírá pobočku v německém Frankfurtu nad Mohanem. Digitální banka pod značkou J&T Direktbank nabízí vkladové produkty v eurech – spořicí účet a termínované vklady.

Na rozdíl od Česka je spořicí účet v německé J&T dostupný i pro drobné klienty – bez podmínky minimálního vkladu nebo investic. Nabízí úrok 2,5 % p.a. do stropu 500 tisíc eur. To je podle srovnávacího webu Tagesgeld.org momentálně nejlepší nabídka na trhu nejen díky úrokové sazbě, ale i jednoduchým podmínkám a vysokému stropu. Sazbu 2,5 % banka zatím garantuje do 30. června.

J&T Direktbank nabízí také termínované vklady. Jednoletý má úrok 3 %, dvouletý 3,2 %, tříletý a čtyřletý 3,3 %, pětiletý 3,5 % p.a. Minimální vklad je pět tisíc eur, maximální 250 tisíc.

Podmínkou pro založení vkladových účtů v J&T Direktbank je registrované bydliště v Německu a běžný účet u německé banky nebo banky s pobočkou v Německu.

„Na německém trhu jsme už od roku 2014 nabízeli vkladové produkty prostřednictvím srovnávacích platforem. Otevření vlastní pobočky a s tím spojená přímá komunikace s klienty nám umožňuje se na německém trhu dále rozvíjet a v budoucnu nabízet také investiční produkty a služby,“ říká Štěpán Ašer, generální ředitel J&T Banky.

„Otevření pobočky v německém Frankfurtu je prvním krokem J&T Banky na západní trh,“ dodává Ašer. Německo se stává čtvrtým trhem, kde banka působí. Do bankovního holdingu J&T Finance Group SE patří kromě české J&T Banky její slovenská pobočka, J&T Banka v Chorvatsku, slovenská skupina 365 (dříve Poštová banka) a nově také J&T Direktbank v Německu.

