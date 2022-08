Rodičovský příspěvek už můžete vyřídit online. I změnit

Od srpna je možné žádat o rodičovský příspěvek přes internet, tedy bez osobní návštěvy úřadu práce. Nově online lze také každé tři měsíce měnit výši čerpání podle potřeb rodičů.

K online žádosti je potřeba elektronická identita občana. Nejjednodušší variantou je bankovní identita, která bez dalšího zařizování a bez poplatků umožňuje ověřit totožnost stejně snadno, jako se přihlašujete do elektronického bankovnictví. Službu zatím nabízejí Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Air Bank, Fio, Moneta a Raiffeisenbank. Další variantou jsou třeba eObčanka s aktivovaným čipem (a čtečkou) nebo datová schránka.

„Nová online žádost je opravdu jednoduchá a každý ji zvládne vyplnit a odeslat z pohodlí domova během několika minut,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Zdůrazňuje nicméně, že jde o dobrovolnou možnost. Kdo chce, může žádost dál podat osobně na úřadu práce.

Čerpání celkové částky 300 tisíc korun lze rozvrhnout na období od půl roku až do čtyř let. Měsíční výši příspěvku si rodiče mohou zvolit sami, maximálně se jedná o třicetinásobek denního vyměřovacího základu při narození dítěte (nejvýše 47 700 Kč). Rodič, který měl před narozením dítěte malé příjmy, může čerpat maximálně 13 tisíc korun měsíčně. V případě vícerčat se celková částka navyšuje na 450 tisíc korun a maximální měsíční částka na 1,5násobek. Pokud se do rodiny narodí další dítě, nárok zaniká, ale nevyčerpanou částku lze získat jednorázově.

Od července lze přes internet žádat o příspěvek na bydlení. Od září bude možné elektronicky žádat také o přídavky na dítě. V obou případech zůstane i možnost osobní žádosti na úřadu práce.

V polovině srpna odstartuje online příjem žádostí o jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě pro rodiče s hrubým příjmem do milionu korun ročně. tisíc na dítě. V tomto případě bude možné žádat buď elektronicky, nebo přes některá kontaktní místa veřejné správy (Czech Point) – ne osobně na úřadech práce.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

