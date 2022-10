Úvěry Sberbank má koupit Česká spořitelna

Úvěry zkrachovalé Sberbank CZ by měla koupit Česká spořitelna. Insolvenční správkyně Jiřína Lužová dnes oznámila, že o kupní smlouvě na prodej úvěrového portfolia bude jednat exkluzivně právě s Českou spořitelnou.

Věřitelský výbor schválil nabídku na odkoupení úvěrového portfolia v nominální hodnotě 47,7 miliardy korun, která byla vybrána z došlých nabídek jako nejvýhodnější. Souhlas věřitelského výboru znamená, že insolvenční správkyně může pokračovat v prodeji. S transakcí musí ještě souhlasit i soud, Česká národní banka a Úřad pro hospodářskou soutěž.

Pokud půjde vše hladce, stanou se klienti, kteří od Sberbank mají úvěr a řádně ho splácejí, začátkem prosince klienty České spořitelny. Díky tomu opět dosáhnou na služby, které jim Sberbank v insolvenci a bez licence už nemůže nabídnout – například možnost úpravy splátkového kalendáře, pokud by se kvůli zhoršené ekonomické situaci dostali do potíží se splátkami.

„Česká spořitelna nabídla cenu, která by společně s dostupnou hotovostí a předpokládaným výtěžkem ze zpeněžení ostatních aktiv Sberbank CZ měla dostačovat k 100% uspokojení věřitelů v první skupině (pohledávky Garančního systému finančního trhu, tedy fondu pojištění vkladů – pozn. red.), 100% uspokojení věřitelů v druhé skupině (fyzické osoby, malé a střední podniky – pozn. red.) a s velkou pravděpodobností k více než 90% uspokojení věřitelů ve třetí skupině (krajů, měst, obcí a velkých společností),“ dodává insolvenční správkyně. Nabídnutou kupní cenu nezveřejnila.

„Celý proces prodeje a následné migrace dobrých aktiv novému kupci bych ráda uskutečnila začátkem letošního prosince,“ řekla Lužová v nedávném rozhovoru pro Peníze.cz.

Celkově jde o víc než 43 tisíc úvěrů pro 659 firem, 3184 menších podnikatelů a 31 588 retailových klientů. Z toho hypotéky má 13 322 klientů a spotřebitelské úvěry 20 277.

„Potvrzuji, že jsme závaznou nabídku na koupi úvěrového portfolia Sberbank podali a pokračujeme v jednání. Další informace v tuto chvíli nebudeme poskytovat,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Pro klienty Sberbank se v současné chvíli nic nemění, zdůrazňuje. Klienti s úvěrem od Sberbank by podle něj měli vyčkat do ukončení prodejního procesu, a zatím se neobracet na Českou spořitelnu.

Insolvenční správkyně se snaží o rychlý prodej. Platební morálka dlužníků se zhoršuje a Sberbank CZ také hrozí, že po 12. prosinci už nebude mít kvůli americkým sankcím přístup do svého hlavního bankovního systému a dalších nepostradatelných systémů. Výjimka OFAC (amerického úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv) z amerických sankcí na využívání IT systémů Sberbank CZ totiž platí jen do 12. prosince a podle Lužové není jisté, zda by došlo k jejímu prodloužení. Bez funkčních IT systémů je dokončení prodeje obtížné.

„Prodej může být úspěšně dokončen pouze za předpokladu, že přestane napadání proběhlé schůze věřitelů a nedojde k rozporování samotného procesu prodeje. Jedině tehdy lze očekávat úspěšné vypořádání prodeje v první polovině roku 2023 a výplatu věřitelů v druhé polovině roku 2023,“ upozorňuje insolvenční správkyně.

Zbytek úvěrového portfolia v nominální hodnotě asi tři miliardy korun, který tvoří horší úvěry, bude nadále spravovat Sberbank CZ, a.s. v likvidaci. Jeho prodeji chce Lužová spustit v příštím roce. „Předpokládám, že v tomto nabídkovém řízení už oslovíme nejen banky, ale i nebankovní společnosti,“ řekla už dříve Lužová.

