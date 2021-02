Šéf účetního startupu Trivi: Online služby jsou na vzestupu jako nikdy

Jak online účetnictví funguje?

Zajišťujeme kompletní finanční účetnictví, daňové poradenství a pro klienty, kteří mají zaměstnance, i mzdovou agendu. Vyvinuli jsme vlastní portál a mobilní aplikaci, díky kterým jsou klienti propojeni s účetním oddělením a všechno vyřídí z kanceláře nebo domova. Řada procesů je automatizovaná a probíhají online, na další automatizaci kontinuálně pracujeme a vyvíjíme nové systémy.

Na druhé straně, tedy ve třech našich pobočkách, s aplikací pracují zkušení účetní. Bez těch se neobejdeme. Automatizace účetních procesů jim práci usnadňuje, odlehčuje od rutinních úkonů a šetří čas, který pak můžou věnovat klientovi.

Jak moc se účetní musí klientovi osobně věnovat? Nestačí, když sedí čísla?

Když někomu svěříte své účetnictví, měl by vám být schopen i poradit. Najít cesty, jak ušetřit, výhodná řešení, nastínit možnosti, které podnikatel sám nevidí. Většina účetních je ale zavalena rutinními úkony. Manuálně je zpracovávají a na nic víc nemají čas. Servis pak není takový, jaký by mohl být. Nemluvě o tom, že kvalitních účetních je na trhu zoufalý nedostatek.

U zrodu našeho startupu stáli ostřílení podnikatelé, zakladatelé velké cestovní agentury, kteří nebyli spokojeni s tím, jakých účetních služeb se jim dostává. Jak funguje ta běžná praxe. To myslím mají nápady na nový byznys společné – vznikají buď z nějaké niterné potřeby člověka, nebo ještě častěji na základě vlastní špatné zkušenosti. Trivi je založené na tom, že rutinní úkony se mají vyřešit co nejsnadněji, nejpřehledněji a nejrychleji, tak aby s nimi žádná ze zúčastněných stran zbytečně neztrácela čas. A k tomu mají klienti dostat i něco navíc v podobě poradenství a další podpory.

Juraj Cienik Zdroj: Trivi Generální ředitel Trivi. Dřív působil v nadnárodních IT firmách jako projektový manažer a v business developmentu. Nadšený sportovec, který ve volném čase zdolává vysoké hory a věnuje se skialpinismu, s oblibou také běhá nebo krotí řídítka horského kola. Je ženatý a má dvě dcery.

Aktuálně se podnikatelé musí orientovat v různých podpůrných programech pro pandemické období. Pomáháte jim s těmi Pětadvacítkami a Antiviry?

Jakmile vláda zveřejní nové opatření nebo spustí podpůrný balíček, okamžitě analyzujeme, co to pro naše zákazníky znamená. Předáváme jim souhrnné informace a k tomu řešíme jejich konkrétní dotazy. Hlavně loni na jaře se situace měnila v podstatě každý den, takže jsme měli napilno. Ale jestli se ptáte, zda za ně přímo vyřizujeme žádosti o různé ty granty, tak to ne. To je přece jen na zodpovědnosti každého podnikatele, aby na základě situace, ve které se nachází, a svého svědomí doložil, že má na tu kterou podporu nárok. My mu k tomu ale samozřejmě poskytneme potřebné informace.

Kdo je váš typický klient?

Klíčové jsou pro nás malé a střední firmy. Dále do našeho segmentu patří i aktivnější živnostníci s obratem jeden milion a víc korun ročně.

Co všechno jim vaše aplikace umožňuje?

Klienti jejím prostřednictvím komunikují s naším účetním týmem, předávají doklady, vystavují faktury nebo sledují své příjmy a výdaje. Letos plánujeme propojit náš systém s bankami. Pak bude možné prostřednictvím aplikace Trivi přímo provádět i platby.

Kolik vaše služby stojí?

Nastavili jsme to tak, abychom se pohybovali lehce pod rozumným průměrem na trhu. Říkám rozumným proto, že speciálně účetní služby se cenově pohybují v rozmezí od extrému do extrému. Od toho, že vám nějaká ochotná úřednice udělá daňové přiznání za kafe a bonboniéru, až po firmy, které chtějí za vedení účetnictví desetitisíce. U Trivi platíte podle toho, jestli podnikáte jako fyzická či právnická osoba, a podle počtu vydaných a přijatých dokladů. Například základní balíček pro právnickou osobu, plátce DPH, začíná na 1490 korunách měsíčně.

Jak moc z vašeho pohledu zasáhl malé a střední podnikatele covid?

Od začátku pandemie přicházíme o některé klienty, kteří jsou nuceni podnikání ukončit. Záleží samozřejmě na oblasti, ve které působí. Děláme hodně obchodních společností, z nichž řada zasažena nebyla. Samostatnou kapitolou jsou e-shopy, které naopak prosperují. Ale v segmentech typu gastro došlo k úpadkům a rozhodně ne v malé míře. Směrem k nám se pak obecně zhoršila platební morálka klientů a do popředí se dostalo takové to hledání možností a kompromisů. Když vidíme, že klient má potíže, ale i slušnou šanci se z nich dostat, vždycky se snažíme najít nějaké řešení. To krizové období s ním ustát. Jakmile ale obě strany vidí, že je ten byznys neudržitelný, pak nezbývá než klientovi pomoci podnikání řádně ukončit. A doufat, že se k nám vrátí, až v lepších časech rozjede něco nového.

Prudce teď rostla poptávka po všem bezkontaktním. Platí to i pro online účetnictví?

Rozhodně. Z tohoto úhlu pohledu nám pandemie přivádí nové klienty. Už před ní poptávka po našich službách rychle rostla. Ať už díky marketingu nebo stále větší informovanosti potenciálních klientů o různých online nástrojích. V roce 2020 jsme se také ve větší míře zaměřili na e-shopy, když jsme naši aplikaci propojili se systémem Shoptet, ve kterém většina z nich funguje. Dnes tvoří e-shopy zhruba 15 procent naší klientely a počítáme, že tento podíl rychle poroste.

Pandemie to všechno urychlila. Trivi teď spravuje účetnictví zhruba tisícovce živnostníků a firem, což je oproti začátku loňského roku dvojnásobek. Navzdory tomu, že jsme o některé klienty přišli, jak jsem zmínil. Online služby jsou na vzestupu jako nikdy. Když jsme před pěti lety začínali, setkávali jsme se s určitou nedůvěrou například k využívání cloudů. Lidé byli zvyklí na účetní doklady v papírové podobě nebo v počítači své účetní. Tato nedůvěra už je překonaná a potenciální klienti se naopak ujišťují: Opravdu u vás úplně všechno probíhá online?

Trivi Online účetní platforma Trivi spustila provoz v roce 2015. U jejího zrodu stáli zakladatelé cestovní kanceláře Invia Radek Stavinoha a Michal Drozd spolu s Katarínou Augustini – sestrou Juraje Cienika, který byl pověřen vedením startupu. Společnost nabízí komplexní účetní služby, tedy daňové poradenství i mzdové a finanční účetnictví. Vyvinula k tomu webovou a mobilní aplikaci, která podnikatelům umožňuje odesílat podklady online a bezpečně je ukládat v cloudu. Pobočky má Trivi v Praze, Plzni a Liberci.

Zmínil jste nedostatek účetních na trhu. Čím to je?

Pro mladé lidi není účetnictví sexy obor. Neláká je ke studiu. Představují si dlouhé hodiny rutinní práce, navíc se sezónními výkyvy. Daňové termíny jsou jasně dané a práce se před nimi logicky hromadí. Takže obecně na ten trh přichází minimum nových lidí. My navíc hledáme účetní, kteří jsou velmi schopní, zvládnou pracovat ve vícero systémech paralelně. A k tomu jsou proklientští, na čemž si velmi zakládáme.

Na začátku tvořilo Trivi víc ajťáků než účetních. Dnes máme z celkového počtu 50 spolupracovníků 30 účetních. A vzhledem k našim nárokům je čím dál těžší najít nové.

Až tak, že by to mohlo zbrzdit váš další růst?

Dobře si ten problém uvědomuje a připravujeme řešení, tak aby to klienti nepocítili. Na jedné straně lákáme nové lidi do týmu. Snažíme se jim ukázat, že s využitím nejmodernějších technologií a postupů a s trochu odlišným přístupem k té službě jako takové nemusí účetnictví být ta každodenní nudná rutina. A na straně druhé zdokonalujeme a dál vyvíjíme naše technologie, tak aby potřebné úkony ještě víc usnadňovaly. Aby jeden účetní bez problému zvládl větší množství klientů, aniž se jakkoliv zhoršila kvalita poskytované služby.

