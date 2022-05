Češi si na investice nevěří, ukazuje průzkum

Sebedůvěra české populace v investicích je nízká, dvě třetiny lidí si nevěří a pokládá se za nezkušené investory. Index investiční gramotnosti společnosti Portu však ukazuje, že zcela zbytečně, protože v investování se vyznají lépe, než si sami myslí.

Nejvíce si věří mladí do 35 let. Naopak nejvíce o sobě pochybují lidé ve věku 54 až 65 let. Více než třetina z nich (38 %) se považuje za zcela nezkušené a neznalé investory, zatímco mezi mladými se tak vidí jen pětina.

V testu vědomostí se naopak potvrzuje, že s vyšším věkem roste investiční gramotnost. Nejlepší znalosti prokázali respondenti mezi 45 a 53 lety.

Zdroj: Portu

Od podzimu, kdy Portu index zveřejnilo poprvé, si výrazně polepšili také mladí lidé ve věku 18 až 35 let. Konkrétně se nejvíce zlepšili v pochopení témat diverzifikace, rozdílu mezi spořením a investováním a v principu složeného úročení.

„Vysvětlujeme si to tím, že se víc mluví o inflaci. Drahý benzin se zkrátka týká všech. Mladí mohou mít problém vyjít s penězi, řeší hypotéky. Musí se o peníze více zajímat a možná právě proto roste i jejich investiční gramotnost,“ komentuje výsledky indexu zakladatel online investiční platformy Portu Radim Krejčí.

Nejlépe se v investičním světě orientují lidé nad 45 let, většinou z hlavního města a vysokoškolsky vzdělaní. Nejhůř dopadli lidé z ekonomicky nejslabších regionů, jako jsou například Ústecký nebo Moravskoslezský kraj.

Sebevědomější jsou muži, kteří se o investice obecně zajímají více. Za zcela nezkušené investorky se považuje 42 % respondentek a jen 21 % respondentů. To odpovídá i jejich vědomostem. Index investiční gramotnosti je u žen výrazně nižší, i když od podzimu rostl.

Zdroj: Portu

Podle ekonoma Lukáše Kovandy důležitost investování roste. „V době nejvyšší inflace za posledních zhruba 30 let je více než kdy jindy důležité investovat, aby se člověk neochuzoval o kupní sílu svých úspor. Základním vstupem pro dobré investování je právě finanční gramotnost. V tomto ohledu u nás stále máme co zlepšovat,“ říká Kovanda.

Že k tomu v praxi dochází a lidé se snaží své peníze ochránit před inflací, potvrzuje i ředitel externí komunikace a obchodu Burzy cenných papírů Praha Jiří Kovařík. „Lidé více shánějí informace, obracejí se pro radu a obecně více své investice řeší,“ říká.

Češi už vědí, že se s investováním pojí oproti spoření větší výnosy, ale i riziko (správně to určilo 74 % respondentů). Že ale na rozdíl od spoření nejsou výnosy při investicích zaručeny, si uvědomuje jen přibližně 44 % respondentů.

„Češi relativně dobře chápou, že aby dosáhli vyšších výnosů, už nestačí jen spořící účet, ale musí investovat. Hůř ale rozumí rizikům. Investují, ale když přijde první propad, jsou zklamaní a mají pocit, že kdyby peníze nechali na spořícím účtu, udělali by lépe. Investice jsou ale dlouhodobá záležitost a propady jsou její běžná součást. Je proto potřeba obrnit se trpělivostí,“ vysvětluje Jana Brodani, ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

A dodává, že ačkoliv se znalosti Čechů rozšiřují, stále chybí zkušenosti, díky kterým by se lidé v krizových situacích lépe rozhodovali. Začínajícím i pokročilým investorům doporučuje investovat pravidelně, dlouhodobě a diverzifikovat portfolium.

Lukáš Kovanda připomíná, že střednědobě i dlouhodobě akciové trhy podávají dobrou výkonnost a je dost pravděpodovné, že se lidé, kteří například začali s investicemi teprve nedávno, i navzdory současné situaci, kdy akciové trhy padají, dočkají zhodnocení svých vkladů. „Je však potřeba obrnit se trpělivostí. Je lepší investovat menší částky v pravidelných časových okamžicích tak, aby investor minimalizoval dopad tržních výkyvů,“ radí Kovanda.

Polovina Čechů si myslí, že minulé výnosy jim zaručí také ty budoucí. „To po letech pohádkových výnosů z akcií může být problematické. Takhle se orientují hlavně mladí investoři a je pak velké riziko, že udělají nějakou investiční chybu,“ upozorňuje Martin Lunáček, ředitel Portu.

