Stížností na energošmejdy přibývá. Loví i v restauracích

Nepoctivých zprostředkovatelů energií přibývá, varuje Energetický regulační úřad. Může za to hlavně současný pokles cen elektřiny a plynu.

Regulační úřad od začátku letošního roku zaznamenal už 430 podání stížností na zprostředkovatele, loni to za stejné období bylo 290.

„Nárůst o třetinu na první pohled sice nevypadá dramaticky, jedná se ale zejména o trend poslední doby, většina stížností je od března,“ vysvětluje tiskový mluvčí úřadu Jan Hamrník. „A protože spotřebitelé se na nás často obracejí až s určitým zpožděním po konkrétní události, očekáváme řadu dalších podání v nejbližších týdnech,“ dodává.

Mluvčí připomíná, že kromě toho úřad letos obdržel už 17 podnětů ke kontrole zprostředkovatelů. Za celý loňský rok jich bylo 33.

„Pro energošmejdy je typické, že se snaží využít momentu překvapení vyvolaného kombinací svých přesvědčovacích schopností a zavádějících informací. U zákazníka vyvolají dojem, že nabízejí extrémně výhodný produkt, smlouvu je ale nutné uzavřít okamžitě na místě. To zásadně nedoporučujeme,“ varuje členka rady ERÚ Markéta Zemanová.

Spotřebitelé by si podle ní měli vždy vzít čas na rozmyšlenou, veškeré dokumenty si před podpisem přečíst a vyptat se na všechno, čemu nerozumí.

„Zprostředkovatelé často zvoní na domovní dveře. Nově jsme se setkali i s případy, kdy klienty lovili v restauračních zařízeních,“ říká Zemanová.

Kromě pročtení dokumentů je dobré si ověřit, zda zprostředkovatel vykonává svou činnost oprávněně. K tomu se totiž musí registrovat právě u regulačního úřadu. Kompletní registr je dostupný na jeho webu, je v něm bezmála 900 subjektů.

Zpozornět by měli lidé i u výše odměny, kterou zprostředkovatel požaduje. „Setkáváme se i s případy, kdy si energošmejdi za banální úkony účtují několikatisícové částky. Proto bychom si měli pozorně prostudovat nejen smlouvu o samotné dodávce energií, kterou za nás má uzavřít s dodavatelem, ale i zprostředkovatelskou smlouvu přímo s dotyčnou osobou,“ radí Zemanová.

Zákon lidem poskytuje ochranu i v případě, že se zprostředkovatelem závazek už uzavřeli, a nesrovnalosti zjistili až potom. Smlouvu o zprostředkování totiž mohou vypovědět kdykoliv, bez výpovědní doby a sankcí. Muusí ale zaplatit případnou odměnu za služby, které již zprostředkovatel v jeho prospěch učinil.

Také smlouvu na dodávky elektřiny nebo plynu uzavřenou prostřednictvím zprostředkovatele lze ukončit. To je možné buď odstoupením od smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření – jedná-li se o takzvanou distanční smlouvu, tedy uzavřenou například po telefonu, popřípadě výpovědí do 15 dnů od zahájení dodávky.

